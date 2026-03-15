Bạn đọc

Người dân chú ý khi lưu thông qua đường Đồng Văn Cống vào tháng 3-2026

Anh Vũ

(NLĐO) - Đường Đồng Văn Cống (TPHCM) được điều chỉnh giao thông từ tháng 3-2026.

Thông báo của Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết từ tháng 3-2026, đường Đồng Văn Cống (nối đường Mai Chí Thọ với vòng xoay Mỹ Thuỷ) sẽ được điều chỉnh giao thông.

img

Đường Đồng Văn Cống.

Theo đó, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra tai nạn, đói với xe hai bánh, cấm rẽ trái và cấm quay đầu trực tiếp đối với tất cả các loại xe hai bánh khi lưu thông trên tuyến đường Đồng Văn Cống.

Lý do điều chỉnh là do đường Đồng Văn Cống là trục đường có mật độ phương tiện vận tải nặng rất cao. Việc xe hai bánh rẽ trái hoặc quay đầu trực tiếp tại đây sẽ gây xung đột giao thông nghiêm trọng với các xe tải lớn, container..., dẫn đến nguy cơ tai nạn giao thông ở mức cực kỳ cao.

Lộ trình di chuyển thay thế

Đối với người điều khiển xe hai bánh có nhu cầu rẽ trái hoặc quay đầu, vui lòng thực hiện theo các bước an toàn sau:

Rẽ phải: Chủ động chuyển hướng rẽ phải vào trục đường nhánh gần nhất.

Dừng chờ: Dừng xe đúng vạch kẻ đường và đúng làn đường quy định tại khu vực đường nhánh.

Di chuyển: Tuyệt đối tuân thủ tín hiệu đèn giao thông, chỉ di chuyển cắt ngang qua đường Đồng Văn Cống khi có tín hiệu đèn xanh.

Phòng CSGT đề nghị người dân chú ý quan sát hệ thống biển báo mới, chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông để bảo vệ an toàn cho chính mình và cộng đồng. Lực lượng chức năng sẽ tiến hành túc trực, hướng dẫn và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

CSGT đang xử lý nghiêm lỗi này trên đường cao tốc

