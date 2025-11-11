HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Quyền lợi mới về BHYT mà người dân TP HCM cần biết

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)- Người dân TP HCM có thêm quyền lợi mới trong việc đăng ký khám, chữa bệnh với BHYT

Ông Trần Văn Khôn (69 tuổi, ngụ TP HCM) cho biết trước đây ông đăng ký khám BHYT tại Trạm Y tế phường 9, quận Gò Vấp - Địa chỉ cũ: 9 đường số 3, phường 9, quận Gò Vấp; địa chỉ mới: 9 đường số 3, phường Thông Tây Hội, TP HCM. Nay nghe nói nơi này đã ngưng hợp đồng khám chữa bệnh BHYT. Vậy ông có thể chuyển sang nơi khác không?

Quyền lợi mới về BHYT mà người dân TP HCM cần biết - Ảnh 1.

Người dân TP HCM có thêm quyền lợi mới trong việc đăng ký khám, chữa bệnh với BHYT

BHXH TP HCM trả lời: BHXH Việt Nam cho phép người dân thay đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh (KCB) BHYT ban đầu, nhằm tăng cường sự linh hoạt và minh bạch trong chính sách y tế.

Người tham gia BHYT có thể lựa chọn đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở y tế tuyến cơ bản hoặc tuyến ban đầu. Việc thay đổi này được thực hiện định kỳ vào 15 ngày đầu của mỗi quý (tháng 1, 4, 7 và 10).

Thủ tục có thể được tiến hành qua nhiều kênh thuận tiện. Người dân có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan BHXH địa phương hoặc thực hiện trực tuyến trên cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam. Riêng với người lao động, việc thay đổi sẽ được thực hiện thông qua đơn vị sử dụng lao động.

Để quá trình diễn ra thuận lợi, người dân được khuyến nghị chuẩn bị sẵn mã số BHXH và thông tin cá nhân trước khi thực hiện thủ tục.

Thủ tục hoàn toàn miễn phí

Một điểm đặc biệt quan trọng được BHXH TP HCM nhấn mạnh là thủ tục này hoàn toàn miễn phí, căn cứ theo Điều 44 Luật BHYT 2024 và Thông tư 01/2025/TT-BYT.

BHXH TP HCM cũng đưa ra cảnh báo rằng các tổ chức dịch vụ thu hộ không có chức năng thực hiện thủ tục đổi nơi KCB. Nhiệm vụ của các đơn vị này chỉ giới hạn ở việc thu phí tham gia mới, gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình hoặc BHXH tự nguyện.

Trong trường hợp người dân bị yêu cầu nộp phí trái quy định, họ cần liên hệ ngay đến cơ quan BHXH nơi cư trú hoặc đường dây nóng 1900.9068 để bảo vệ quyền lợi. Mọi hành vi thu phí sai quy định sẽ bị xử lý nghiêm, bao gồm việc yêu cầu hoàn trả và chấm dứt hợp đồng với đơn vị vi phạm.



TP HCM: Thêm 19 cơ sở y tế khám chữa bệnh BHYT ban đầu

TP HCM: Thêm 19 cơ sở y tế khám chữa bệnh BHYT ban đầu

(NLĐO) - 19 cơ sở gồm 2 bệnh viện, 1 phòng khám đa khoa, 5 trạm y tế và 11 điểm y tế đủ điều kiện khám chữa bệnh BHYT ban đầu.

Nhiều cơ sở ngưng hợp đồng khám chữa bệnh BHYT, người dân TP HCM cần biết

(NLĐO)- Để đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT, BHXH TP HCM đề nghị chuyển người có thẻ BHYT đã đăng ký đến các cơ sở khác.

TP HCM: Đối tượng nào được hỗ trợ 100% BHYT?

(NLĐO)- Theo tính toán, tổng kinh phí thực hiện chính sách trong một năm ước tính gần 1.953 tỉ đồng để hỗ trợ BHYT cho học sinh, người cao tuổi

