Người dân vùng lũ cần làm sạch nước sinh hoạt thế nào?

Sau mưa lũ, thường có nguy cơ xảy ra nhiều dịch bệnh do môi trường và nguồn nước bị ô nhiễm. Theo ông Võ Hải Sơn – Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống bệnh, Bộ Y tế – dịch bệnh có thể xuất hiện ngay trong và sau khi mưa lũ xảy ra.

Nguồn nước sinh hoạt có thể bị ô nhiễm nghiêm trọng sau mưa lũ. Ảnh minh hoạ

Những bệnh dễ bùng phát sau mưa lũ

Trong quá trình ngập lụt, điều kiện ăn uống, nguồn nước sinh hoạt của người dân bị ô nhiễm nghiêm trọng, dễ phát sinh các bệnh lây qua đường tiêu hóa. Ngoài ra, việc người dân phải ngâm mình lâu trong nước bẩn cũng làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ngoài da hoặc nhiễm khuẩn.

Khi nước rút, môi trường lại càng thuận lợi cho mầm bệnh phát triển – từ xác động vật phân hủy, rác thải, cho đến các vũng nước đọng – nơi sinh sôi của muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết. Hiện ngành y tế đang ghi nhận và theo dõi tình hình dịch bệnh sau bão.

Cũng theo ông Sơn, trước khi bão đổ bộ, Bộ Y tế đã ban hành văn bản hướng dẫn công tác phòng, chống dịch, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo hoạt động khám chữa bệnh không bị gián đoạn.

Sau khi nước rút, ngành y tế khuyến cáo chính quyền địa phương và người dân chú trọng vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước sinh hoạt, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Người dân cần ăn chín, uống sôi, không sử dụng thực phẩm ôi thiu hoặc động vật đã chết.

Bên cạnh đó, phải duy trì nguồn nước sạch, xử lý rác thải và tiêu độc khử trùng kịp thời để ngăn ngừa dịch bệnh.

Cách làm nước sạch sinh hoạt sau bão lụt

Trước đó, Bộ Y tế đã có khuyến cáo rằng tại các vùng ngập lụt sau bão, người dân cần thau rửa và khử trùng bể, dụng cụ chứa nước sinh hoạt bằng các chế phẩm khử khuẩn đã được Bộ Y tế cấp phép, nhằm bảo đảm nguồn nước an toàn và phòng ngừa dịch bệnh.

Hướng dẫn khử trùng nước bằng hóa chất hoặc đun sôi

Người dân có thể dùng các hóa chất như: bột Cloramin B (10g/m³ nước), Clorua vôi 20% (13g/m³ nước) hoặc Clorua vôi 70% (4g/m³ nước).

Cách thực hiện: múc một gàu nước, hòa tan lượng hóa chất tương ứng rồi tưới đều vào giếng; thả gàu xuống nửa cột nước, kéo lên – hạ xuống khoảng 10 lần cho khuấy đều; sau đó múc nước đã khử trùng dội quanh thành giếng, để yên 30 phút rồi sử dụng. Nếu nước vẫn đục, tiếp tục cho thêm Cloramin B để xử lý lại.

Nước đã khử trùng vẫn cần đun sôi mới được uống; khi ngửi thấy mùi clo nhẹ là việc khử trùng đã đạt hiệu quả. Trường hợp không có hóa chất, người dân chỉ nên ăn uống nước đã đun sôi ít nhất 10 phút và không ăn rau sống rửa bằng nước chưa khử trùng.

Để làm trong nước, có thể dùng phèn chua với tỉ lệ 1g/20 lít nước; hòa tan phèn trong một gáo nước, đổ vào chum, vại hoặc thùng chứa rồi khuấy đều, chờ 30 phút cho cặn lắng rồi gạn lấy phần nước trong. Nếu không có phèn chua, có thể lọc nước bằng vải sạch nhiều lần cho đến khi nước trong.

Quy trình chung để có nước ăn uống an toàn gồm ba bước: làm trong nước, khử trùng và đun sôi trước khi sử dụng.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo mỗi người dân cần chủ động phòng bệnh bằng cách giữ gìn vệ sinh cá nhân, tránh tai nạn trong quá trình dọn dẹp sau bão, đảm bảo nước uống được đun sôi hoặc xử lý bằng Cloramin B, viên Aquat hoặc các chế phẩm khử khuẩn do ngành y tế hướng dẫn.

Nếu xuất hiện triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh, cần báo ngay cho cơ sở y tế hoặc chính quyền để được hỗ trợ kịp thời, tránh lây lan trong cộng đồng.