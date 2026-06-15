Phó Công an xã cứu sống người đàn ông trôi dưới sông trong đêm

Ngày 15-6, Công an xã Thăng Trường (TP Đà Nẵng) cho biết đơn vị vừa kịp thời cứu sống một người đàn ông nghi nhảy cầu tự tử trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 13-6, Công an xã Thăng Trường nhận được tin báo của người dân về việc có một người nghi nhảy từ cầu Bình Nam xuống sông.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một xe máy cùng giấy tờ tùy thân mang tên L.P.C. (trú xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng).

Công an xã Thăng Trường kịp thời cứu sống nạn nhân bị trôi trên sông. Clip: Công an xã Thăng Trường

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thăng Trường nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường tổ chức tìm kiếm. Với sự hỗ trợ của người dân địa phương, lực lượng chức năng đã phát hiện anh C. đang trôi dưới nước trong tình trạng nguy kịch, sức khỏe suy kiệt và bất tỉnh.

Lúc này, thiếu tá Nguyễn Thanh Thắng, Phó Trưởng Công an xã Thăng Trường, đã trực tiếp thực hiện các biện pháp sơ cứu khẩn cấp, hỗ trợ thông đường hô hấp và giúp nạn nhân phục hồi dấu hiệu sinh tồn.

Sau khi sơ cứu ban đầu, Công an xã sử dụng xe chuyên dụng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế để cấp cứu, sau đó chuyển lên tuyến trên tiếp tục điều trị.

Nhờ được phát hiện và cứu chữa kịp thời, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, xuất viện và trở về với gia đình.