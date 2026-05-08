Lao động

Người lao động ngành Công nghiệp - Năng lượng được tiếp thêm động lực

Ngọc Giang

(NLĐO)- Trong Tháng Công nhân, Petrovietnam đã dành 2,7 tỉ đồng hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hiểm nghèo

Chiều 8-5, tại phường Vũng Tàu (TPHCM), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức Lễ tuyên dương người lao động Petrovietnam tiêu biểu và phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Người lao động ngành Công nghiệp - Năng lượng được tiếp thêm động lực trong Tháng Công nhân - Ảnh 1.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại Lễ tuyên dương người lao động Petrovietnam tiêu biểu và phát động Tháng Công nhân.

Theo Petrovietnam, năm 2026, với chủ đề Tháng Công nhân là "Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động" và chủ đề Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động là "Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số", các hoạt động được triển khai hướng tới mục tiêu thiết thực: Chăm lo việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm an toàn cho người lao động; đồng thời nâng cao nhận thức, kiến thức và ý thức tuân thủ pháp luật về An toàn, vệ sinh lao động của cả người lao động và người sử dụng lao động.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tác phong chuyên nghiệp, ý thức kỷ luật và năng lực chuyên môn của đội ngũ người lao động Petrovietnam; đồng thời nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng 65 công nhân lao động tiêu biểu được tuyên dương dịp này.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Tháng Công nhân năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt, do đó các hoạt động Công đoàn cần được tổ chức thực chất, hiệu quả hơn, mang lại giá trị thiết thực cho cả người lao động và doanh nghiệp. Công đoàn không chỉ chăm lo đời sống vật chất, quà tặng mà còn phải chú trọng đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng, chuyên môn để người lao động phát huy tối đa năng lực, đóng góp cho sự phát triển doanh nghiệp và đất nước.

Ông cũng đề nghị tổ chức Công đoàn tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, phát động hiệu quả các phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, khuyến khích người lao động hiến kế, sáng tạo, góp phần khẳng định bản lĩnh, trí tuệ của con người dầu khí trước đây và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng hiện nay.

Người lao động ngành Công nghiệp - Năng lượng được tiếp thêm động lực trong Tháng Công nhân - Ảnh 3.

Các đại biểu cùng thực hiện nghi thức phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026 tại Petrovietnam

Dịp này, các đại biểu cùng thực hiện nghi thức phát động Tháng Công nhân năm 2026 của Petrovietnam với mục tiêu lan tỏa mạnh mẽ tinh thần lao động sáng tạo, kỷ luật, trách nhiệm; bồi đắp niềm tự hào nghề nghiệp và nỗ lực cống hiến trong mỗi cá nhân. Cùng với đó, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động giúp nâng cao nhận thức và tuân thủ pháp luật, phòng ngừa tai nạn lao động, cải thiện điều kiện làm việc.

Trong Tháng Công nhân năm nay, Petrovietnam đã dành nguồn lực 2,7 tỉ đồng hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Người lao động ngành Công nghiệp - Năng lượng được tiếp thêm động lực trong Tháng Công nhân - Ảnh 4.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân xuất sắc

Tại chương trình, Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen cho 1 tập thể là Công đoàn cơ sở Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch và 2 cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua "Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm An toàn, vệ sinh lao động" năm 2026. Đây là một trong những phong trào trọng tâm do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, được Công đoàn Petrovietnam triển khai hiệu quả.

Tập đoàn Petrovietnam cũng tuyên dương 65 người lao động Petrovietnam tiêu biểu năm 2026 nhằm tôn vinh những người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh, người lao động tuyến đầu có thành tích xuất sắc tại các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn.


