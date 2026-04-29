Người đàn ông bị tàu hỏa tông ở TPHCM

Ngày 29-4, Công an phường Hiệp Bình, TPHCM đang điều tra nguyên nhân người đàn ông bị tàu hỏa tông tử vong.

Hiện trường vụ việc.

Thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 28-4, đoàn tàu lửa chạy theo hướng Nam - Bắc. Khi vừa qua khỏi giao lộ Hiệp Bình, đoạn gần cầu Gò Dưa, tàu tông trúng người đàn ông ngồi trên đường ray.

Cú tông khiến người đàn ông tử vong tại chỗ. Vụ việc sau đó được trình báo cơ quan công an.

Công an phường Hiệp Bình phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan đến hiện trường phong tỏa, điều tra nguyên nhân.

Nơi xảy ra vụ việc gần cầu Gò Dưa.

Bước đầu xác định nạn nhân khoảng 35-40 tuổi, không có giấy tờ tùy thân.