Sức khỏe

Người đàn ông bị "bỏ quên" răng giả trong phổi suốt 20 năm

B.Vân

(NLĐO) - Các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng vừa nội soi phế quản lấy thành công hai chiếc răng giả tồn tại hơn 20 năm trong phổi một bệnh nhân

Khoa Nội hô hấp – Miễn dịch dị ứng, Bệnh viện Đà Nẵng vừa can thiệp thành công một ca dị vật đường thở hiếm gặp, khi hai chiếc răng giả rơi vào phổi bệnh nhân và bị "bỏ quên" suốt hơn 20 năm.

Bệnh nhân là ông Nguyễn Đức H. (SN 1976, ngụ xã Thăng An, TP Đà Nẵng), được chuyển từ bệnh viện tuyến dưới đến trong tình trạng sốt, ho nhiều và khó thở. Khai thác bệnh sử cho thấy, ông H. từng làm răng giả từ năm 22 tuổi. Một năm sau, bệnh nhân phát hiện mất hai răng nhưng không rõ nguyên nhân và không đi khám chuyên khoa.

Người đàn ông mang hai răng giả trong phổi suốt 20 năm - Ảnh 1.

Các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng đã phát hiện 2 răng giả nằm trong phổi bệnh nhân hơn 20 năm

Từ đó đến nay, ông H. thường xuyên bị viêm phổi tái diễn 1–2 lần mỗi năm, chủ yếu tự mua thuốc điều trị, không chụp X-quang hay kiểm tra chuyên sâu. Gần đây, tình trạng ho, sốt nặng hơn, kết quả CT scan ngực tại tuyến dưới phát hiện dị vật đường thở nghi kim loại, nên bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán dị vật đường thở tồn tại lâu ngày trong phổi. Theo bác sĩ Nguyễn Bá Hùng, Phó trưởng Khoa Nội hô hấp – Miễn dịch dị ứng, dị vật đã nằm trong phổi hơn 20 năm, kèm viêm đông đặc và xẹp phổi, nguy cơ bám dính vào niêm mạc phế quản rất cao. Do đó, ê-kíp ưu tiên điều trị kháng sinh, kháng viêm tích cực để kiểm soát nhiễm trùng trước khi can thiệp.

Người đàn ông mang hai răng giả trong phổi suốt 20 năm - Ảnh 2.

Ê-kíp điều trị đã sử dụng dụng cụ chuyên dụng gắp 2 răng giả ra khỏi phổi thành công

Sau khi tình trạng viêm ổn định, bệnh nhân được nội soi phế quản. Quá trình can thiệp xác định dị vật chính là hai chiếc răng giả bám chặt trong lòng phế quản. Ê-kíp đã sử dụng dụng cụ chuyên dụng gắp thành công dị vật, đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Sau can thiệp, tình trạng hô hấp của bệnh nhân cải thiện rõ rệt, hết sốt, giảm ho và đã được xuất viện.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần thận trọng khi ăn uống, sinh hoạt, đặc biệt tránh ngậm các vật nhỏ như vỉ thuốc, tăm, hạt trái cây… 

Khi có biểu hiện ho kéo dài, viêm phổi tái diễn, khó thở hoặc sốt không rõ nguyên nhân, cần đến cơ sở y tế chuyên khoa hô hấp để được thăm khám, chẩn đoán và xử trí kịp thời, tránh để dị vật đường thở gây biến chứng nguy hiểm.

