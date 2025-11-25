HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Nhu cầu chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam sẽ tăng mạnh trong 10 năm tới

Tin-ảnh: Sơn Nhung

(NLĐO)- 80% người cao tuổi có nhu cầu được chăm sóc tại nhà nhưng chưa đến 30% xã, phường có câu lạc bộ hoặc nhóm hỗ trợ

Ngày 25-11, Savills Việt Nam công bố báo cáo mới về thị trường bất động sản chăm sóc người cao tuổi – lĩnh vực được đánh giá đầy tiềm năng khi Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa nhanh. Báo cáo dẫn số liệu từ Cục Thống kê cho biết Việt Nam sẽ trở thành nước có dân số già vào năm 2038, khi tỷ lệ người trên 60 tuổi đạt hơn 20% và đến năm 2050, cứ 6 người dân Việt Nam sẽ có 1 người trên 65 tuổi.

Tuy nhiên, theo Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA), hệ thống chăm sóc người cao tuổi của Việt Nam hiện còn manh mún, chủ yếu tự phát, thiếu cơ sở chuyên biệt và thiếu nhân lực được đào tạo bài bản. UNFPA cho biết 80% người cao tuổi có nhu cầu được chăm sóc tại nhà nhưng chưa đến 30% xã, phường có câu lạc bộ hoặc nhóm hỗ trợ; cả nước chỉ có chưa tới 100 trung tâm chăm sóc chuyên nghiệp. Nghề chăm sóc người cao tuổi cũng chưa được công nhận chính thức trong hệ thống nghề nghiệp.

So với các quốc gia như Nhật Bản hay Singapore, nơi bất động sản dưỡng lão đã trở thành ngành công nghiệp hàng tỉ USD, thì Việt Nam vẫn ở giai đoạn sơ khai, chỉ mới xuất hiện vài dự án thí điểm. Các loại hình nhà ở, khu nghỉ dưỡng, hay cơ sở tích hợp chăm sóc sức khỏe dành cho người cao tuổi vẫn rất hạn chế.

Đón đầu bất động sản dưỡng lão? - Ảnh 1.

Đón đầu sóng bất động sản dưỡng lão trước những tiềm năng

Ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội, dự báo nhu cầu chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam sẽ tăng mạnh trong 10 năm tới khi lực lượng dân số lớn bước vào tuổi nghỉ hưu. Quy mô thị trường này dự kiến tăng từ 2,3 tỉ USD năm 2024 lên 3,6 tỉ USD vào năm 2032, tương ứng mức tăng trưởng kép 5,81%/năm.

Theo bà Emily Fell, Giám đốc Cấp cao, bộ phận Living Sectors khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Savills, Việt Nam hoàn toàn có thể phát triển hệ sinh thái chăm sóc người cao tuổi nếu biết kết hợp các mô hình đang thành công tại quốc tế. Bà nêu ví dụ: mô hình "lifestyle" phổ biến tại Australia với các khu dân cư tích hợp dành cho người cao tuổi; và mô hình chăm sóc đặc biệt kiểu Nhật Bản phù hợp với nhu cầu y tế – chăm sóc hỗ trợ ngày càng tăng.

Tuy nhiên, bà nhấn mạnh một điểm mấu chốt: khung pháp lý và chính sách phải đi trước. Các viện dưỡng lão công cần được quy hoạch rõ ràng, có cơ chế bảo vệ người lớn tuổi; còn mô hình chăm sóc chuyên sâu phải có cơ chế chi trả bền vững thông qua bảo hiểm công hoặc tư nhân. "Điều quan trọng không chỉ là xây tòa nhà, mà là đầu tư vào đơn vị vận hành uy tín, chất lượng cao" – bà nói.

Ông Yasuhiro Miyamoto, Tổng Giám đốc Mynavi Vietnam, cho rằng nguồn nhân lực là chìa khóa quyết định. Việt Nam cần chiến lược đào tạo chuyên sâu cho ngành chăm sóc người cao tuổi và y tế, đồng thời đẩy mạnh hợp tác với Nhật Bản, quốc gia có kinh nghiệm hàng đầu trong lĩnh vực dưỡng lão, để xây dựng đội ngũ chăm sóc chất lượng cao và bền vững.

