Người đẹp Cảnh Điềm bác tin đồn liên quan mang thai hộ

Ngày 22-5, Cảnh Điềm trở thành tâm điểm quan tâm của cộng đồng mạng với tin đồn nhận số tiền lớn từ người bạn trai đại gia để lấy trứng cho người này thuê mang thai hộ tại Mỹ.

Theo tin đồn, Cảnh Điềm ký hợp đồng thỏa thuận, nhận 100.000 USD cùng 30 triệu nhân dân tệ để đồng ý lấy trứng. Bạn trai đại gia của cô cũng lấy tinh trùng và thuê người mang thai hộ đứa trẻ. Để Cảnh Điềm yên tâm, cô được đưa đến Mỹ bằng máy bay riêng và được cư ngụ trọn một tầng khách sạn tại Los Angeles - Mỹ.

Tuy nhiên, vào ngày lấy trứng, Cảnh Điềm tuyên bố đang có kinh nguyệt và đòi thêm 360 triệu nhân dân tệ mới đồng ý cho lấy trứng nhưng bị từ chối. Sau đó, Cảnh Điềm quay lại Trung Quốc, chặn toàn bộ liên lạc cùng người bạn trai đại gia.

Tại Trung Quốc, mang thai hộ bị cấm nên vụ việc của Cảnh Điềm ngay lập tức trở thành chủ đề nóng. Trước sự ồn ào, Cảnh Điềm đã đưa ra tuyên bố bác bỏ tin đồn.

Thông cáo nhấn mạnh mọi nội dung đang lan truyền điều là thông tin sai lệch được bịa đặt ác ý. Phía minh tinh không hòa giải với những tài khoản tung tin đồn và đã ủy quyền luật sư thu thập chứng cứ khởi kiện, yêu cầu công chúng không lan truyền tin đồn sai sự thật.

Cảnh Điềm là ca sĩ, diễn viên, vũ công sinh năm 1988, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Cô tham gia nhiều phim: "Sử thi một người con gái", "Tôn Tử đại truyện", "Cô chủ xinh đẹp của tôi", "Chiến quốc", "Đại Đường vinh diệu", "Chước chước phong lưu", "Tự cẩm"…

Cảnh Điềm từng vướng nhiều ồn ào đời tư cùng vận động viên Trương Kế Khoa.