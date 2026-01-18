U23 Việt Nam đối đầu “bức tường thép” ở bán kết

Lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở bán kết VCK U23 châu Á, U23 Trung Quốc đã tạo nên bất ngờ lớn khi loại ứng cử viên vô địch U23 Uzbekistan sau loạt luân lưu. Trước đó, đại diện Đông Á cũng kết thúc vòng bảng theo cách đầy thực dụng với chỉ một chiến thắng có tỉ số tối thiểu trước U23 Úc.

Nền tảng phòng ngự kỷ luật

Thành tích có phần khiêm tốn ấy phản ánh rất rõ triết lý mà HLV Antonio Puche theo đuổi. Dưới thời chiến lược gia người Tây Ban Nha, U23 Trung Quốc có nền tảng phòng ngự kỷ luật, tâm lý vững vàng và luôn chấp nhận hy sinh tính hoa mỹ để đổi lấy kết quả.

Phong độ ấn tượng của thủ môn Li Hao đưa Trung Quốc lần đầu tiên vào bán kết VCK U23 châu Á

Điểm mạnh lớn nhất của đội bóng đất nước tỉ dân nằm ở khả năng tổ chức phòng ngự. Họ duy trì cự ly đội hình chặt chẽ, thường xuyên bố trí số đông cầu thủ bên phần sân nhà khi không có bóng nhằm hạn chế tối đa khoảng trống ở trung lộ. Việc chuyển đổi trạng thái nhanh chóng giúp U23 Trung Quốc chống đỡ hiệu quả trước các đối thủ có xu hướng kiểm soát và tấn công dồn dập.

Tuy nhiên, xét trên khía cạnh phòng ngự, sẽ là thiếu sót lớn nếu không nhắc tới cái tên Li Hao. Thủ thành sinh năm 2004 đang dần chứng minh bản thân là chốt chặn số một của giải đấu năm nay, đồng thời là nhân tố mang tính quyết định trong hành trình lịch sử của U23 Trung Quốc.

Theo thống kê, Li Hao đã thực hiện 24 pha cứu thua sau 4 trận, ngăn chặn tổng cộng 4,67 bàn thắng kỳ vọng (xG). Nói cách khác, nếu mọi thứ diễn ra theo đúng xác suất, U23 Trung Quốc lẽ ra đã phải nhận từ 4-5 bàn thua thay vì giữ sạch lưới tuyệt đối như hiện tại.

Riêng ở trận tứ kết với U23 Uzbekistan, sự chênh lệch về thế trận là tương đối rõ ràng. Đại diện Trung Á cầm bóng tới 72%, tung ra 28 cú dứt điểm, trong đó có 8 cú sút trúng đích nhưng vẫn không thể làm tung lưới thủ môn Li Hao.

Sau 120 phút thi đấu chính thức, cầu thủ từ học viện Atletico Madrid tiếp tục tỏa sáng khi cản phá thành công quả luân lưu của Dilshod Abdullaev, góp công lớn trong tấm vé vào bán kết của đội bóng HLV Antonio Puche.

Sự lợi hại của "bức tường thép"

Đáng chú ý, hàng công của đại diện Trung Á đã thi đấu khá ấn tượng trước khi bước vào tứ kết. Họ ghi được tổng cộng 5 bàn thắng, trong đó có 2 pha lập công vào lưới "gã khổng lồ" Hàn Quốc.

Cùng với U23 Việt Nam và U23 Lebanon, U23 Uzbekistan là đội ghi được nhiều bàn thứ hai ở vòng bảng, xếp sau ĐKVĐ Nhật Bản. Điều này càng cho thấy sự lợi hại của "bức tường thép" nơi hàng thủ U23 Trung Quốc.

Hàng công của U23 Trung Quốc thi đấu thiếu sắc bén từ đầu giải

Bên cạnh việc phòng ngự chắc chắn, thể lực và khả năng tranh chấp cũng là điểm sáng của đại diện Đông Á. U23 Trung Quốc chơi không hoa mỹ nhưng bền bỉ, sẵn sàng chịu trận trong thời gian dài. Chiến thắng trên chấm luân lưu đầy kịch tính trước Uzbekistan cho thấy bản lĩnh tâm lý của họ đã được cải thiện đáng kể so với hình ảnh thường thấy ở các giải trẻ trước đây.

Dẫu vậy, thầy trò HLV Antonio Puche không phải không có điểm yếu. Khâu tấn công của Trung Quốc là vấn đề lớn nhất khi họ mới chỉ ghi được đúng 1 bàn kể từ đầu giải.

Lối chơi phụ thuộc nhiều vào các tình huống phản công nhanh và bóng cố định khiến đại diện này thiếu sự sáng tạo trong những pha triển khai tấn công.

Việc tiền vệ trung tâm Yang Haoyu vắng mặt ở bán kết vì đã nhận 2 thẻ vàng càng khiến bài toán tuyến giữa của nhà cầm quân người Tây Ban Nha thêm nan giải.

U23 Việt Nam sẽ phải tận dụng tối đa cơ hội trong trận bán kết gặp U23 Trung Quốc sắp tới

Trong khi đó, U23 Việt Nam bước vào trận bán kết với sự chuẩn bị thuận lợi hơn về lực lượng và thời gian hồi phục. Một số cầu thủ từng nhận thẻ vàng ở các trận đấu trước đều đã được xóa thẻ sau vòng tứ kết.

Tuy nhiên, việc chạm trán một đội bóng phòng ngự kín kẽ và sở hữu thủ môn đạt phong độ cao như U23 Trung Quốc vẫn sẽ là thử thách lớn cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.