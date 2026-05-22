Người đàn ông ở Cà Mau được giáo dục về trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội

Tối 22-5, theo nguồn tin của phóng viên, Công an xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau đã giáo dục, tuyên truyền các quy định pháp luật về trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội đối với ông C.V.L. (52 tuổi; ngụ ấp Kinh Hòn Bắc, xã Đá Bạc).

Công an xã Đá Bạc làm việc với ông L.

Theo thông tin ban đầu, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Đá Bạc phát hiện một tài khoản TikTok đăng tải, chia sẻ video dài hơn 1 phút có nội dung công kích, xúc phạm cơ quan, tổ chức và gây tác động tiêu cực trong dư luận xã hội.

Ngành chức năng xác định chủ tài khoản trên là ông L. Trong quá trình làm việc, Công an xã Đá Bạc đã giáo dục, tuyên truyền các quy định của pháp luật về trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội đối với ông L.

Nhận thức được hành vi sai phạm của mình, ông L. cam kết không tái phạm và tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ các video sai phạm liên quan đã đăng tải trên TikTok.

Qua vụ việc này, công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm, kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ; không đăng tải các nội dung sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Mọi hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.