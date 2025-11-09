Người lao động vui, doanh nghiệp mới phát triển

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Người lao động vui, doanh nghiệp mới phát triển

Huế Xuân - Huy Lân; Ảnh: Hoàng Triều

(NLĐO) - Để người lao động gắn bó với doanh nghiệp lâu dài, doanh nghiệp phải chủ động cởi mở, có chính sách hỗ trợ và chăm sóc đời sống tinh thần.

Tại talkshow "Ngành F&B khát nhân lực – Vì sao lao động trẻ quay lưng?" diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên (TP HCM) chiều 9-11 do Báo Người Lao Động tổ chức, các doanh nghiệp khẳng định chất lượng đời sống tinh thần của người lao động là yếu tố quan trọng giúp thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp phải chuẩn

Bà Lâm Thúy Ái - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Sài Gòn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mebi Farm - liên tục nhấn mạnh thế hệ GenZ là những người lao động thú vị, thích đổi mới, chịu cống hiến. Tuy nhiên, đây cũng là thế hệ lao động khá thẳng tính.

"Là một người mẹ có 2 con, tôi hoàn toàn hiểu rõ tâm lý của thế hệ trẻ. Khi đi thực tập hoặc làm việc, các bạn mong muốn 1 kèm 1 để được học trực tiếp từ người quản lý. Các bạn chịu cống hiến nhưng bắt buộc phải học được giá trị thì mới giữ chân các bạn lâu dài" - bà Ái cho biết.

"Người lao động vui, doanh nghiệp mới phát triển" - Ảnh 1.

Trước khi là doanh nhân, bà Lâm Thúy Ái từng có khoảng 5 năm làm thêm tại quán cà phê. Nhờ vậy, trong quá trình khởi nghiệp, bà hiểu rõ tâm lý của người lao động và có những chính sách hỗ trợ phù hợp.

Mặt khác, nhiều lao động trẻ cũng khá khó tính khi chính lãnh đạo doanh nghiệp chưa chuẩn, nói một đằng làm một nẻo, không đúng giờ, không minh bạch... Đôi khi chỉ từ những việc nhỏ, không liên quan đến công việc nhưng ít nhiều làm thay đổi suy nghĩ gắn bó lâu dài của lao động trẻ.

Tại talkshow, bà Ái giới thiệu về chương trình Family Day. Đây là chương trình gắn kết giữa gia đình người lao động, người lao động và doanh nghiệp. Thông qua những hoạt động, gia đình hiểu hơn về môi trường lao động của người thân, từ đó đồng cảm và giảm bớt những mâu thuẫn không đáng có.

"Khi người lao động vui vẻ thì chất lượng làm việc sẽ tốt hơn, từ đó sẽ giúp doanh nghiệp phát triển vững mạnh" – bà Ái nhấn mạnh.

Nhu cầu của doanh nghiệp và nghịch lý cung cầu 

Ông Dương Việt Linh, Trưởng Phòng Cấp cao của Việc Làm Tốt, động viên sinh viên vừa tốt nghiệp đừng sợ vấp ngã khi xin việc. Thay vào đó, hãy đón nhận bằng thái độ cầu tiến, rút kinh nghiệm và hoàn thiện bản thân dần.

Theo báo cáo Thị trường Tuyển dụng lao động số lượng lớn 2025, một bức tranh toàn cảnh đầy nghịch lý của ngành ẩm thực và đồ uống (F&B) Việt Nam: Lĩnh vực đang bùng nổ nhưng lại lâm vào khủng hoảng nhân sự trầm trọng.

Chỉ riêng 9 tháng đầu năm 2025, nhu cầu tuyển dụng của ngành F&B tăng 30,6%, xếp thứ hai toàn thị trường lao động, chỉ sau nhóm bán hàng – thu ngân – PG (+66,8%). Có sự khác biệt đáng chú ý trong cách nhìn nhận lý do nghỉ việc, đặc biệt về yếu tố cơ hội phát triển nghề nghiệp.

"Người lao động vui, doanh nghiệp mới phát triển" - Ảnh 2.

Sinh viên Trường ĐH Mở TP HCM chăm chú theo dõi talkshow

Phía doanh nghiệp cho rằng người lao động nghỉ việc vì bị thu hút bởi công việc khác linh hoạt hơn, lương cao hơn, mức thu nhập không cao như kỳ vọng, không đáp ứng được thời gian làm việc linh hoạt. Phía người lao động "nhảy việc" vì thu nhập không đủ trang trải cuộc sống (65,2%), thời gian làm việc không cố định, không có cơ hội thăng tiến.


Tin liên quan

Job Link 2025: Cơ hội học bổng “0 đồng” và việc làm gia sư

Job Link 2025: Cơ hội học bổng “0 đồng” và việc làm gia sư

(NLĐO) - Job Link 2025 là “sân chơi cơ hội” khi nhiều gian hàng mang đến các chương trình học bổng, việc làm và đào tạo thực tế hấp dẫn dành cho giới trẻ.

Định hướng nghề bền vững cho học sinh muốn kiếm tiền sớm

(NLĐO) - Có được việc làm chưa chắc thành công, quan trọng nhất chính là đam mê và tính bền vững của nghề

Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Sài Gòn truyền cảm hứng cho người trẻ… hướng nội

(NLĐO) – Câu chuyện tại Job Link 2025 đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều bạn trẻ về hành trình "dấn thân và tự khai mở con đường của chính mình".

người lao động doanh nghiệp lao động tâm lý chăm sóc sinh viên ngành F&B chất lượng đời sống
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo