Ngày 27-5, UBND xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông M.V.D. (53 tuổi, trú thôn Cửa Thôn, xã Ninh Châu) sau gần một ngày mất tích trên biển.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, thi thể ông D. được phát hiện trên biển, cách vị trí chiếc ghe cá của nạn nhân trôi dạt trước đó không xa. Hiện lực lượng chức năng đang hoàn tất thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 26-5, Trực ban tác chiến Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo từ Đồn Biên phòng Nhật Lệ về việc một ngư dân phát hiện một ghe cá nhỏ dài dưới 6m trôi trên biển nhưng không có người.

Cụ thể, khoảng 14 giờ cùng ngày, ông Trương Văn Ngùy (trú thôn Cửa Thôn, xã Ninh Châu) trong lúc đánh bắt hải sản đã phát hiện chiếc ghe cách bờ biển thôn Cửa Thôn khoảng 1,5 hải lý về phía đông nên trình báo lực lượng chức năng.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định đây là ghe cá của ông M.V.D., hành nghề lưới cá. Ông D. xuất bến lúc 9 giờ ngày 26-5 tại khu vực bãi ngang thôn Cửa Thôn và đi biển một mình.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng biên phòng cùng chính quyền địa phương và ngư dân đã tổ chức tìm kiếm nạn nhân trên khu vực biển nghi xảy ra vụ việc.