Ngủ nướng cuối tuần tốt cho sức khỏe, trừ trường hợp này

Anh Thư

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới đã chỉ ra ranh giới quan trọng khiến việc ngủ nướng có lợi hoặc có hại cho sức khỏe.

Viết trên tạp chí khoa học Cardiovascular and Metabolic Risk, nhóm tác giả đến từ Đại học Nam Thông và Đại học Hồng Kông (Trung Quốc) chỉ ra rằng việc ngủ nướng thêm 1-2 giờ vào cuối tuần là có lợi nếu như thời gian ngủ trung bình hàng ngày của bạn ít hơn 7,32 giờ.

Ngủ nướng cuối tuần tốt cho sức khỏe, trừ trường hợp này - Ảnh 1.

Ngủ nướng có lợi nếu như hàng ngày bạn thiếu ngủ vì công việc, học tập... - Minh họa AI: Thu Anh

Để đi đến kết luận trên, nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu của hơn 23.000 người.

Họ được thu thập dữ liệu về thói quen ngủ, cũng như tính toán tốc độ thải glucose ước tính (eGDR). Chỉ số này được tính dựa trên vòng eo, tình trạng cao huyết áp và chỉ số HbA1c để đánh giá mức độ kháng insulin.

Kết quả cho thấy tác động của việc ngủ nướng vào cuối tuần được thể hiện theo mô hình chữ U ngược, với ngưỡng quan trọng là 7,32 giờ.

Nếu thời gian ngủ trung bình hàng ngày của bạn ít hơn 7,32 gi, việc ngủ nướng vào cuối tuần với thời lượng vừa phải - khoảng 1-2 giờ, với mức lý tưởng là 1,16 giờ - sẽ giúp eGDR tăng.

Trái lại, nếu bạn đã ngủ đủ 7,32 giờ mỗi ngày hoặc nhiều hơn, hoặc ngủ chưa đủ 7,32 giờ nhưng ngủ bù quá 2 giờ, eGDR sẽ giảm.

Phân tích chi tiết cho thấy ở người thiếu ngủ hàng ngày, ngủ bù vừa phải giúp ổn định lại các hormone gây đói (leptin, ghrelin) và giảm viêm.

Ngược lại, nếu bạn đã ngủ đủ mà vẫn ngủ nướng quá nhiều, nhịp sinh học có thể bị gián đoạn. Thêm vào đó, người ngủ nhiều thường có lối sống ít vận động. Hai yếu tố này dẫn đến nguy cơ kháng insulin cao.

Nhìn chung, kết quả này cho thấy ngủ nướng thêm 1-2 giờ vào cuối tuần có lợi cho nhiều người, nhất là trong bối cảnh lối sống hiện đại dẫn đến số người gặp phải tình trạng thiếu ngủ rất lớn, chiếm đa số trong các thống kê ở một số khu vực và lứa tuổi.

Duy trì chỉ số eGDR tốt sẽ giúp bạn phòng ngừa nhiều bệnh lý chuyển hóa nguy hiểm như tiểu đường type 2, nhóm bệnh tim mạch...

Nhóm tác giả cũng lưu ý rằng ngủ nướng chỉ là phương pháp bù đắp. Duy trì giấc ngủ với thời điểm và thời lượng ổn định, hợp lý trong cả tuần sẽ giúp bạn có sức khỏe tốt nhất.

kháng insulin tiểu đường mất ngủ thiếu ngủ ngủ nướng
