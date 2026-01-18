"Người nhện" U23 Trung Quốc muốn "gieo sầu" cho U23 Việt Nam

Thủ thành Li Hao giúp U23 Trung Quốc vượt qua U23 Uzbekistan trong loạt sút luân lưu 11m với tỉ số 4-2, giành vé vào bán kết U23 châu Á 2026. "Người nhện" sinh năm 2004 của U23 Trung Quốc cũng gây ấn tượng khi giữ sạch lưới xuyên suốt 4 lượt đấu, cản phá thành công 16 cú dứt điểm của đối phương.

U23 Trung Quốc không được đánh giá cao về năng lực chuyên môn song gây ấn tượng nhờ lối chơi thực dụng, ưu tiên khả năng phòng ngự chắc chắn. Bên cạnh khả năng không ngại va chạm để đánh chặn từ xa, thủ thành Li Hao còn là nhân tố quan trọng trong đấu pháp thiên về phòng thủ của U23 Trung Quốc. Qua đó, Trung Quốc có lần đầu tiên vào tốp 4 đội mạnh nhất giải đấu U23 châu Á.

Thực hiện 9 lần cứu thua, giúp U23 Trung Quốc đứng vững trong 120 phút thi đấu trận tứ kết, Li Hao tiếp tục tỏa sáng khi cản phá cú đá của Dilshod Abdullaev, giúp đội nhà thắng 4-2 ở loạt luân lưu 11 m.

Sau khi hạ đối thủ mạnh, thủ môn cao 1,87m này thể hiện sự tự tin sẽ cùng đồng đội tiếp tục chiến thắng ở trận bán kết gặp U23 Việt Nam.

"Tôi hạnh phúc và đang tận hưởng khoảnh khắc chiến thắng khó tin này. Chúng tôi bước vào trận đấu với quyết tâm cao nhất và đã giành được chiến thắng. Toàn đội đều mỏi mệt sau 120 phút thi đấu căng thẳng nhưng sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất để hướng tới trận đấu tiếp theo" - Li Hao chia sẻ.

Thủ môn người Trung Quốc xuất thân từ "lò" đào tạo Atlético Madrid cũng cho biết: "Khi đã vào đến vòng đấu này thì đội nào cũng mạnh, đủ khả năng đua tranh vô địch. Chúng tôi muốn tiến xa nhất có thể và không mong sẽ dừng chân sau vòng bán kết.

Li Hao và Trần Trung Kiên là hai thủ môn có số lần cản phá thành công nhất VCK U23 châu Á 2026. Bộ đôi này cũng sở hữu khả năng phán đoán, phản xạ nhạy bén trước những lượt đá penalty 11m.