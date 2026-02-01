Du học Hàn Quốc thu hút sinh viên ở những ngành trọng điểm

Trong 2 ngày 31-1 và 1-2, Hội thảo Du học Hàn Quốc – Tuyển sinh các trường Đại học khu vực Đông Jeollanam-do, đã thu hút đông đảo học sinh và phụ huynh tham gia.

Hội thảo do ĐHQG Sunchon, chính quyền tỉnh Jeollanam và Công ty Du học Duy Tân Education tổ chức.

Học sinh, sinh viên tại TPHCM hào hứng tham gia hội thảo

Ông Seo Kang-seok, Viện trưởng Viện Giáo dục và Giao lưu Quốc tế, Trường ĐHQG Sunchon, cho biết số lượng học sinh, sinh viên Việt Nam quan tâm đến du học Hàn Quốc ngày càng tăng.

Khu vực Đông Jeollanam-do không chỉ tập trung vào giảng dạy mà còn chú trọng xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ du học sinh thông qua dự án RISE (chương trình hỗ trợ học tập, sinh hoạt, việc làm và định cư cho sinh viên quốc tế tại địa phương).

"So với các đô thị lớn sầm uất, Jeollanam-do có cảnh quan tuyệt đẹp, môi trường yên tĩnh để tập trung học tập và đặc biệt là chi phí sinh hoạt rất thấp. Sau khi tốt nghiệp tại đây, sinh viên có cơ hội rộng mở hơn trong việc nhận visa làm việc và định cư lâu dài tại địa phương" - ông Seo Kang-seok cho biết thêm.

Ông Seo Kang-seok cho biết Chính phủ Hàn Quốc đang cởi mở trong chính sách visa và tăng cường hỗ trợ việc làm để thu hút nhân tài quốc tế định cư tại các địa phương.

Phụ huynh và học sinh tìm hiểu về các chương trình du học

Hội thảo có sự tham gia của chính quyền tỉnh Jeollanam, ĐHQG Chonnam, Cao đẳng Suncheon Jeil, ĐH Cheongam, ĐH Hanyeong, ĐH Sunchon,…

Với ưu thế là trường công lập, ông Seo Kang-seok cho biết mức học phí chỉ khoảng 1,8 triệu won/học kỳ (khoảng 33 triệu đồng) cho hệ đại học và 2 triệu won (khoảng 37 triệu đồng) cho hệ cao học. Đặc biệt, nhà trường dành tặng nhiều suất học bổng miễn giảm học phí cho các sinh viên có điểm GPA từ 3.0 hoặc sở hữu chứng chỉ TOPIK tốt.

Bà Trần Hữu Yến Loan, Phó Ban Hợp tác Quốc tế, Hội Giáo dục nghề nghiệp TPHCM, cho biết một trong những điểm nhấn của hội thảo là việc giới thiệu các ngành học trọng điểm như: nông nghiệp công nghệ cao, Smart Farm, ICT và công nghệ sinh học. Đây đều là những lĩnh vực mũi nhọn, tương thích với chiến lược hiện đại hóa nông nghiệp của Việt Nam hiện nay.

"Đặc biệt, mô hình Smart Farm Campus tại cơ sở Goheung của ĐHQG Sunchon đã thu hút sự chú ý lớn. Đây là chương trình kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành, giúp sinh viên có kỹ năng thực tế để làm việc ngay sau khi ra trường" - bà Loan thông tin.

Hội thảo không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu tuyển sinh mà còn định hướng lộ trình phát triển lâu dài cho sinh viên Việt Nam, từ khi nhập học, tốt nghiệp đến cơ hội làm việc chuyên môn và định cư tại Hàn Quốc hoặc quay về Việt Nam với nền tảng chuyên môn vững chắc.