Ngày 2-11, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết vừa cứu sống một ca bệnh nguy kịch do bị rắn cắn. Bệnh nhân là N.T.L. (SN 1993), nhập viện ngày 31-10 trong tình trạng suy đa tạng, rối loạn đông máu nặng do bị rắn hoa cổ đỏ cắn.

Theo người nhà bệnh nhân, L. bị rắn cắn khi đang bắt rắn. Các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc đã khẩn trương xử trí, thay huyết tương và điều trị tích cực, giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Một ca bệnh bị rắn cắn nguy kịch đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng

Theo bác sĩ Hoàng Hữu Hiếu, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (Bệnh viện Đà Nẵng), rắn độc cắn là một trong những tai nạn thương tích phổ biến, đặc biệt ở các vùng nông thôn vào mùa mưa lũ.

Thời gian gần đây, mỗi ngày khoa tiếp nhận 4-5 ca bị rắn cắn với mức độ tổn thương khác nhau, từ sưng nhẹ tại chỗ đến hoại tử nặng hoặc rối loạn đông máu. Tất cả bệnh nhân sau điều trị đều ổn định và xuất viện.

Bác sĩ Hiếu cho biết, sau mùa mưa lũ, rắn thường rời hang tìm nơi khô ráo, dễ gặp người và vật nuôi, khiến các vụ rắn cắn gia tăng, nhất là ở khu vực gần sông suối, vùng thấp trũng. Rắn thường ẩn trong đống gỗ, tôn, rơm rạ hoặc theo dòng nước lũ vào nhà, nên khi dọn dẹp, thu hoạch hay đi lại ban đêm, người dân cần đặc biệt thận trọng.

Về xử trí khi bị rắn độc cắn, bác sĩ Hiếu nhấn mạnh người dân không nên hoảng loạn, cần nằm yên, hạn chế cử động, tránh để nọc độc lan nhanh. Tuyệt đối không garo, rạch vết thương, hút nọc hay đắp lá thuốc vì có thể gây nhiễm trùng hoặc hoại tử, thậm chí dẫn đến cắt cụt chi.

Nạn nhân nên cố định chi bị cắn thấp hơn tim, rửa nhẹ bằng nước sạch và xà phòng, băng nhẹ vết thương, sau đó nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất. Nếu có thể, nên chụp hoặc ghi nhớ hình dạng con rắn để hỗ trợ bác sĩ trong quá trình điều trị.