Bộ Công an phát triển VNeID thành nền tảng số quốc gia với 5 chức năng chính: Lưu trữ dữ liệu số của công dân; định danh xác thực điện tử; thực hiện dịch vụ công trực tuyến và giải quyết thủ tục hành chính; ví điện tử, Kênh thanh toán, chi trả an sinh xã hội; là kênh giao tiếp chính thức, đảm bảo an toàn, bảo mật, hiệu quả giữa người dân với Nhà nước (trước mắt phục vụ hỗ trợ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp), người dân với doanh nghiệp, và người dân với người dân.



Thủ tướng giao Bộ Công an phát triển VNeID thành kênh giao tiếp "người dân với Nhà nước"

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính được nêu tại Thông báo số 624 kết luận Phiên họp lần thứ năm Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương thành lập đoàn công tác hỗ trợ 6 thành phố trực thuộc Trung ương trong triển khai xây dựng, ban hành Đề án Đô thị thông minh, hoàn thành trong tháng 12-2025, triển khai thực hiện trong năm 2026.

Bộ Y tế được giao nhiệm vụ xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch triển khai Sổ sức khỏe điện tử và bệnh án điện tử phạm vi toàn quốc giai đoạn 2026 - 2030. Trong đó, xác định rõ mục tiêu, thành phần, lộ trình, chỉ tiêu về tỉ lệ người dân có Sổ sức khỏe điện tử, tỉ lệ cơ sở khám chữa bệnh kết nối, tỉ lệ dữ liệu liên thông, hoàn thành trong tháng 12-2025.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an tiếp tục đầu tư phát triển, mở rộng Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 1; nghiên cứu, đề xuất xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia số 2 và số 3, hoàn thành trước ngày 10-12-2025…

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng hồ sơ học tập suốt đời, tích hợp với cơ sở dữ liệu quản lý văn bằng, chứng chỉ, hoàn thành trước ngày 10-12-2025; hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện số hóa bằng cấp, chứng chỉ hoàn thành và tổ chức triển khai ngay trong tháng 12-2025, số hóa 100% dữ liệu văn bằng, chứng chỉ trong năm 2026.

Về đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, các bộ ngành cần khẩn trương rà soát, sửa đổi và thống nhất quy trình tái cấu trúc dịch vụ công trực tuyến để cắt giảm thành phần hồ sơ, tránh gây phiền hà cho người dân khi đã có dữ liệu.

Đồng thời, tổng rà soát hiện trạng cung cấp dịch vụ công trực tuyến và hiện trạng xây dựng, quản trị cơ sở dữ liệu theo hướng dẫn của Bộ Công an. Rà soát, sửa đổi các quy định không phù hợp với việc thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính và dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành mục tiêu 100% thủ tục hành liên quan đến doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến và 100% thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính phạm vi cấp tỉnh.