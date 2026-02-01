Du học Hàn Quốc thu hút sinh viên ở những ngành trọng điểm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục Du học

Du học Hàn Quốc thu hút sinh viên ở những ngành trọng điểm

Huế Xuân

(NLĐO) - Với mức học phí "mềm" cùng hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện từ dự án RISE, các trường đại học ở Đông Jeollanam-do (Hàn Quốc) đang thu hút sinh viên Việt.

Trong 2 ngày 31-1 và 1-2, Hội thảo Du học Hàn Quốc – Tuyển sinh các trường Đại học khu vực Đông Jeollanam-do, đã thu hút đông đảo học sinh và phụ huynh tham gia.

Hội thảo do ĐHQG Sunchon, chính quyền tỉnh Jeollanam và Công ty Du học Duy Tân Education tổ chức. 

Mở cửa du học Hàn Quốc cho sinh viên Việt Nam ở những ngành trọng điểm - Ảnh 1.

Học sinh, sinh viên tại TPHCM hào hứng tham gia hội thảo

Ông Seo Kang-seok, Viện trưởng Viện Giáo dục và Giao lưu Quốc tế, Trường ĐHQG Sunchon, cho biết số lượng học sinh, sinh viên Việt Nam quan tâm đến du học Hàn Quốc ngày càng tăng.

Khu vực Đông Jeollanam-do không chỉ tập trung vào giảng dạy mà còn chú trọng xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ du học sinh thông qua dự án RISE (chương trình hỗ trợ học tập, sinh hoạt, việc làm và định cư cho sinh viên quốc tế tại địa phương).

"So với các đô thị lớn sầm uất, Jeollanam-do có cảnh quan tuyệt đẹp, môi trường yên tĩnh để tập trung học tập và đặc biệt là chi phí sinh hoạt rất thấp. Sau khi tốt nghiệp tại đây, sinh viên có cơ hội rộng mở hơn trong việc nhận visa làm việc và định cư lâu dài tại địa phương" - ông Seo Kang-seok cho biết thêm.

Mở cửa du học Hàn Quốc cho sinh viên Việt Nam ở những ngành trọng điểm - Ảnh 2.

Ông Seo Kang-seok cho biết Chính phủ Hàn Quốc đang cởi mở trong chính sách visa và tăng cường hỗ trợ việc làm để thu hút nhân tài quốc tế định cư tại các địa phương.

Mở cửa du học Hàn Quốc cho sinh viên Việt Nam ở những ngành trọng điểm - Ảnh 3.

Phụ huynh và học sinh tìm hiểu về các chương trình du học

Mở cửa du học Hàn Quốc cho sinh viên Việt Nam ở những ngành trọng điểm - Ảnh 4.

Hội thảo có sự tham gia của chính quyền tỉnh Jeollanam, ĐHQG Chonnam, Cao đẳng Suncheon Jeil, ĐH Cheongam, ĐH Hanyeong, ĐH Sunchon,…

Với ưu thế là trường công lập, ông Seo Kang-seok cho biết mức học phí chỉ khoảng 1,8 triệu won/học kỳ (khoảng 33 triệu đồng) cho hệ đại học và 2 triệu won (khoảng 37 triệu đồng) cho hệ cao học. Đặc biệt, nhà trường dành tặng nhiều suất học bổng miễn giảm học phí cho các sinh viên có điểm GPA từ 3.0 hoặc sở hữu chứng chỉ TOPIK tốt.

Bà Trần Hữu Yến Loan, Phó Ban Hợp tác Quốc tế, Hội Giáo dục nghề nghiệp TPHCM, cho biết một trong những điểm nhấn của hội thảo là việc giới thiệu các ngành học trọng điểm như: nông nghiệp công nghệ cao, Smart Farm, ICT và công nghệ sinh học. Đây đều là những lĩnh vực mũi nhọn, tương thích với chiến lược hiện đại hóa nông nghiệp của Việt Nam hiện nay.

"Đặc biệt, mô hình Smart Farm Campus tại cơ sở Goheung của ĐHQG Sunchon đã thu hút sự chú ý lớn. Đây là chương trình kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành, giúp sinh viên có kỹ năng thực tế để làm việc ngay sau khi ra trường" - bà Loan thông tin. 

Hội thảo không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu tuyển sinh mà còn định hướng lộ trình phát triển lâu dài cho sinh viên Việt Nam, từ khi nhập học, tốt nghiệp đến cơ hội làm việc chuyên môn và định cư tại Hàn Quốc hoặc quay về Việt Nam với nền tảng chuyên môn vững chắc.

Tin liên quan

3 sinh viên đại diện Việt Nam tham gia hội nghị HUAP 2026 tại ĐH Harvard

3 sinh viên đại diện Việt Nam tham gia hội nghị HUAP 2026 tại ĐH Harvard

(NLĐO) - Để được tham dự hội nghị HUAP 2026, các ứng viên phải trải qua quy trình tuyển chọn độc lập, cạnh tranh do từng trường ĐH đối tác tổ chức.

"Hộ chiếu nghề nghiệp" chuẩn châu Âu cho 54 tân cử nhân

(NLĐO)- 54 tân cử nhân ĐH Mở TP HCM nhận bằng chuẩn châu Âu từ ĐH Rouen Normandie (Pháp), mở rộng cơ hội nghề nghiệp quốc tế trong môi trường toàn cầu hóa.

Nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho lao động lành nghề tại Đức

(NLĐO) - Với tình trạng dân số già hóa, Đức đang tích cực tìm kiếm những lao động có tay nghề từ nước ngoài.

Hàn Quốc Việt Nam học phí du học học bổng sinh viên Đông Jeollanam-do ngành trọng điểm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo