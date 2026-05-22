Nữ sinh gây ấn tượng mạnh khi trở thành thủ khoa cả đầu vào lẫn đầu ra

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Nữ sinh gây ấn tượng mạnh khi trở thành thủ khoa cả đầu vào lẫn đầu ra

Tin, ảnh, clip: Huy Lân

(NLĐO)-Trở thành thủ khoa đầu vào lẫn thủ khoa đầu ra, nữ sinh ngành du lịch của Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức còn gây ấn tượng với điểm rèn luyện tuyệt đối 100

Ngày 22-5, Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức (TPHCM) tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ CĐ, trung cấp và ngày hội việc làm năm 2026.

Thủ khoa ngành đạt điểm rèn luyện tuyệt đối - Ảnh 1.

TS Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức, trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên là thủ khoa

Đợt này, trường có 1.688 sinh viên bậc CĐ và 43 học sinh bậc trung cấp nhận bằng tốt nghiệp ở tất cả các ngành đào tạo. Trong đó, 26 sinh viên là thủ khoa ngành bậc CĐ và 2 thủ khoa bậc trung cấp.

Nổi bật trong số các thủ khoa là Cao Thị Yến Nhi với thành tích học tập toàn khóa đạt 8,58 và điểm rèn luyện tuyệt đối 100 trong suốt 5 học kỳ. Yến Nhi cũng là thủ khoa đầu vào toàn trường năm 2023.

Tại buổi lễ, Yến Nhi cho biết hành trình từ thủ khoa đầu vào đến thủ khoa đầu ra là quá trình của sự kỷ luật và nỗ lực bền bỉ. Trong hơn 3 năm học, nữ sinh này luôn duy trì cường độ học tập cao, dành hơn 8 giờ mỗi ngày để trau dồi kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp.

Theo Yến Nhi, ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành không chỉ yêu cầu kiến thức về văn hóa, lịch sử, địa lý mà còn đòi hỏi kỹ năng nghiệp vụ vững vàng. Vì vậy, em luôn đặt yêu cầu cao với bản thân và không chấp nhận sự "vừa đủ".

Thủ khoa Cao Thị Yến Nhi

Dù từng trải qua áp lực, lo lắng hay cảm giác chưa đủ giỏi, nữ sinh vẫn lựa chọn tiếp tục cố gắng thay vì dừng lại. Yến Nhi cho biết mục tiêu trong 5 năm tới là trở thành hướng dẫn viên quốc tế chuyên nghiệp, vừa phát triển sự nghiệp vừa quảng bá hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Thủ khoa ngành đạt điểm rèn luyện tuyệt đối - Ảnh 2.

Sinh viên tìm kiếm thông tin việc làm

Tại ngày hội việc làm diễn ra dịp này với hơn 40 doanh nghiệp tham gia, sinh viên được trực tiếp tiếp cận nhà tuyển dụng, tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng và trải nghiệm quy trình phỏng vấn thực tế.

TS Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức, cho biết ngày hội việc làm là cơ hội để sinh viên thể hiện năng lực, tìm kiếm việc làm phù hợp và tiếp cận môi trường tuyển dụng chuyên nghiệp. Ông cũng khuyến khích sinh viên phát huy sự năng động, tự tin và sáng tạo để nắm bắt cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp.

Tin liên quan

Giọt nước mắt hạnh phúc của những thủ khoa vượt khó

Giọt nước mắt hạnh phúc của những thủ khoa vượt khó

(NLĐO) - Những lá thư tay chi chít chữ, đôi chỗ bị lem mực vì nước mắt rơi chính là lý do để học bổng "Nâng bước thủ khoa 2025" tiếp tục nâng đỡ những ước mơ.

TP HCM vinh danh 88 thủ khoa, 5 người đạt điểm tối đa

(NLĐO) - Năm 2025, chương trình “Vinh danh thủ khoa” tuyên dương 88 thủ khoa trúng tuyển và tốt nghiệp.

Thủ khoa sở hữu loạt công bố quốc tế, giành học bổng tiến sĩ tại Singapore

(NLĐO)- Các thủ khoa đều là chủ nhân của các công bố quốc tế uy tín, có em nhận học bổng tiến sĩ toàn phần tại nước ngoài ngay khi tốt nghiệp đại học.

Thủ khoa ngành du lịch cơ hội nghề nghiệp thủ khoa đầu vào Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức TS Phạm Hữu Lộc Thủ khoa Cao Thị Yến Nhi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo