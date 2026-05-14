Một nghiên cứu mới được trình bày tại Đại hội Béo phì châu Âu 2026 (ECO 2026) diễn ra tại Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo rằng thói quen đi ăn ở bên ngoài - vốn ngày càng phổ biến, đặc biệt là ở người sống ở khu vực thành thị và người trẻ tuổi - có thể là nguyên nhân khiến bạn tăng cân từng ngày.

Việc lựa chọn ăn gì trong các bữa ăn ở ngoài rất quan trọng, nếu không bạn sẽ dễ bị tăng cân, theo một nghiên cứu mới - Minh họa AI: Thu Anh

Theo News Medical, nhóm tác giả do Đại học Göttingen và Đại học Heidelberg (Đức) dẫn đầu đã phân tích dữ liệu của hơn 280.000 người trưởng thành từ 65 quốc gia ở châu Mỹ, Đông Nam Á và Trung Âu, với thời gian theo dõi 12 năm.

Họ được thu thập thông tin chi tiết về thói quen tiêu thụ thực phẩm, bao gồm việc nhớ lại số bữa ăn (bữa sáng, bữa trưa và bữa tối) mà họ đã ăn bên ngoài trong một tuần trung bình.

Họ cũng được theo dõi chỉ số khối cơ thể (BMI) qua các năm.

Kết quả cho thấy người béo phì có tần suất ăn ở ngoài cao hơn khoảng 20%-39% so với những người có BMI trong giới hạn bình thường.

Những con số này là lời khẳng định cho việc các bữa ăn bên ngoài khiến bạn dễ tăng cân hơn là các bữa ăn tự nấu ở nhà.

Lý do là thực phẩm ăn ở ngoài thường là những món được chế biến sẵn, nhiều muối, đường, chất béo không lành mạnh và có kích thước phần ăn lớn, tức giàu năng lượng.

“Khi xu hướng ăn ngoài tiếp tục gia tăng trên toàn thế giới, các biện pháp can thiệp y tế công cộng cần nhắm vào lĩnh vực thực phẩm ngoài gia đình như một điểm đòn bẩy quan trọng để phòng ngừa béo phì toàn cầu" - các tác giả kiến nghị.

Còn với mỗi người, lựa chọn thực phẩm lành mạnh hơn nếu phải ăn ở ngoài thường xuyên là một giải pháp.