Sức khỏe

Tại sao nhiều người ngủ đủ 8 giờ, sáng dậy vẫn kiệt sức?

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)- Theo chuyên gia y tế, vấn đề không chỉ nằm ở chỗ một người ngủ bao nhiêu giờ, mà là ngủ có ngon không

Hội thảo "Khoa học giấc ngủ trong môi trường công sở" do Chi hội Truyền thông giáo dục sức khỏe cộng đồng toàn diện (trực thuộc Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam) tổ chức đã diễn ra vào chiều 19-12 tại TPHCM.

Thiếu ngủ, nguy cơ tai nạn lao động rình rập - Ảnh 1.

Theo các chuyên gia, giấc ngủ không chỉ là thời gian nghỉ ngơi, đó là lúc cơ thể phục hồi, não bộ sắp xếp lại thông tin, năng lượng được tái tạo cho một ngày làm việc mới

Các chuyên gia cho biết chúng ta đang sống trong một giai đoạn mà năng suất, hiệu quả và tốc độ được đặt lên hàng đầu. Nhưng cũng chính vì vậy, một yếu tố nền tảng của sức khỏe – giấc ngủ – lại đang bị xem nhẹ. Giấc ngủ không chỉ là thời gian nghỉ ngơi. Đó là lúc cơ thể phục hồi, não bộ sắp xếp lại thông tin, cảm xúc được cân bằng và năng lượng được tái tạo cho một ngày làm việc mới.

Tại các doanh nghiệp, giấc ngủ không chỉ là câu chuyện cá nhân mà là một phần của phúc lợi doanh nghiệp, sức khỏe cộng đồng và của phát triển bền vững. Những người lao động có giấc ngủ kém có tỉ lệ nghỉ ốm đột xuất cao gấp đôi bình thường, ảnh hưởng đến năng suất lao động của cá nhân và hoạt động của doanh nghiệp.

Nguy hiểm hơn là xuất hiện tình trạng "Presenteeism" – thuật ngữ chỉ tình trạng làm việc trong tình trạng vật vờ, sức khỏe không bảo đảm - tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lao động.

Thiếu ngủ, nguy cơ tai nạn lao động rình rập - Ảnh 2.

Việc thiếu ngủ có thể làm giảm năng suất, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn lao động

Theo chuyên gia y tế, chất lượng giấc ngủ quan trọng hơn thời lượng ngủ. Vấn đề không chỉ nằm ở chỗ một người ngủ bao nhiêu giờ (Sleep Quantity), mà là ngủ có ngon không (Sleep Quality).

Nhiều người ngủ đủ 8 giờ nhưng sáng dậy vẫn kiệt sức. Đó là do giấc ngủ bị phân mảnh (sleep fragmentation). Ở bệnh nhân ngưng thở khi ngủ (OSA), não bộ bị đánh thức hàng trăm lần mỗi đêm để tìm ô xy, khiến cơ thể không bao giờ đạt được giấc ngủ sâu để hồi phục.

Thiếu ngủ, nguy cơ tai nạn lao động rình rập - Ảnh 3.

Các chuyên gia cam kết đồng hành chiến dịch “Vì giấc ngủ khỏe, nâng cao chất lượng sống cộng đồng

Để chăm sóc giấc ngủ, các chuyên gia chỉ ra cách kết hợp giữa công nghệ với y khoa. Đó là biến việc chăm sóc giấc ngủ từ một quy trình y tế phức tạp thành một trải nghiệm chăm sóc sức khỏe chủ động, dễ tiếp cận qua một số công nghệ mới.

Các thiết bị đeo thông minh hiện nay cho phép theo dõi chu kỳ thức-ngủ thực tế, giúp phân biệt rõ ràng giữa thiếu ngủ do thói quen và rối loạn nhịp sinh học, hay việc kiểm tra chất lượng giấc ngủ, đặc biệt là sàng lọc OSA thông qua các thiết bị đo giấc ngủ (Sleep Apnea Testing) dần dần trở nên cực kỳ quen thuộc và dễ thực hiện.

Dịp này, ban tổ chức cũng phát động chiến dịch "Vì giấc ngủ khỏe" đến cộng đồng.

người lao động tai nạn lao động giấc ngủ giáo dục sức khỏe
