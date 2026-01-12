Người đẹp Việt mang trang phục tái chế đi "đánh xứ người"

Nhan sắc á hậu Thu Ngân

Á hậu Thu Ngân sẽ tham dự cuộc thi hoa hậu quốc tế Miss Intercontinental 2025

Sinh năm 2003, Á hậu Thu Ngân sở hữu chiều cao 1,72m cùng vẻ đẹp sắc sảo, hiện đại. Không chỉ gây ấn tượng về ngoại hình, cô còn được đánh giá là một "chiến binh" mạnh về tri thức khi tốt nghiệp loại Xuất sắc chuyên ngành Quan hệ Công chúng tại Trường Đại học Nam Cần Thơ.

Trước khi đến với đấu trường quốc tế, Thu Ngân từng đạt danh hiệu Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ 2022, Á khôi 2 Người đẹp Tây Đô 2023 và lọt Top 30 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024. Năm 2025, cô chinh phục ngôi vị Á hậu 1 Miss Grand Vietnam.

Chia sẻ về Á hậu Thu Ngân, Thạc sĩ Phạm Kim Dung nói: "Thu Ngân là người hiền, ít nói, nhưng bù lại luôn thể hiện bản thân bằng hành động. Em đang không ngừng nỗ lực để vượt qua sự rụt rè của chính mình.

Ở Thu Ngân, tôi thấy sự tự tin của tuổi trẻ, sự yêu thích thể hiện nét đẹp thanh xuân, năng động trong việc quay clip, bắt trend. Đây là những yếu tố rất cần thiết đối với các thí sinh khi bước ra đấu trường quốc tế".

Á hậu Thu Ngân cũng công bố video tự giới thiệu gửi đến Ban tổ chức Miss Intercontinental. Cô chia sẻ niềm tự hào về bản thân, giới thiệu vẻ đẹp con người và văn hóa Việt Nam, đồng thời thể hiện quyết tâm chinh phục đấu trường nhan sắc quốc tế.

Á hậu Thu Ngân mang văn hóa đồng bào Châu Ro ra đấu trường quốc tế

Bộ trang phục dân tộc á hậu Thu Ngân mang đi thi

Á hậu Thu Ngân lần đầu trình diễn trang phục Văn hóa Dân tộc mang tên "Châu Ro Cầu Mùa". Đây là thiết kế sẽ đồng hành cùng người đẹp đến với Miss Intercontinental lần thứ 53.

"Châu Ro Cầu Mùa" do NTK Phạm Thị Ngọc Trang thực hiện, dưới sự tư vấn và hỗ trợ của mentor - NTK Nguyễn Việt Hùng. Thiết kế từng xuất sắc giành giải Nhì tại phần thi Thiết kế Trang phục Văn hóa Dân tộc trong khuôn khổ Miss Grand Vietnam 2025.

"Châu Ro Cầu Mùa" được lấy cảm hứng từ đời sống văn hóa của đồng bào Châu Ro, một cộng đồng luôn gắn bó, đoàn kết và giữ gìn bản sắc dân tộc qua bao thăng trầm lịch sử.

Với ba sắc màu biểu tượng: màu đen của đất mẹ, màu đỏ của lửa và màu trắng của ánh sáng, bộ trang phục được tạo tác hoàn toàn thủ công từ sợi tái chế, gửi gắm thông điệp về sự cần mẫn, bền bỉ và thân thiện với môi trường.

Bộ dạ hội Thu Ngân sẽ mặc tại cuộc thi

Á hậu Thu Ngân giới thiệu và trình diễn trang phục dạ hội chính thức dành cho đêm Chung kết Miss Intercontinental do NTK Thượng Gia Kỳ thực hiện. Thiết kế mang tên Desert Flame - Ngọn lửa bất diệt giữa sa mạc, lấy cảm hứng từ vẻ đẹp rực cháy và trường tồn của sa mạc Ai Cập.

Desert Flame khắc họa hình ảnh ngọn lửa âm ỉ nhưng mãnh liệt, biểu tượng cho sức sống, ý chí và khát vọng vươn lên không ngừng. Đây cũng là tuyên ngôn về sức mạnh nội tâm, sự kiêu hãnh và vẻ đẹp sang trọng của người phụ nữ hiện đại: mạnh mẽ, tự chủ, tỏa sáng và không bao giờ bị dập tắt.

Theo kế hoạch, Á hậu Thu Ngân sẽ lên đường đến Ai Cập vào ngày 12-1, chính thức bước vào hành trình tranh tài cùng các thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới. Chung kết Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa lần thứ 53 được tổ chức vào ngày 29-1.