Người đàn ông 48 lần tham gia hiến máu

Sáng 18-6, ngày hội "Hiến máu nhân đạo SCTV 2026" do Công ty TNHH Truyền hình Cáp Saigontourist tổ chức diễn ra tại Trung tâm TDTT Hoa Lư, TPHCM với thông điệp: "Một giọt máu - Một tấm lòng".

Đông đảo người lao động SCTV tham gia hiến máu

Người lao động được kiểm tra sức khỏe miễn phí trước khi hiến máu

Dịp này, có 400 nhân viên, người lao động SCTV và đối tác như Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn, Công ty SCJ TV Shopping trao đi những giọt máu hồng.

Phát biểu tại ngày hội, ông Lương Quốc Huy, Tổng Giám đốc SCTV, cho biết chương trình năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu chặng đường 15 năm liên tục công ty duy trì hoạt động hiến máu nhân đạo.

Ông Lương Quốc Huy, Tổng Giám đốc SCTV, có 12 lần tham gia hiến máu

Trong bối cảnh đó, mỗi đơn vị máu được hiến tặng không chỉ góp phần cứu sống người bệnh mà còn là biểu tượng của sự sẻ chia, lòng nhân ái và trách nhiệm đối với xã hội.

"Mỗi giọt máu cho đi là thêm một cơ hội sống được trao cho người bệnh. Đó không chỉ là sự đóng góp về vật chất mà còn là sự lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp, tinh thần tương thân tương ái mà SCTV luôn gìn giữ và phát huy trong suốt nhiều năm qua" - ông Huy nhấn mạnh.

Công ty vinh danh người có 10 lần tham gia hiến máu trở lên

Người lao động SCTV hào hứng tham gia hiến máu

Dịp này, công ty cũng khen thưởng 59 cá nhân có từ 10 lần tham gia hiến máu trở lên. Anh Trang Việt Chấn, người đã 48 lần tham gia hiến máu nhân đạo và xem đây là một việc làm ý nghĩa mà bản thân luôn cố gắng duy trì trong nhiều năm qua.

Anh Trang Việt Chấn có 48 lần tham gia hiến máu và vẫn muốn tiếp tục hiến khi có thể

"48 lần hiến máu là một hành trình đáng nhớ đối với tôi. Điều quý giá nhất không phải là con số mà là cơ hội được góp một phần nhỏ bé của mình để mang lại hy vọng sống cho những người bệnh đang cần giúp đỡ. Tôi mong rằng sẽ có thêm nhiều người tham gia hiến máu để nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị luôn được bảo đảm" - anh Chấn chia sẻ.