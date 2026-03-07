HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Người phụ nữ cầm dao "quậy tưng" tiệm vàng ở Mỹ Tho

Hải Đường

(NLĐO) - Mâu thuẫn trong việc mua bán nữ trang, một người phụ nữ ở tỉnh Đồng Tháp mang theo dao đến tiệm vàng la hét, đập phá tài sản.

Ngày 7-3, Công an phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp cho biết đang tạm giữ Nguyễn Thị K.T (SN 1984; ngụ phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra, làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản.

Mâu thuẫn giao dịch , người phụ nữ cầm dao đập phá tiệm vàng ở Đồng Tháp - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng khống chế người phụ nữ cầm dao xông vào tiệm vàng đập phá tài sản

Mâu thuẫn giao dịch , người phụ nữ cầm dao đập phá tiệm vàng ở Đồng Tháp - Ảnh 2.

Công an phường Mỹ Tho làm việc người phụ nữ “quậy tưng” tại tiệm vàng

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 6-3, bà T. điều khiển xe máy đến một tiệm vàng trên địa bàn phường Mỹ Tho. Tại đây, bà T. cầm dao rồi liên tục la hét và xông vào đập phá tài sản bên trong tiệm vàng.

Dù lực lượng bảo vệ tại đây đã nỗ lực can ngăn nhưng bà T. vẫn hung hăng, tiếp tục đập phá thêm nhiều tài sản khác, gây náo loạn cả khu vực. Trước tình huống khẩn cấp, quản lý tiệm vàng đã nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Mỹ Tho cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã lập tức có mặt tại hiện trường. Qua đó, đã kịp thời khống chế, tước hung khí và đưa bà T. về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu bà T. thừa nhận hành vi vi phạm. Nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn giữa bà và tiệm vàng trong việc giao dịch mua bán nữ trang trước đó.

Hiện, Công an phường Mỹ Tho đang phối hợp với các đơn vị liên quan đưa bà T. đi xác định tình trạng tâm thần, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

