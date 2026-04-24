Kinh tế

Người bán hàng trên Shopee vừa nhận thông báo quan trọng

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Theo dữ liệu nội bộ của Shopee, trong quý I/2026, tổng số lượng đơn hàng của các ngành hàng này cao gấp 1,7 lần so với cùng kỳ năm trước.

Shopee vừa thông báo sẽ điều chỉnh cơ cấu một số loại phí trên nền tảng, áp dụng từ ngày 1-5. Đáng chú ý, sàn này bất ngờ giảm 1% phí cố định đối với một số ngành hàng thuộc nhóm tiêu dùng nhanh và nhà cửa - đời sống.

Các mặt hàng được áp dụng gồm nguyên liệu nấu ăn (dầu ăn, đường, gia vị, hương liệu), trứng, nhu yếu phẩm (thực phẩm đóng hộp, mì, gạo), thực phẩm tươi sống và đông lạnh (thịt, rau củ), đồ chế biến sẵn (mì ăn liền), cùng các sản phẩm chăm sóc nhà cửa như giấy vệ sinh, chất tẩy rửa, phụ kiện giặt là.

Theo dữ liệu nội bộ của Shopee, trong quý I/2026, tổng số đơn hàng ở các ngành hàng này tăng gấp 1,7 lần so với cùng kỳ năm trước. Xu hướng này cho thấy người tiêu dùng Việt Nam ngày càng chuyển dịch sang các nền tảng trực tuyến để mua sắm hàng thiết yếu.

Shopee cho biết việc điều chỉnh phí lần này nhằm tạo thêm động lực cho nhà bán, đồng thời góp phần đảm bảo nguồn cung ổn định cho người tiêu dùng.

Ở chiều ngược lại, cũng từ này 1-5, nền tảng tăng phí xử lý giao dịch (trước đây là phí thanh toán) lên mức 6%, cao hơn 1 điểm phần trăm so với trước. Theo Shopee, khoản phí này phục vụ cho các hoạt động xử lý thanh toán, đối soát và vận hành hệ thống, trong bối cảnh doanh nghiệp tiếp tục nâng cao năng lực xử lý giao dịch.

Từ ngày 1-5, Shopee sẽ điều chỉnh cơ cấu một số loại phí trên nền tảng

Từ ngày 1-5, Shopee sẽ điều chỉnh cơ cấu một số loại phí trên nền tảng

Trước đó, vào cuối năm 2025, Shopee cũng đã điều chỉnh tăng phí cố định đối với nhà bán, với mức tăng từ 1% đến 3% tùy ngành hàng và mô hình gian hàng. Hiện tổng chi phí mà người bán phải trả trên nền tảng này dao động khoảng 17-22% giá trị đơn hàng.

Song song với việc điều chỉnh phí, trong quý I/2026, Shopee đã triển khai thêm nhiều công cụ hỗ trợ người bán trên ứng dụng. Các tính năng mới bao gồm gợi ý kinh doanh giúp thiết lập gian hàng nhanh hơn; công cụ phân tích bán hàng để theo dõi hiệu quả sản phẩm; và tính năng tối ưu sản phẩm bằng AI nhằm nâng cao chất lượng hình ảnh, tăng khả năng thu hút khách hàng.

Về thị phần, Shopee vẫn duy trì vị trí dẫn đầu tại Việt Nam với tổng giá trị giao dịch (GMV) hơn 11,8 tỉ USD, tương đương khoảng 58% thị phần. Đứng thứ hai là TikTok Shop với gần 8 tỉ USD, chiếm khoảng 39%. Hai nền tảng còn lại là Lazada và Tiki chỉ chiếm tổng cộng khoảng 3%.

Dù thứ hạng chưa thay đổi, khoảng cách giữa Shopee và TikTok Shop đang thu hẹp nhanh. Nếu năm 2024, chênh lệch thị phần giữa hai nền tảng lên tới 37 điểm phần trăm, thì đến năm 2025 con số này đã giảm còn 19 điểm phần trăm.


