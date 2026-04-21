Giải trí

Phim kinh dị học đường "Nhất quỷ nhì ma" của đạo diễn Đoàn Quang

Thùy Trang

(NLĐO) - "Nhất quỷ nhì ma" của đạo diễn Đoàn Quang là một tác phẩm kinh dị học đường mang màu sắc tâm linh Việt Nam, kết hợp yếu tố tâm lý - xã hội hiện đại.

"Nhất quỷ nhì ma" phản ánh bạo lực học đường và bạo lực tinh thần

Phim kinh dị học đường "Nhất quỷ nhì ma" của đạo diễn Đoàn Quang - Ảnh 1.

Cảnh trong phim "Nhất quỷ nhì ma"

Bộ phim do đạo diễn Đoàn Quang thực hiện từ kịch bản của Toto Chan - Lê Minh. Phim xây dựng một câu chuyện vừa giàu tính giải trí, vừa chạm đến những vấn đề nhức nhối trong môi trường học đường như bạo lực, áp lực xã hội và sự im lặng trước cái ác.

"Nhất quỷ nhì ma" xoay quanh những hiện tượng kỳ lạ xảy ra tại một lớp học, nơi quá khứ bị che giấu dần trỗi dậy.

Khi ranh giới giữa thực tại và tâm linh bị phá vỡ, những bí mật đen tối của từng cá nhân lần lượt được phơi bày, kéo theo chuỗi sự kiện ám ảnh và không thể kiểm soát.

Phim lựa chọn bối cảnh học đường quen thuộc nhưng được khai thác dưới góc nhìn u tối và giàu tính điện ảnh, kết hợp cùng các yếu tố văn hóa dân gian như đồng dao, tín ngưỡng và những câu chuyện truyền miệng, nhằm tạo nên bản sắc riêng biệt cho thể loại kinh dị Việt.

Phim kinh dị học đường "Nhất quỷ nhì ma" của đạo diễn Đoàn Quang - Ảnh 2.

Bộ phim khai thác vấn nạn bạo lực học đường

Đạo diễn Đoàn Quang chia sẻ: "Chúng tôi không chỉ làm một bộ phim kinh dị, mà muốn kể một câu chuyện về con người - về những tổn thương bị bỏ quên và hậu quả của sự thờ ơ.

Phim phản ánh bạo lực học đường và bạo lực tinh thần - vấn đề mà rất nhiều học sinh, sinh viên từng hoặc đang trải qua. Chúng tôi không khai thác theo hướng giật gân mà tập trung vào hệ quả tâm lý lâu dài và sự im lặng của tập thể, khiến câu chuyện mang tính thời sự cao và tạo được sự đồng cảm sâu sắc với khán giả trẻ hiện nay".

Nhất quỷ nhì ma giải mã bí ẩn về một bài đồng dao

Hiện tại, dù mới chỉ khai máy, dự án đã khiến cộng đồng yêu phim râm ran bàn tán, đặc biệt là khi cụm từ "Úp lá khoai" - một chi tiết quan trọng trong phim - bắt đầu được lan truyền trên mạng xã hội. Một nữ sinh chuyển trường vô tình ngồi vào chiếc bàn của một bạn học đã chết, từ đó bị cuốn vào chuỗi hiện tượng kỳ lạ, nơi những bí mật bị chôn giấu trong lớp học dần trỗi dậy - và sự im lặng của con người trở thành thứ đáng sợ nhất.

Phim kinh dị học đường "Nhất quỷ nhì ma" của đạo diễn Đoàn Quang - Ảnh 3.

Phim "Nhất quỷ nhì ma" quy tụ nhiều gương mặt trẻ triển vọng

"Nhất quỷ nhì ma" không chỉ là một bộ phim kinh dị, mà còn là câu chuyện về bạo lực học đường, sự im lặng và hậu quả của những lựa chọn tưởng chừng vô hại. Bộ phim quy tụ diễn viên trẻ và các gương mặt nổi bật trên mạng xã hội, vừa có sức ảnh hưởng với khán giả Gen Z, vừa mang đến làn gió mới cho diễn xuất.

Phạm Hà Minh Thư đảm nhận vai An - nữ chính 17 tuổi, hướng nội, trầm lặng và nhạy cảm; bề ngoài cam chịu nhưng nội tâm bền bỉ. Từ một nạn nhân bị cô lập, An dần trở thành người dám đối diện sự thật và phá vỡ vòng lặp bạo lực.

Phạm Hà Minh Thư sinh năm 2005 là sinh viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM. Khazsak (tên thật Phạm Thanh Nhi, sinh năm 1999) từng đạt giải "Diễn viên xuất sắc" 2024 với vai Giàu trong phim ngắn "Mộng", tham gia phim "B4S - Trước giờ yêu", "Chị dâu".

Phim kinh dị học đường "Nhất quỷ nhì ma" của đạo diễn Đoàn Quang - Ảnh 4.

Bộ phim mang nhiều yếu tố tâm lý gây cấn

QLin ( tên thật Lâm Văn Quốc, sinh năm 1997) là ca sĩ - diễn viên, sở hữu ngoại hình sáng và phong cách hiện đại. Linh Ngọc Đàm vai My - phản diện chính, là streamer/creator nổi bật, sở hữu phong cách hiện đại và sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội với hàng triệu người theo dõi. Ngoài ra, phim còn có sự tham gia của các diễn viên quen thuộc: Phi Thanh Vân, Trần Kim Hải, Phan Đặng Trùng Dương, Thạch Kim Long, Kim Thoa…

Chủ đề bạo lực học đường kết hợp yếu tố tâm linh khiến nhiều người dự đoán đây có thể là một trong những phim kinh dị Việt "nặng đô" nhất năm 2026.

Ngọc Trinh trở lại màn ảnh rộng với phim kinh dị

Ngọc Trinh trở lại màn ảnh rộng với phim kinh dị

(NLĐO) - Một năm sau thành công của phim "Chị dâu", Ngọc Trinh trở lại điện ảnh với vai chính phim "Thẩm mỹ viện âm phủ".

Thanh Thúy - Đức Thịnh mời Dược Sĩ Tiến và Xesi hát nhạc phim

(NLĐO) - Dược Sĩ Tiến cùng Xesi trình diễn ca khúc "Tiền mạnh lắm!" do Cas Tuấn Anh sáng tác. Đây là nhạc phim của "Trùm Sò".

Xuân Lan "lừa" Ngọc Trinh, Rima Thanh Vy, Phương Linh xuống cõi âm

(NLĐO) - Nhà sản xuất phim "Thẩm mỹ viện âm phủ" ngày 20-4 tung poster và trailer, tiết lộ thêm nhiều diễn viên khác tham gia tác phẩm.

