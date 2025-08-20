Người dân khó khăn tại TP HCM xúc động khi được mổ mắt miễn phí

Một trong số đó là ông Huỳnh Văn Sơn (71 tuổi), bị cườm mắt nhiều năm nay nhưng không đủ kinh phí để phẫu thuật. Trước đó, ông làm bảo vệ tại khu di tích lịch sử cho đến khi nghỉ hưu.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn phẫu thuật mắt cho bệnh nhân vào sáng 20-8

"Hay tin Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn mổ mắt, tôi đăng ký và được phẫu thuật miễn phí. Tại đây, tôi đã được đội ngũ y tế hướng dẫn cặn kẽ, nhiệt tình. Tôi thật lòng biết ơn bệnh viện"- ông Sơn chia sẻ.

Nhận lá thư tay từ bệnh nhân vào trưa 20-8, BSCKII Đặng Quốc Quân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn (TP HCM), cảm thấy rất vui vì bệnh viện từng ngày nhận được nhiều sự tin yêu của bệnh nhân.

"Chương trình sáng nay đã phẫu thuật thành công 20 ca mổ mắt cho người cao tuổi và những người dân có có hoàn cảnh khó khăn. Đây cũng là lần thứ 3 bệnh viện tổ chức mổ mắt miễn phí" – BS Quân cho biết.

Những dòng chia sẻ xúc động bệnh nhân gửi tặng bác sĩ

Bệnh nhân phẫu thuật mắt sáng 20-8

Theo BS Quân, chi phí phẫu thuật mắt bằng phương pháp Phaco dao động từ 9 - 11 triệu đồng/trường hợp. Với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn hoặc người lớn tuổi thì rất khó để xoay sở đủ chi phí. Nếu không xử lý và điều trị kịp thời, những người này có thể bị mù lòa vĩnh viễn.

Cũng trong sáng nay, tại bệnh viện diễn ra hoạt động hiến máu tình nguyện nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Hoạt động đã thu hút gần 150 người tham gia là cán bộ, nhân viên y tế và sinh viên trên địa bàn.