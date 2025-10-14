Người chuyển giới đi khám nghĩa vụ quân sự, luật quy định ra sao?

Tuần qua mạng xã hội chia sẻ nhiều clip về người chuyển giới đi khám nghĩa vụ quân sự. Nội dung một số người chuyển giới nam sang nữ ở một số địa phương đi khám nghĩa vụ quân sự. Vậy luật quy định ra sao về việc này?

Về mặt pháp lý, hiện nay pháp luật Việt Nam chưa có quy định cụ thể về người chuyển giới được hiểu như thế nào?

Tuy nhiên, theo cách mà xã hội thường hiểu, người chuyển giới là người có bản dạng giới (giới tính mà họ cảm nhận và mong muốn sống theo) khác với giới tính sinh học được ghi nhận khi sinh ra.

Người chuyển giới vẫn phải chấp hành lệnh gọi nhập ngũ. Ảnh minh hoạ do AI vẽ

Một số người chuyển giới có thể thực hiện can thiệp y học để phù hợp với giới tính mà họ nhận thức, trong khi những người khác chỉ thay đổi tên gọi, cách ăn mặc, phong cách sống mà không can thiệp y học.

Điều 12, Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định: Đối tượng đăng ký nghĩa vụ quân sự là công dân nam đủ 17 tuổi trở lên; công dân nữ đủ 18 tuổi trở lên có ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân

Bên cạnh đó tại Điều 13, Điều 14 của Luật này cũng quy định về những đối tượng không được đăng ký tham gia nghĩa vụ và đối tượng được miễn đăng ký nghĩa vụ, theo đó người chuyển giới không thuộc những nhóm đối tượng này.

Do đó, khi đến độ tuổi theo luật định, công dân chuyển giới vẫn có nghĩa vụ đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự như các công dân khác.

Điều 31 của Luật này quy định tiêu chuẩn công dân được gọi nhập ngũ trong đó phải có đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ.

Nếu công dân có thể chứng minh sức khỏe không đủ vì rối loạn nội tiết, biến đổi cơ thể do phẫu thuật, rối loạn tâm thần… do thực hiện việc chuyển giới và thuộc vào các tình trạng sức khỏe không đủ đảm bảo thì đó có thể là lý do gián tiếp không đủ điều kiện để được gọi nhập ngũ.

Điều 37 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định về chuyển đổi giới tính như sau: "Cá nhân đã chuyển đổi giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được chuyển đổi theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan".

Ví dụ, nam giới chuyển đổi giới tính thành nữ giới nhưng chưa đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật thì vẫn được xem là nam giới.

Vì vậy, nếu công dân được xác định là đáp ứng các tiêu chuẩn để nhập ngũ thì vẫn phải thực hiện nghĩa vụ quân sự, không loại trừ trường hợp người đã chuyển đổi giới tính.

Nếu người đã chuyển đổi giới tính không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ thì họ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.