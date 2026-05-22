Nữ sinh gây ấn tượng mạnh khi trở thành thủ khoa cả đầu vào lẫn đầu ra

Ngày 22-5, Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức (TPHCM) tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ CĐ, trung cấp và ngày hội việc làm năm 2026.

TS Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức, trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên là thủ khoa

Đợt này, trường có 1.688 sinh viên bậc CĐ và 43 học sinh bậc trung cấp nhận bằng tốt nghiệp ở tất cả các ngành đào tạo. Trong đó, 26 sinh viên là thủ khoa ngành bậc CĐ và 2 thủ khoa bậc trung cấp.

Nổi bật trong số các thủ khoa là Cao Thị Yến Nhi với thành tích học tập toàn khóa đạt 8,58 và điểm rèn luyện tuyệt đối 100 trong suốt 5 học kỳ. Yến Nhi cũng là thủ khoa đầu vào toàn trường năm 2023.

Tại buổi lễ, Yến Nhi cho biết hành trình từ thủ khoa đầu vào đến thủ khoa đầu ra là quá trình của sự kỷ luật và nỗ lực bền bỉ. Trong hơn 3 năm học, nữ sinh này luôn duy trì cường độ học tập cao, dành hơn 8 giờ mỗi ngày để trau dồi kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp.

Theo Yến Nhi, ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành không chỉ yêu cầu kiến thức về văn hóa, lịch sử, địa lý mà còn đòi hỏi kỹ năng nghiệp vụ vững vàng. Vì vậy, em luôn đặt yêu cầu cao với bản thân và không chấp nhận sự "vừa đủ".

Thủ khoa Cao Thị Yến Nhi

Dù từng trải qua áp lực, lo lắng hay cảm giác chưa đủ giỏi, nữ sinh vẫn lựa chọn tiếp tục cố gắng thay vì dừng lại. Yến Nhi cho biết mục tiêu trong 5 năm tới là trở thành hướng dẫn viên quốc tế chuyên nghiệp, vừa phát triển sự nghiệp vừa quảng bá hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Sinh viên tìm kiếm thông tin việc làm

Tại ngày hội việc làm diễn ra dịp này với hơn 40 doanh nghiệp tham gia, sinh viên được trực tiếp tiếp cận nhà tuyển dụng, tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng và trải nghiệm quy trình phỏng vấn thực tế.

TS Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức, cho biết ngày hội việc làm là cơ hội để sinh viên thể hiện năng lực, tìm kiếm việc làm phù hợp và tiếp cận môi trường tuyển dụng chuyên nghiệp. Ông cũng khuyến khích sinh viên phát huy sự năng động, tự tin và sáng tạo để nắm bắt cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp.