Thể thao

Ngoại hạng Anh nóng bỏng với Arsenal và Liverpool

Đông Linh

Loạt trận Giải Ngoại hạng Anh đêm 31-1 tạo ra những chuyển động đáng kể ở nhóm đầu bảng. Trong đó, Arsenal và Liverpool là 2 đội bóng để lại dấu ấn đậm nét nhất

Á quân Arsenal đã tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu giải bằng chiến thắng áp đảo ở chuyến làm khách đầy giông bão đến vùng Yorkshire. Trong khi đó, đương kim vô địch Liverpool cho thấy họ đã sẵn sàng trở lại đường đua, bất kể đoạn kết ra sao.

Vượt qua mọi nghi ngờ của giới chuyên môn, Arsenal rời Elland Road và ngạo nghễ ra về với chiến thắng áp đảo trước chủ nhà Leeds United. Ba tình huống lập công của Martin Zubimendi, Viktor Gyokeres, Gabriel Jesus cùng pha "đốt lưới nhà "của thủ thành Karl Darlow phía Leeds United giúp "Pháo thủ" giành trọn 3 điểm đồng thời tiếp tục giữ sạch lưới.

Khó có thể nói gì hơn về màn trình diễn thuyết phục của Arsenal trước Leeds United. Thế trận được kiểm soát ngay từ đầu với nhịp độ cao và khả năng áp đặt lối chơi quen thuộc. Điểm tích cực của đội bóng Bắc London không chỉ thể hiện qua 4 bàn thắng mà còn ở cách họ duy trì cường độ pressing và tổ chức đội hình chặt chẽ trong suốt 90 phút.

Ngoại hạng Anh nóng bỏng với Arsenal và Liverpool - Ảnh 1.

Arsenal và Liverpool thổi lửa vào cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. (Ảnh: PREMIER LEAGUE)

Hàng tiền vệ vận hành trơn tru, trong khi các mũi tấn công tận dụng cơ hội hiệu quả không chỉ ở những tình huống cố định cho thấy bản lĩnh lẫn tâm lý thi đấu của các cầu thủ Arsenal ngày càng được khẳng định ở mức cao. Chiến thắng tại Elland Road giúp Arsenal củng cố ngôi đầu bảng đồng thời tạo thêm áp lực cho nhóm đội bám đuổi.

Những trục trặc trong khâu chuẩn bị cho trận đấu (3 trận liên tiếp không thắng, thời tiết xấu phải di chuyển đến Leeds bằng đường bộ hơn 300 km, chân sút chủ lực Bukayo Saka chấn thương trong lúc khởi động) không làm Arsenal nao núng. Bề dày lực lượng, chiều sâu đội hình và sự trở lại đúng lúc của nhiều trụ cột phát huy tối đa tác dụng, giúp Arsenal vượt qua mọi thách thức.

Việc tiến bước đều nhịp trên cả 4 mặt trận (nhất vòng bảng Champions League, đầu bảng Giải Ngoại hạng Anh, tranh bán kết League Cup, vào vòng 4 FA Cup) tuy mang đến áp lực không nhỏ nhưng cũng tạo ra động lực cho thầy trò HLV Mikel Arteta. Không bỏ lỡ cơ hội gia tăng lợi thế khi lịch thi đấu thuận lợi, khả năng xoay tua đội hình hợp lý cũng là yếu tố giúp Arsenal duy trì chất lượng chuyên môn mà không làm giảm nhịp vận hành chiến thuật. Khi bước vào giai đoạn giữa mùa, nơi lịch thi đấu dày đặc và áp lực tăng cao, đây sẽ là nền tảng quan trọng cho cuộc đua vô địch.

Nếu Arsenal thể hiện hình ảnh của một ứng viên vô địch ổn định thì Liverpool lại mang đến cảm giác bùng nổ và giải tỏa. Chiến thắng đậm trước Newcastle không chỉ đem về 3 điểm mà còn giúp đội bóng vùng Merseyside giải tỏa áp lực sau quãng trận thiếu thuyết phục. Hàng công Liverpool chơi với tốc độ cao, chuyển trạng thái nhanh và sắc bén hơn hẳn so với những vòng đấu trước.

Điểm khác biệt lớn nhất của Liverpool trong trận này là ở hiệu suất dứt điểm. Những cơ hội được tạo ra đều có độ rõ ràng cao và được tận dụng tốt. Khả năng khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương, cùng các pha phối hợp trung lộ tốc độ giúp Liverpool liên tục đặt khung thành Newcastle vào tình trạng báo động. Khi các mũi nhọn tìm lại cảm giác ghi bàn, lối chơi của Liverpool trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều.

Chiến thắng này giúp Liverpool cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng và áp sát nhóm tranh vé dự cúp châu Âu. Quan trọng hơn, nó tạo cú hích tinh thần đúng thời điểm. Trong bối cảnh cuộc đua tốp đầu Giải Ngoại hạng Anh và tốp châu Âu đang siết chặt, một chuỗi trận thắng có thể thay đổi hoàn toàn cục diện. Liverpool vẫn được xem là đội có khả năng tăng tốc tốt ở giai đoạn 2 của mùa giải, nếu duy trì được thể trạng và sự ổn định nơi hàng thủ.


Arsenal Liverpool Ngoại hạng Anh HLV Mikel Arteta
