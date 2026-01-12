HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Người đẹp Việt mang trang phục tái chế đi "đánh xứ người"

Thùy Trang

(NLĐO) - Á hậu Nguyễn Thị Thu Ngân là người đẹp Việt tranh tài tại Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa ở Ai Cập.

Nhan sắc á hậu Thu Ngân

Người đẹp Việt mang trang phục tái chế đi "đánh xứ người" - Ảnh 1.

Á hậu Thu Ngân sẽ tham dự cuộc thi hoa hậu quốc tế Miss Intercontinental 2025

Sinh năm 2003, Á hậu Thu Ngân sở hữu chiều cao 1,72m cùng vẻ đẹp sắc sảo, hiện đại. Không chỉ gây ấn tượng về ngoại hình, cô còn được đánh giá là một "chiến binh" mạnh về tri thức khi tốt nghiệp loại Xuất sắc chuyên ngành Quan hệ Công chúng tại Trường Đại học Nam Cần Thơ.

Trước khi đến với đấu trường quốc tế, Thu Ngân từng đạt danh hiệu Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ 2022, Á khôi 2 Người đẹp Tây Đô 2023 và lọt Top 30 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024. Năm 2025, cô chinh phục ngôi vị Á hậu 1 Miss Grand Vietnam.

Chia sẻ về Á hậu Thu Ngân, Thạc sĩ Phạm Kim Dung nói: "Thu Ngân là người hiền, ít nói, nhưng bù lại luôn thể hiện bản thân bằng hành động. Em đang không ngừng nỗ lực để vượt qua sự rụt rè của chính mình.

Ở Thu Ngân, tôi thấy sự tự tin của tuổi trẻ, sự yêu thích thể hiện nét đẹp thanh xuân, năng động trong việc quay clip, bắt trend. Đây là những yếu tố rất cần thiết đối với các thí sinh khi bước ra đấu trường quốc tế".

Á hậu Thu Ngân cũng công bố video tự giới thiệu gửi đến Ban tổ chức Miss Intercontinental. Cô chia sẻ niềm tự hào về bản thân, giới thiệu vẻ đẹp con người và văn hóa Việt Nam, đồng thời thể hiện quyết tâm chinh phục đấu trường nhan sắc quốc tế.

Á hậu Thu Ngân mang văn hóa đồng bào Châu Ro ra đấu trường quốc tế

Người đẹp Việt mang trang phục tái chế đi "đánh xứ người" - Ảnh 2.

Bộ trang phục dân tộc á hậu Thu Ngân mang đi thi

Á hậu Thu Ngân lần đầu trình diễn trang phục Văn hóa Dân tộc mang tên "Châu Ro Cầu Mùa". Đây là thiết kế sẽ đồng hành cùng người đẹp đến với Miss Intercontinental lần thứ 53.

"Châu Ro Cầu Mùa" do NTK Phạm Thị Ngọc Trang thực hiện, dưới sự tư vấn và hỗ trợ của mentor - NTK Nguyễn Việt Hùng. Thiết kế từng xuất sắc giành giải Nhì tại phần thi Thiết kế Trang phục Văn hóa Dân tộc trong khuôn khổ Miss Grand Vietnam 2025.

"Châu Ro Cầu Mùa" được lấy cảm hứng từ đời sống văn hóa của đồng bào Châu Ro, một cộng đồng luôn gắn bó, đoàn kết và giữ gìn bản sắc dân tộc qua bao thăng trầm lịch sử.

Với ba sắc màu biểu tượng: màu đen của đất mẹ, màu đỏ của lửa và màu trắng của ánh sáng, bộ trang phục được tạo tác hoàn toàn thủ công từ sợi tái chế, gửi gắm thông điệp về sự cần mẫn, bền bỉ và thân thiện với môi trường.

Người đẹp Việt mang trang phục tái chế đi "đánh xứ người" - Ảnh 3.

Bộ dạ hội Thu Ngân sẽ mặc tại cuộc thi

Á hậu Thu Ngân giới thiệu và trình diễn trang phục dạ hội chính thức dành cho đêm Chung kết Miss Intercontinental do NTK Thượng Gia Kỳ thực hiện. Thiết kế mang tên Desert Flame - Ngọn lửa bất diệt giữa sa mạc, lấy cảm hứng từ vẻ đẹp rực cháy và trường tồn của sa mạc Ai Cập.

Desert Flame khắc họa hình ảnh ngọn lửa âm ỉ nhưng mãnh liệt, biểu tượng cho sức sống, ý chí và khát vọng vươn lên không ngừng. Đây cũng là tuyên ngôn về sức mạnh nội tâm, sự kiêu hãnh và vẻ đẹp sang trọng của người phụ nữ hiện đại: mạnh mẽ, tự chủ, tỏa sáng và không bao giờ bị dập tắt.

Theo kế hoạch, Á hậu Thu Ngân sẽ lên đường đến Ai Cập vào ngày 12-1, chính thức bước vào hành trình tranh tài cùng các thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới. Chung kết Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa lần thứ 53 được tổ chức vào ngày 29-1.

Tin liên quan

Hoa hậu Biển Việt Nam 2025 lan tỏa yêu thương

Hoa hậu Biển Việt Nam 2025 lan tỏa yêu thương

(NLĐO) - Top 30 thí sinh "Hoa hậu Biển Việt Nam 2025" vừa có hành trình thiện nguyện ý nghĩa tại Lâm Đồng.

Nhan sắc thiếu nữ Hà Nội đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026

(NLĐO) - Người đẹp Nguyễn Phương Linh, học viên cao học ĐH Kinh tế Quốc dân, đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026.

Nguyễn Phương Thanh đăng quang "Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam"

(NLĐO) - Tân "Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam" nhận tổng giải thưởng trị giá 2 tỉ đồng, gồm 500 triệu đồng tiền mặt, học bổng du học và nhiều quà tặng...

hoa hậu thu ngân á hậu Thu Ngân Miss Intercontinental 2025
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo