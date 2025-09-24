Người khuyết tật tìm thấy chính mình: Lợi ích kép

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Người khuyết tật tìm thấy chính mình: Lợi ích kép

THANH NGA - HUỲNH NHƯ

Khi được trao cơ hội làm việc phù hợp, người khuyết tật không chỉ phát huy năng lực mà còn truyền cảm hứng cho toàn bộ tập thể

Dù đã nhận được sự quan tâm của Nhà nước và nhiều hỗ trợ nhưng phần lớn người khuyết tật (NKT) vẫn đối mặt với khó khăn trong đời sống và hòa nhập xã hội. Để họ thật sự vươn lên tự chủ, yếu tố then chốt chính là cơ hội được học nghề và có việc làm ổn định, phù hợp.

Truyền cảm hứng

Theo ông Nguyễn Văn Cử, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD), thực tế cho thấy nhiều doanh nghiệp (DN) sau khi tuyển dụng lao động khuyết tật đã bất ngờ trước hiệu quả công việc và tinh thần làm việc của họ.

Từ kinh nghiệm đào tạo và kết nối việc làm, ông Cử cho biết NKT, nhất là khiếm thị, có khả năng cảm âm, trí nhớ và sự tập trung nổi bật, rất phù hợp với công việc trực tổng đài, chăm sóc khách hàng hay bán hàng. NKT vận động chi dưới lại có đôi tay linh hoạt, khéo léo nên khi tham gia dây chuyền sản xuất may mặc thường đạt năng suất cao.

Chính sự kiên trì và tinh thần cầu tiến đã giúp NKT không chỉ hoàn thành công việc mà còn lan tỏa động lực tích cực trong môi trường làm việc. "Khi được trao cơ hội phù hợp, NKT thường trân trọng công việc, nỗ lực nhiều hơn, có ý thức kỷ luật cao và gắn bó lâu dài. Điều này giúp DN ổn định nhân sự, tiết kiệm chi phí tuyển dụng - đào tạo, đồng thời NKT là tấm gương nghị lực, truyền cảm hứng cho tập thể" - ông Cử đánh giá.

Người khuyết tật tìm thấy chính mình: Lợi ích kép - Ảnh 1.

Người khuyết tật tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp và tiếp cận các chính sách hỗ trợ tại Ngày hội việc làm TP HCM diễn ra mới đây. Ảnh: HUỲNH NHƯ

Thực tế, Công ty TNHH Changshin Việt Nam (tỉnh Đồng Nai) nhiều năm qua đã chú trọng tuyển dụng và tạo việc làm cho hàng trăm lao động khuyết tật. Công ty xem NKT là một phần quan trọng trong lực lượng sản xuất, đồng thời sắp xếp công việc dựa trên sức khỏe và nguyện vọng của từng người để NKT phát huy năng lực mà không bị quá tải. Bên cạnh tạo việc làm, DN còn xây dựng môi trường nhân văn, hằng năm tổ chức họp mặt, biểu dương gương điển hình, trao quà nhân ngày NKT Việt Nam (18-4) và hỗ trợ kịp thời những trường hợp khó khăn đột xuất.

Tại TP Hà Nội, chuỗi Giặt Là Sáng do người khiếm thính vận hành cũng là minh chứng cho giá trị xã hội và kinh tế khi trao cơ hội cho NKT. Với 5 cơ sở trên toàn quốc, DN vừa mang đến dịch vụ giặt là chất lượng vừa tạo việc làm bền vững cho cộng đồng người khiếm thính.

Nhiều ưu đãi

Bà Lương Thị Kiều Thúy, Giám đốc Công ty CP Nhượng quyền Kinh doanh Xã hội Sáng Group - Giặt Là Sáng (phường Hoàng Mai, TP Hà Nội), cho biết người lao động (NLĐ) có mức lương khởi điểm 4,28 triệu đồng/tháng, sau đào tạo là 5,35 triệu đồng/tháng, kèm phụ cấp, bảo hiểm và thưởng năng suất.

"Việc sử dụng lao động khuyết tật không chỉ mang lại lợi ích cho chính họ mà còn giúp DN xây dựng hình ảnh nhân văn, gia tăng sự gắn kết nội bộ. Khi NKT hòa nhập môi trường làm việc, cả tập thể cùng học được giá trị về sự sẻ chia và nghị lực. Đó là lợi ích kép, vừa cho DN vừa cho xã hội" - bà Thúy nói.

Công ty TNHH MTV 27-7 (phường Gia Định, TP HCM) là một trong những DN sử dụng nhiều lao động là NKT và thương binh, bệnh binh tại TP HCM. Vượt qua mặc cảm bệnh tật, tại đây họ tìm lại sự tự tin, sống lạc quan khi có việc làm phù hợp và thu nhập ổn định.

Ông Huỳnh Thanh Trung, thành viên HĐTV Công ty TNHH MTV 27-7, cho hay ngay từ khi thành lập, DN luôn chú trọng xây dựng môi trường làm việc nhân văn, tạo cơ hội để NKT sống bằng chính sức lao động của mình. Xưởng thủ công mỹ nghệ của công ty nhiều năm qua đã trở thành nơi đào tạo nghề và tạo việc làm ổn định cho hàng chục NKT. Tại đây, NKT được hướng dẫn kỹ năng làm đồ lưu niệm, vật dụng trang trí đến những sản phẩm tinh xảo, qua đó có thêm thu nhập và tự tin hơn trong quá trình hòa nhập xã hội.

Nhưng do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và sự cạnh tranh gay gắt từ các cơ sở cùng ngành, hoạt động của xưởng gặp khó khăn kéo dài và phải ngưng hơn một năm nay. Dù vậy, DN không để NLĐ bị bỏ rơi. Ngoài việc bảo đảm đầy đủ chế độ, quyền lợi theo quy định, DN còn liên kết với nhiều cơ sở khác để giới thiệu việc làm cho NKT có nhu cầu. 

Với những lao động chưa đến tuổi nghỉ hưu nhưng không còn phù hợp với công việc nặng nhọc, DN sắp xếp sang vị trí nhẹ hơn tại nhà máy thuốc lá trực thuộc. Nhờ đó, NLĐ vẫn duy trì được thu nhập, cảm thấy mình có giá trị và không bị tách rời khỏi tập thể.

Ngoài giữ ổn định việc làm cho NKT, công ty còn chú trọng bố trí chỗ ở miễn phí, những người đã chuyển sang làm việc tại đơn vị khác nhưng chưa có chỗ ở mới vẫn được DN tạo điều kiện để sinh sống trong khu lưu trú. Chính sách này giúp NKT giảm gánh nặng chi phí, ổn định chỗ ở và yên tâm gắn bó với công việc.

Theo luật sư Trương Văn Tuấn - Trưởng Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn, Nhà nước đã ban hành hệ thống chính sách khuyến khích DN tuyển dụng NKT. Nghị định 28/2012/NĐ-CP và Luật NKT quy định các cơ sở có từ 30% lao động là NKT trở lên sẽ được hỗ trợ kinh phí cải tạo môi trường làm việc, miễn thuế thu nhập DN, vay vốn ưu đãi, ưu tiên thuê đất, mặt bằng, mặt nước để sản xuất - kinh doanh… 

Trong đó, DN sử dụng từ 70% lao động NKT trở lên được miễn toàn bộ chi phí thuê đất, mặt bằng, mặt nước; từ 30% đến dưới 70% được giảm 50%. UBND cấp tỉnh sẽ xem xét mức hỗ trợ cụ thể tùy theo tỉ lệ, mức độ khuyết tật và quy mô hoạt động của DN. 

Theo Cục Bảo trợ Xã hội - Bộ Y tế, đến cuối năm 2024, Việt Nam có hơn 8 triệu NKT, chiếm 6,11% dân số từ 2 tuổi trở lên. Trong đó có khoảng 1,7 triệu NKT nặng hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng và 0,8 triệu người thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo.


Tin liên quan

Quảng Nam lần đầu tổ chức chợ hội việc làm cho người khuyết tật

Quảng Nam lần đầu tổ chức chợ hội việc làm cho người khuyết tật

(NLĐO) – Khoảng 270 người khuyết tật ở tỉnh Quảng Nam đã được tư vấn nghề nghiệp tại hội chợ việc làm.

Tất cả người khuyết tật đều được cấp thẻ BHYT miễn phí?

(NLĐO)-Theo Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi, không phải trường hợp người khuyết tật nào cũng được cấp thẻ BHYT miễn phí.

TP HCM tuyển dụng hơn 3.000 vị trí, mở rộng cơ hội cho người khuyết tật

(NLĐO) - Hơn 3.000 cơ hội việc làm được 56 doanh nghiệp giới thiệu tại Ngày hội Việc làm TP HCM ngày 18-9, trong đó có nhiều vị trí dành cho lao động khuyết tật

người khuyết tật tuyển dụng lao động Môi trường làm việc cơ hội nghề nghiệp lương khởi điểm đào tạo nghề giới thiệu việc làm tuổi nghỉ hưu tạo điều kiện
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo