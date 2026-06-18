HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Người đàn ông 48 lần tham gia hiến máu

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)- Mỗi đơn vị máu được hiến tặng không chỉ góp phần cứu sống người bệnh mà còn là sự sẻ chia, lòng nhân ái và trách nhiệm đối với xã hội

Sáng 18-6, ngày hội "Hiến máu nhân đạo SCTV 2026" do Công ty TNHH Truyền hình Cáp Saigontourist tổ chức diễn ra tại Trung tâm TDTT Hoa Lư, TPHCM với thông điệp: "Một giọt máu - Một tấm lòng".

Ngày hội “Hiến máu nhân đạo SCTV 2026”: Mỗi giọt máu trao đi, một cuộc đời ở lại - Ảnh 1.

Đông đảo người lao động SCTV tham gia hiến máu

Ngày hội “Hiến máu nhân đạo SCTV 2026”: Mỗi giọt máu trao đi, một cuộc đời ở lại - Ảnh 2.

Người lao động được kiểm tra sức khỏe miễn phí trước khi hiến máu

Dịp này, có 400 nhân viên, người lao động SCTV và đối tác như Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn, Công ty SCJ TV Shopping trao đi những giọt máu hồng.

Phát biểu tại ngày hội, ông Lương Quốc Huy, Tổng Giám đốc SCTV, cho biết chương trình năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu chặng đường 15 năm liên tục công ty duy trì hoạt động hiến máu nhân đạo.

Ngày hội “Hiến máu nhân đạo SCTV 2026”: Mỗi giọt máu trao đi, một cuộc đời ở lại - Ảnh 3.

Ông Lương Quốc Huy, Tổng Giám đốc SCTV, có 12 lần tham gia hiến máu

Trong bối cảnh đó, mỗi đơn vị máu được hiến tặng không chỉ góp phần cứu sống người bệnh mà còn là biểu tượng của sự sẻ chia, lòng nhân ái và trách nhiệm đối với xã hội.

"Mỗi giọt máu cho đi là thêm một cơ hội sống được trao cho người bệnh. Đó không chỉ là sự đóng góp về vật chất mà còn là sự lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp, tinh thần tương thân tương ái mà SCTV luôn gìn giữ và phát huy trong suốt nhiều năm qua" - ông Huy nhấn mạnh.

Ngày hội “Hiến máu nhân đạo SCTV 2026”: Mỗi giọt máu trao đi, một cuộc đời ở lại - Ảnh 4.

Công ty vinh danh người có 10 lần tham gia hiến máu trở lên

Ngày hội “Hiến máu nhân đạo SCTV 2026”: Mỗi giọt máu trao đi, một cuộc đời ở lại - Ảnh 5.

Người lao động SCTV hào hứng tham gia hiến máu

Dịp này, công ty cũng khen thưởng 59 cá nhân có từ 10 lần tham gia hiến máu trở lên. Anh Trang Việt Chấn, người đã 48 lần tham gia hiến máu nhân đạo và xem đây là một việc làm ý nghĩa mà bản thân luôn cố gắng duy trì trong nhiều năm qua.

Ngày hội “Hiến máu nhân đạo SCTV 2026”: Mỗi giọt máu trao đi, một cuộc đời ở lại - Ảnh 6.

Anh Trang Việt Chấn có 48 lần tham gia hiến máu và vẫn muốn tiếp tục hiến khi có thể

"48 lần hiến máu là một hành trình đáng nhớ đối với tôi. Điều quý giá nhất không phải là con số mà là cơ hội được góp một phần nhỏ bé của mình để mang lại hy vọng sống cho những người bệnh đang cần giúp đỡ. Tôi mong rằng sẽ có thêm nhiều người tham gia hiến máu để nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị luôn được bảo đảm" - anh Chấn chia sẻ.

Tin liên quan

32 tỉnh, thành chung tay hiến máu cứu người

32 tỉnh, thành chung tay hiến máu cứu người

(NLĐO) - Sau 13 năm triển khai với hơn 1 triệu đơn vị máu được tiếp nhận, chương trình năm nay đặt mục tiêu vận động 120.000 đơn vị máu tại 32 tỉnh, thành.

Khai mạc lễ hội hiến máu lớn nhất dịp đầu xuân

(NLĐO) - Lễ hội Xuân hồng 2026 là chương trình hiến máu lớn nhất dịp đầu xuân, khai mạc tại Hà Nội, đặt mục tiêu tiếp nhận 10.000 đơn vị máu.

Hiến máu giữa ngày giá rét, lan tỏa tinh thần sẻ chia

(NLĐO) – Máu là “dòng chảy của sự sống”, chỉ có được từ những nghĩa cử hiến máu, góp phần cứu sống hàng nghìn người bệnh mỗi ngày.

lòng nhân ái hiến máu trách nhiệm xã hội kiểm tra sức khỏe người lao động
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo