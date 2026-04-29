HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Những lỗi chính trong 7.800 vi phạm CSGT TPHCM vừa xử lý

Anh Vũ

(NLĐO) - Sau 3 tháng ra quân, CSGT TPHCM xử lý gần 7.800 trường hợp vi phạm trật tự đô thị.

Phòng CSGT Công an TPHCM thông tin sau 3 tháng ra quân xử lý trật tự đô thị (ngày 15-1 đến ngày 15-4), lực lượng CSGT đã xử phạt gần 7.800 trường hợp vi phạm, tập trung lỗi dừng, đỗ xe trái quy định, để xe dưới lòng đường gây cản trở giao thông, lấn chiếm vỉa hè.

CSGT TPHCM phối hợp Công an phường Xuân Hòa nhắc nhở người dân lấn chiếm vỉa hè.

Đại diện Phòng CSGT đánh giá tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè tại một số khu vực vẫn còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, mất trật tự và an toàn giao thông.

Vừa qua, Phòng CSGT chủ động phối hợp Công an phường, xã xử lý vi phạm, đồng thời liên tục tuyên truyền. Bên cạnh đó, duy trì tuần tra, kiểm soát thường xuyên tại các tuyến, khu vực trọng điểm, không để phát sinh, tái hình thành các điểm phức tạp về trật tự đô thị.

"Việc lập lại trật tự đô thị là nhiệm vụ khó, lâu dài. Dù đã đạt được những kết quả tích cực, song tình trạng tái lấn chiếm vẫn còn xảy ra tại một số nơi, đòi hỏi các lực lượng chức năng tiếp tục kiên trì, linh hoạt trong cách làm, vừa bảo đảm kỷ cương pháp luật, vừa quan tâm đến điều kiện thực tế của người dân" - đại diện Phòng CSGT nói.

CSGT ghi hình phạt nguội ô tô vi phạm đỗ xe sai quy định, lấn chiếm lòng đường

Thời gian tới, Phòng CSGT tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, duy trì hiệu quả công tác phối hợp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng tới xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong cộng đồng.

TPHCM sẽ chặn xe nhiều khu vực để phục vụ pháo hoa ngày 30-4

TPHCM sẽ chặn xe nhiều khu vực để phục vụ pháo hoa ngày 30-4

(NLĐO) - TPHCM sẽ điều chỉnh giao thông ở 3 khu vực để phục vụ pháo hoa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

CSGT sẽ cẩu xe về nơi tạm giữ nếu tài xế dừng, đỗ sai quy định và không có mặt

(NLĐO) - Với ô tô dừng đỗ sai quy định và vắng mặt tài xế, xe sẽ bị cẩu về nơi tạm giữ để tiếp tục xử lý theo quy định.

Danh sách xe máy leo vỉa hè ở TPHCM bị phạt nguội

(NLĐO) - 192 xe máy leo vỉa hè đường Quang Trung, Nguyễn Oanh đã bị CSGT ghi lại.

lấn chiếm vỉa hè trật tự đô thị
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo