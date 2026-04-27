Quốc tế

Người đàn ông gây sốt trong vụ nổ súng tại tiệc Nhà Trắng, quyết không nằm xuống sàn

Xuân Mai

(NLĐO) - Một người đàn ông gây chú ý trên mạng xã hội khi ông bình tĩnh tiếp tục ăn salad giữa khung cảnh hỗn loạn trong vụ nổ súng tại tiệc của Nhà Trắng.

Truyền thông Mỹ xác định danh tính người này là ông Michael Glantz, đại diện công ty giải trí nổi tiếng Creative Artists Agency (CAA). Trong bản tin của CNN về vụ nổ súng, ông vẫn lặng lẽ ngồi ăn khi những người khác ẩn nấp dưới gầm bàn.

Sự việc xảy ra sau khi nghi phạm Cole Tomas Allen bị cáo buộc đã mang theo nhiều vũ khí, xông qua chốt kiểm soát an ninh tại tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng ở khách sạn Washington Hilton hôm 25-4.

Người đàn ông gây sốt trong vụ xả súng tại tiệc Nhà Trắng là ai? - Ảnh 1.

Ông Michael Glantz, đại diện công ty giải trí nổi tiếng Creative Artists Agency (CAA). Ảnh: Instagram

Giới chức cho biết Allen, một giáo viên kiêm nhà phát triển trò chơi 31 tuổi đến từ bang California, đã bắn vào một đặc vụ Sở Mật vụ trước khi bị khống chế và bắt giữ.

Người đàn ông gây sốt trong vụ xả súng tại tiệc Nhà Trắng là ai? - Ảnh 2.

Ông Michael Glantz vẫn bình thản ngồi ăn. Ảnh: The Sun

Theo India Today, khi được hỏi về phản ứng của mình, ông Glantz đã đưa ra lời giải thích bình tĩnh như phong thái của ông.

Ông nói: "Sinh ra và lớn lên ở New York. Điều đó không làm tôi sợ hãi chút nào. Tôi chỉ không muốn bỏ lỡ bữa tiệc".

Ông Glantz nói với trang TMZ hôm 26-4 rằng ông cảm thấy an toàn trong phòng vì có sự hiện diện đông đảo của cảnh sát. Ông nói: "Không phải ngày nào bạn cũng thấy chuyện như vậy xảy ra".

Ông nói thêm việc chui xuống gầm bàn chưa bao giờ là lựa chọn. Giải thích lý do ông chọn ở yên tại chỗ trong khi những người khác tìm chỗ trú ẩn: "Thứ nhất, tôi bị đau lưng. Tôi không thể nằm xuống sàn được. Thứ hai, tôi là người rất kỹ tính về vệ sinh. Không đời nào tôi lại đặt bộ vest của mình lên sàn nhà bẩn. Vì vậy, điều đó là không thể".

Người dùng mạng xã hội gọi ông bằng đủ mọi biệt danh từ "người đàn ông bình tĩnh nhất trong phòng" đến "người có sự sắp xếp ưu tiên đúng đắn".

Một số người nói đùa ông không muốn lãng phí một bữa ăn cao cấp, trong khi những người khác cho hay sự điềm tĩnh của ông phản ánh sự tin tưởng hoàn toàn vào các biện pháp an ninh.

Bữa tối đã bị hủy sau vụ xả súng hôm 25-4 dù ban tổ chức cam kết sẽ lên lịch lại.

Nổ súng tại tiệc Nhà Trắng: Hé lộ thông điệp phút chót của nghi phạm

Nổ súng tại tiệc Nhà Trắng: Hé lộ thông điệp phút chót của nghi phạm

(NLĐO) - Khoảng 10 phút trước khi nổ súng, Cole Tomas Allen gửi một thông điệp được mô tả là chống Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho các thành viên trong gia đình

Nỗi lo bạo lực chính trị gia tăng tại Mỹ

Đây là lần thứ ba, Tổng thống Donald Trump bị đe dọa bởi kẻ tấn công ở khoảng cách rất gần kể từ năm 2024

Nghi phạm nổ súng tại tiệc của Nhà Trắng tiết lộ mục tiêu tấn công

(NLĐO) - Sau khi bị bắt giữ, nghi phạm Cole Allen đã tiết lộ mục tiêu tấn công thực sự là các quan chức trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

