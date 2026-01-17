HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Phạm Minh Phúc - "cơn lốc" đường biên của U23 Việt Nam

Tường Phước (Ảnh: The AFC)

(NLĐO) - Phạm Minh Phúc ghi bàn quyết định trong chiến thắng 3-2 của U23 Việt Nam trước U23 UAE rạng sáng 17-1, đưa đội nhà vào bán kết U23 châu Á 2026.

Trong chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước U23 UAE ở trận tứ kết giải U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam không chỉ giành vé vào bán kết mà còn chứng kiến sự tỏa sáng của một cái tên bước ra từ thầm lặng: Phạm Minh Phúc. Hậu vệ cánh trưởng thành từ lò đào tạo Công an nhân dân (CAND) đã có một trận đấu để đời, góp phần tạo nên cột mốc đáng nhớ cho bóng đá trẻ Việt Nam.

Phạm Minh Phúc – "cơn lốc" đường biên của U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Trước đối thủ vượt trội về thể hình và tổ chức chiến thuật, U23 Việt Nam nhập cuộc với sự thận trọng cần thiết. Thế trận giằng co kéo dài hơn một giờ thi đấu, trước khi bước ngoặt xuất hiện ở phút 62. Từ hành lang cánh phải, Minh Phúc băng lên mạnh mẽ, tung đường tạt bóng có độ chính xác cao. Quỹ đạo khó chịu của trái bóng khiến hàng thủ UAE lúng túng, tạo điều kiện để Đình Bắc đánh đầu ngược hiểm hóc, đưa U23 Việt Nam vượt lên dẫn 2-1.

Pha kiến tạo ấy không phải khoảnh khắc bộc phát. Nó phản ánh hình ảnh một hậu vệ hiện đại: biết chọn không gian, thời điểm để tạo ra khác biệt, sở hữu nhãn quan chiến thuật và sự tự tin của cầu thủ được rèn giũa trong môi trường kỷ luật cao.

Phạm Minh Phúc – "cơn lốc" đường biên của U23 Việt Nam - Ảnh 2.

Tuy nhiên, dấu ấn lớn nhất của Minh Phúc lại đến ở phút 101 của hiệp phụ. Khi thể lực và tinh thần của các cầu thủ đã bị bào mòn sau hơn 100 phút căng thẳng, từ một tình huống bóng bật ra trong vòng cấm, hậu vệ mang áo số 21 xuất hiện đúng chỗ, tung cú sút quyết đoán bằng chân phải, khiến thủ môn U23 UAE hoàn toàn bất lực, ấn định chiến thắng 3-2 cho U23 Việt Nam.

Bàn thắng ấy không chỉ mở cánh cửa tiến vào bán kết cho thầy trò ông Kim Sang-sik, mà còn mang ý nghĩa đặc biệt với cá nhân Minh Phúc. Đáng chú ý, sau khi lập công, cầu thủ này kịp kìm nén cảm xúc, không cởi áo ăn mừng để tránh thẻ phạt, cho thấy sự trưởng thành rõ rệt về tư duy thi đấu.

Nhận xét về học trò cũ, HLV Phạm Quang Thành - người gắn bó và dìu dắt Minh Phúc suốt nhiều năm - cho biết: “Ấn tượng đầu tiên của tôi là sự chỉn chu, nề nếp. Phúc trông giống một học sinh học giỏi hơn là một cầu thủ cá tính. Phúc là cầu thủ vừa ngoan, vừa giỏi, có tinh thần cầu tiến rất cao. Tôi tin nếu tiếp tục được rèn luyện và trao cơ hội, em ấy không chỉ là trụ cột của U23 mà còn đủ bản lĩnh để vươn lên đội tuyển quốc gia”.

Phạm Minh Phúc – "cơn lốc" đường biên của U23 Việt Nam - Ảnh 3.

Phạm Minh Phúc – "cơn lốc" đường biên của U23 Việt Nam - Ảnh 4.

Trong giai đoạn còn nhiều khó khăn về điều kiện tập luyện, Minh Phúc và các đồng đội vẫn duy trì tinh thần nghiêm túc, chuyên nghiệp. Chính môi trường kỷ luật ấy đã giúp cầu thủ 21 tuổi sớm thích nghi và trưởng thành. Từ lứa U11, U19 đến U21, Minh Phúc từng bước khẳng định mình, với dấu mốc là tấm HCĐ giải U19 quốc gia năm 2020.

Con đường lên đội 1 Công an Hà Nội của Minh Phúc không hề bằng phẳng. Nhiều lần được đôn lên rồi lại trở về đội trẻ, phải đến năm 2024, anh mới chính thức trụ lại đội 1.

Từ đó, hậu vệ này dần tích lũy kinh nghiệm thi đấu và khẳng định vị thế trong đội hình đội bóng chủ quản, để rồi được trao cơ hội khoác áo U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026.

Khoảnh khắc bùng nổ ở đấu trường châu lục giúp Phạm Minh Phúc viết nên câu chuyện đẹp về sự kỷ luật, bền bỉ và khát vọng vươn lên của một tài năng bóng đá Việt Nam.

Đó không chỉ là hành trình của một cá nhân, mà còn là minh chứng giá trị trong công tác đào tạo trẻ bóng đá Việt Nam.

đội tuyển u23 việt nam U23 Việt Nam HLV Kim Sang-sik Giải U23 châu Á 2026 Phạm Minh Phúc
    Thông báo