Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Sài Gòn truyền cảm hứng cho người trẻ… hướng nội

Chiều 9-11, tại Nhà Văn hoá Thanh niên TP HCM, chương trình Job Link 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức tiếp tục diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên và nhà tuyển dụng.



Tại sân khấu chính, hơn 200 bạn trẻ cùng các chuyên gia đã cùng thảo luận sôi nổi chủ đề "Ngành F&B khát nhân lực: Vì sao lao động trẻ quay lưng?".

Theo ông Dương Việt Linh, Trưởng phòng Cấp cao của Việc Làm Tốt, ngành F&B Việt Nam đang tăng trưởng mạnh về quy mô, song lại chịu áp lực lớn về nhân sự. Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025, nhu cầu tuyển dụng tăng 30,6%, cao thứ hai toàn thị trường nhưng 66,4% lao động rời bỏ công việc trong vòng dưới một năm. "Vòng lặp tuyển dụng – đào tạo – nghỉ việc" khiến doanh nghiệp tốn kém và thiếu đội ngũ gắn bó lâu dài.

Bổ sung góc nhìn từ giáo dục, ThS Bùi Thị Kim Loan, Trưởng phòng Truyền thông & Hợp tác quốc tế, Trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist, nhấn mạnh F&B không chỉ là "ngành phục vụ" mà là lĩnh vực sáng tạo, mang lại giá trị cảm xúc và trải nghiệm cho khách hàng.

Theo bà, để giữ chân người trẻ, doanh nghiệp cần xây dựng môi trường tôn trọng, ghi nhận và tạo cơ hội phát triển.

Điểm nhấn của buổi tọa đàm là phần chia sẻ của bà Lâm Thúy Ái, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Sài Gòn, Tổng Giám đốc Công ty CP Mebi Farm.

Bà Ái đã kể về hành trình khởi nghiệp của mình, gạt bỏ quan niệm chưa đúng về ngành F&B. Từ một người phải học cách rửa từng từng chiếc ly sao cho sáng bóng nhất khi làm phục vụ quán cà phê, đến nay, bà trở một doanh nhân thành công trong ngành nông nghiệp suốt 20 năm qua.

Sinh viên tham gia chương trình Job Link 2025 chiều 9-11

"Không có ngành nghề nào là sang trọng, cũng chẳng có khởi đầu nào dễ dàng. Có khi ta yêu nghề nhưng chưa chắc sống được với nghề. Nhưng nếu biến khó khăn thành niềm vui, ta sẽ tìm thấy sứ mệnh của chính mình" – bà nói.

Bà Ái cũng chia sẻ rằng mình là người hướng nội, có thể ngồi hàng giờ ở nhà đọc sách hay làm việc một mình. Nhưng khi chọn công việc đòi hỏi giao tiếp, bà học cách thích nghi, vượt qua rào cản bản thân để phù hợp với môi trường.

"Hướng nội không phải là rào cản. Quan trọng là ta dám bước ra, dám dấn thân. Không ai trải thảm sẵn cho con đường của mình. Nếu không có bước đầu tiên, sẽ chẳng bao giờ có bước thứ hai" - bà Ái bày tỏ.

Bạn Nguyễn Mai Hoa (ngụ phường Xuân Hoà, TP HCM) chia sẻ, câu chuyện giản dị của nữ doanh nhân Lâm Thúy Ái tại Job Link 2025 đã khiến nhiều sinh viên lặng người suy ngẫm. Bởi giữa những trăn trở về nghề nghiệp, lựa chọn và đam mê, họ nhận ra rằng "hướng nội" không đồng nghĩa với "đứng yên" mà là khởi đầu cho một hành trình tìm thấy chính mình.