Người lao động vui, doanh nghiệp mới phát triển

Tại talkshow "Ngành F&B khát nhân lực – Vì sao lao động trẻ quay lưng?" diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên (TP HCM) chiều 9-11 do Báo Người Lao Động tổ chức, các doanh nghiệp khẳng định chất lượng đời sống tinh thần của người lao động là yếu tố quan trọng giúp thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp phải chuẩn

Bà Lâm Thúy Ái - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Sài Gòn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mebi Farm - liên tục nhấn mạnh thế hệ GenZ là những người lao động thú vị, thích đổi mới, chịu cống hiến. Tuy nhiên, đây cũng là thế hệ lao động khá thẳng tính.

"Là một người mẹ có 2 con, tôi hoàn toàn hiểu rõ tâm lý của thế hệ trẻ. Khi đi thực tập hoặc làm việc, các bạn mong muốn 1 kèm 1 để được học trực tiếp từ người quản lý. Các bạn chịu cống hiến nhưng bắt buộc phải học được giá trị thì mới giữ chân các bạn lâu dài" - bà Ái cho biết.

Trước khi là doanh nhân, bà Lâm Thúy Ái từng có khoảng 5 năm làm thêm tại quán cà phê. Nhờ vậy, trong quá trình khởi nghiệp, bà hiểu rõ tâm lý của người lao động và có những chính sách hỗ trợ phù hợp.

Mặt khác, nhiều lao động trẻ cũng khá khó tính khi chính lãnh đạo doanh nghiệp chưa chuẩn, nói một đằng làm một nẻo, không đúng giờ, không minh bạch... Đôi khi chỉ từ những việc nhỏ, không liên quan đến công việc nhưng ít nhiều làm thay đổi suy nghĩ gắn bó lâu dài của lao động trẻ.

Tại talkshow, bà Ái giới thiệu về chương trình Family Day. Đây là chương trình gắn kết giữa gia đình người lao động, người lao động và doanh nghiệp. Thông qua những hoạt động, gia đình hiểu hơn về môi trường lao động của người thân, từ đó đồng cảm và giảm bớt những mâu thuẫn không đáng có.

"Khi người lao động vui vẻ thì chất lượng làm việc sẽ tốt hơn, từ đó sẽ giúp doanh nghiệp phát triển vững mạnh" – bà Ái nhấn mạnh.

Nhu cầu của doanh nghiệp và nghịch lý cung cầu

Ông Dương Việt Linh, Trưởng Phòng Cấp cao của Việc Làm Tốt, động viên sinh viên vừa tốt nghiệp đừng sợ vấp ngã khi xin việc. Thay vào đó, hãy đón nhận bằng thái độ cầu tiến, rút kinh nghiệm và hoàn thiện bản thân dần.

Theo báo cáo Thị trường Tuyển dụng lao động số lượng lớn 2025, một bức tranh toàn cảnh đầy nghịch lý của ngành ẩm thực và đồ uống (F&B) Việt Nam: Lĩnh vực đang bùng nổ nhưng lại lâm vào khủng hoảng nhân sự trầm trọng.

Chỉ riêng 9 tháng đầu năm 2025, nhu cầu tuyển dụng của ngành F&B tăng 30,6%, xếp thứ hai toàn thị trường lao động, chỉ sau nhóm bán hàng – thu ngân – PG (+66,8%). Có sự khác biệt đáng chú ý trong cách nhìn nhận lý do nghỉ việc, đặc biệt về yếu tố cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Sinh viên Trường ĐH Mở TP HCM chăm chú theo dõi talkshow

Phía doanh nghiệp cho rằng người lao động nghỉ việc vì bị thu hút bởi công việc khác linh hoạt hơn, lương cao hơn, mức thu nhập không cao như kỳ vọng, không đáp ứng được thời gian làm việc linh hoạt. Phía người lao động "nhảy việc" vì thu nhập không đủ trang trải cuộc sống (65,2%), thời gian làm việc không cố định, không có cơ hội thăng tiến.



