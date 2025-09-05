HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Người phụ nữ bỏ quên túi xách có 50 triệu đồng, 1,5 chỉ vàng khi đi xem triển lãm

Minh Chiến

(NLĐO)- Vị khách đi tham quan tại Trung tâm triển lãm quốc gia đã bỏ quên túi xách bên trong có nhiều tài sản giá trị.

Chiều nay 5-9, lực lượng bảo vệ tại Trung tâm triển lãm quốc gia (xã Đông Anh, TP Hà Nội) đã trao trả tài sản bị bỏ quên cho một khách tham quan tại triển lãm cùng ngày.

Người phụ nữ bỏ quên túi xách có 50 triệu đồng, 1,5 chỉ vàng khi đi xem triển lãm- Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị V. nhận lại tài sản từ các nhân viên bảo vệ Trung tâm Triển lãm quốc gia

Cụ thể, khoảng 14 giờ, nhân viên bảo vệ tại khu triển lãm là Chu Quang Cường trong quá trình làm nhiệm vụ tại bãi xe, đã phát hiện một túi xách nữ màu xanh ngọc để trên vỉa hè trước cửa ra vào bãi xe. Nhân viên Chu Quang Cường đã báo cáo sự việc cho trực chỉ huy để tìm chủ nhân của túi xách.

Qua kiểm tra túi xách, bên trong có giấy tờ tuy thân mang tên Nguyễn Thị V. (sinh năm 1971, ở TP Hải Phòng); 1 chỉ vàng 9999; 0,5 chỉ vàng có hình kim quy; hơn 50 triệu đồng tiền mặt. Trong túi xách có một hóa đơn mua hàng, trên đó có thông tin về số điện thoại của chị V..

Sau đó, lực lượng bảo vệ đã liên hệ với chị V. quay lại bãi xe để nhận tài sản. Qua kiểm tra và xác minh, bảo vệ đã trao trả lại tài sản nêu trên cho chị V..

Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" khai mạc ngày 28-8. Theo kế hoạch ban đầu, triển lãm sẽ bế mạc vào ngày 5-9, song với sự quan tâm đặc biệt và hiệu ứng lan tỏa của sự kiện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kéo dài triển lãm đến 15-9, thêm 10 ngày so với kế hoạch ban đầu, nhằm giúp người dân có điều kiện tham quan, trải nghiệm.

Theo Ban Tổ chức, tổng cộng trong 6 ngày đầu mở cửa triển lãm (ngày 28-8 đến 2-9), đã đón gần 4 triệu khách tham quan - con số kỷ lục chưa từng có ở bất kỳ Triển lãm nào từ trước đến nay tại Việt Nam.

Trong đó, ngày cao điểm nhất, Trung tâm Triển lãm Việt Nam phục vụ tới hơn 1 triệu người. Cụ thể, lượng khách trong những ngày qua như sau: Ngày 1 (28-8) hơn 230.000 người; ngày 2 (29-8) gần 300.000 người; ngày 3 (30-8) đạt hơn 650.000 người; ngày 4 (31-8) khoảng 800.000 người; ngày 5 (1-9) khoảng 1,05 triệu người; ngày 6 (2-9) khoảng 900.000 người.

khách tham quan triển lãm Thành tựu đất nước trung tâm triển lãm quốc gia khách quên túi xách bảo vệ khu triển lãm
