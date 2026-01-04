HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Vĩnh Long, Đồng Tháp phải truy xuất nguồn gốc thực phẩm nghi ngộ độc

N.Dung

(NLĐO) - Liên tiếp xảy ra các vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn của công nhân tại tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp, Bộ Y tế yêu cầu truy xuất nguồn gốc thực phẩm.

Tối 4-1, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết đã nhận được thông tin về vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn trưa tại Công ty TNHH Unisoll Vina (Khu công nghiệp Giao Long, xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long).

Truy xuất nguồn gốc thực phẩm khiến nhiều người nghi ngộ độc phải nhập viện tại 3 tỉnh - Ảnh 1.

Bảo đảm an toàn thực phẩm trong bữa ăn của công nhân có ý nghĩa quan trọng. Ảnh minh họa

Theo báo cáo ban đầu, sau bữa ăn trưa ngày 2-1, nhiều công nhân xuất hiện các triệu chứng như đỏ người, nóng ran, nổi mẩn đỏ, đau đầu và phải nhập viện theo dõi, điều trị.

Các cơ quan chức năng đang khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.

Quyền Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Chu Quốc Thịnh cho biết Cục đã có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long triển khai ngay các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho người lao động, đồng thời sớm xác định nguyên nhân nghi ngờ ngộ độc.

Theo đó, Sở Y tế được yêu cầu chỉ đạo các cơ sở y tế nơi đang tiếp nhận bệnh nhân tập trung tối đa nhân lực, phương tiện để cấp cứu, điều trị kịp thời, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người bệnh.

Ngành y tế địa phương phải tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, làm rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm. Trường hợp phát hiện vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cộng đồng.

Trước đó, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp đề nghị điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra sau bữa ăn trưa tại Công ty May mặc Miền Nam (khóm An Phước, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp). Vụ việc khiến nhiều người phải nhập viện với các triệu chứng buồn nôn, đau đầu, đau bụng, tiêu chảy.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp khẩn trương chỉ đạo các bệnh viện nơi đang điều trị bệnh nhân tập trung tối đa nguồn lực để cấp cứu, điều trị kịp thời, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người bệnh.

Điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, làm rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm, xác định nguyên nhân.

img

Bộ Y tế yêu cầu tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm. Ảnh minh họa

Cùng với đó, ngành y tế các địa phương cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể thực hiện nghiêm các quy định bảo đảm an toàn thực phẩm; kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu; bảo đảm vệ sinh trong các khâu sơ chế, chế biến, vận chuyển; thực hiện đầy đủ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc lựa chọn thực phẩm an toàn, nhất là tại các cơ sở phục vụ sự kiện đông người.

Tin liên quan

Bộ Y tế vào cuộc vụ nghi ngộ độc rượu khiến 1 người tử vong

Bộ Y tế vào cuộc vụ nghi ngộ độc rượu khiến 1 người tử vong

(NLĐO) - Sau bữa ăn uống tại một gia đình, nhiều người có biểu hiện bất thường nghi do ngộ độc rượu, phải nhập viện cấp cứu, một trường hợp đã tử vong.

BỮA ĂN CHO CÔNG NHÂN RẤT QUAN TRỌNG (*): Bảo đảm an toàn, dinh dưỡng

Cần luật hóa mức suất ăn tối thiểu để bữa ăn của công nhân không chỉ bảo đảm an toàn thực phẩm, no bụng mà còn bảo đảm dinh dưỡng

Bữa ăn cho công nhân rất quan trọng

Tổ chức chu đáo bữa ăn giữa ca là cách doanh nghiệp bảo đảm sức khỏe lâu dài cho người lao động

ngộ độc ngộ độc thực phẩm công nhân khu công nghiệp an toàn thực phẩm Cục An toàn thực phẩm bữa ăn công nhân bữa ăn cho công nhân
    Thông báo