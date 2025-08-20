Người dân khó khăn tại TP HCM xúc động khi được mổ mắt miễn phí

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Người dân khó khăn tại TP HCM xúc động khi được mổ mắt miễn phí

Huế Xuân

(NLĐO) - Sau khi được phẫu thuật cườm mắt, nhiều người bệnh đã viết thư tay cảm ơn đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn (TPHCM).

Một trong số đó là ông Huỳnh Văn Sơn (71 tuổi), bị cườm mắt nhiều năm nay nhưng không đủ kinh phí để phẫu thuật. Trước đó, ông làm bảo vệ tại khu di tích lịch sử cho đến khi nghỉ hưu.

Người dân khó khăn tại TP HCM xúc động khi được mổ mắt miễn phí- Ảnh 1.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn phẫu thuật mắt cho bệnh nhân vào sáng 20-8

"Hay tin Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn mổ mắt, tôi đăng ký và được phẫu thuật miễn phí. Tại đây, tôi đã được đội ngũ y tế hướng dẫn cặn kẽ, nhiệt tình. Tôi thật lòng biết ơn bệnh viện"- ông Sơn chia sẻ.

Nhận lá thư tay từ bệnh nhân vào trưa 20-8, BSCKII Đặng Quốc Quân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn (TP HCM), cảm thấy rất vui vì bệnh viện từng ngày nhận được nhiều sự tin yêu của bệnh nhân.

"Chương trình sáng nay đã phẫu thuật thành công 20 ca mổ mắt cho người cao tuổi và những người dân có có hoàn cảnh khó khăn. Đây cũng là lần thứ 3 bệnh viện tổ chức mổ mắt miễn phí" – BS Quân cho biết.

Người dân khó khăn tại TP HCM xúc động khi được mổ mắt miễn phí- Ảnh 2.

Người dân khó khăn tại TP HCM xúc động khi được mổ mắt miễn phí- Ảnh 3.

Những dòng chia sẻ xúc động bệnh nhân gửi tặng bác sĩ

Người dân khó khăn tại TP HCM xúc động khi được mổ mắt miễn phí- Ảnh 4.

Bệnh nhân phẫu thuật mắt sáng 20-8

Theo BS Quân, chi phí phẫu thuật mắt bằng phương pháp Phaco dao động từ 9 - 11 triệu đồng/trường hợp. Với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn hoặc người lớn tuổi thì rất khó để xoay sở đủ chi phí.  Nếu không xử lý và điều trị kịp thời, những người này có thể bị mù lòa vĩnh viễn.

Cũng trong sáng nay, tại bệnh viện diễn ra hoạt động hiến máu tình nguyện nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Hoạt động đã thu hút gần 150 người tham gia là cán bộ, nhân viên y tế và sinh viên trên địa bàn.

Người dân khó khăn tại TP HCM xúc động khi được mổ mắt miễn phí- Ảnh 5.
Người dân khó khăn tại TP HCM xúc động khi được mổ mắt miễn phí- Ảnh 6.

Gần 150 cán bộ, nhân viên y tế và sinh viên trên địa bàn Hóc Môn tham gia hiến máu nhân đạo

Tin liên quan

Chạy đua với tử thần, cứu sống người phụ nữ bị tai nạn giao thông đặc biệt nguy kịch

Chạy đua với tử thần, cứu sống người phụ nữ bị tai nạn giao thông đặc biệt nguy kịch

(NLĐO) - Nữ bệnh nhân bị tai nạn giao thông nhập viện cấp cứu trong tình trạng vỡ lách, máu tràn ổ bụng, gãy nhiều xương sườn và xương đòn trái.

Người nhà phá cửa khi phát hiện người đàn ông đi vệ sinh hơn 1 giờ vẫn không thấy ra

(NLĐO) - Một người đàn ông 42 tuổi đi vệ sinh hơn 1 giờ không thấy ra, đến khi người nhà phá cửa xông vào thì phát hiện đã tím tái toàn thân.

Bác sĩ Việt Nam mở kịp đường thở cứu người đàn ông Campuchia

(NLĐO) - Khối u kích thước 11cm gây bít đường thở cụ ông người Campuchia vừa được các bác sĩ Việt Nam phẫu thuật cứu kịp.

bệnh viện cảm ơn bệnh nhân bác sĩ thư tay phẫu thuật mắt TP HCM Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo