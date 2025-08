Người phụ nữ có “tay voi” hiếm gặp

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh (phường An Lạc, TP HCM) vừa tiếp nhận điều trị người phụ nữ (60 tuổi) bị dị dạng động tĩnh mạch cẳng tay phức tạp. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng khá đặc biệt: Cẳng tay phải sưng phù, các mạch máu ngoằn ngoèo, biến dạng nghiêm trọng. Tình trạng này kéo dài gần 10 năm, bệnh nhân đã đi khám và điều trị nhiều nơi nhưng không có kết quả. Cẳng tay càng ngày càng tiến triển và tình trạng phù càng ngày càng nặng nề hơn.

Người phụ nữ sau khi được điều trị thành công

Kết quả xét nghiệm, CT cho thấy mạch máu vùng cẳng tay bệnh nhân phát triển bất thường với nhiều mạch máu dãn to, ngoằn nghèo, một số túi phình mạch máu đã xâm lấn vào xương, không thấy được đường rò động mạch, tĩnh mạch một cách rõ ràng. Đặc biệt có một túi phình mạch máu lớn với đường kính lớn nhất là 5,5cm. Bệnh nhân đồng thời có huyết áp cao và không điều trị thường xuyên. Với tình trạng này, kết hợp với túi phình to, bệnh nhân có nguy cơ vỡ túi phình bất cứ lúc nào, dẫn đến mất máu ồ ạt.

Đây là trường hợp phức tạp do mạch máu ở vùng cẳng tay phát triển rất nhiều, do đó khi vỡ ra thì hầu như không thể sử dụng phương pháp mổ hở truyền thống để có thể cầm máu mà buộc phải cắt tay để cứu tính mạng của bệnh nhân. Ngoài ra, nếu như tình trạng rò động tĩnh mạch này không được điều trị thì có thể dẫn đến suy tim do máu từ tay đổ về tim ngày một nhiều làm tim bị quá tải.

Cánh "tay voi" phình to bất thường của người phụ nữ

Bệnh nhân đã được lên kế hoạch chụp DSA- kỹ thuật chụp mạch máu số hóa xóa nền. Đây là kỹ thuật cực kỳ quan trọng để có thể chẩn đoán một cách chính xác hơn và lên kế hoạch can thiệp cùng lúc. Qua hơn 2 giờ tiến hành phẫu thuật, các bác sĩ đã xử lý được túi phình của bệnh nhân, giảm được lưu lượng đường rò.

ThS-BSCK1 Nguyễn Thành Hưng, Khoa Lồng ngực - Mạch máu Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh (người trực tiếp phẫu thuật), khuyến cáo với các trường hợp dị dạng mạch máu, người bệnh nên được điều trị sớm để phòng ngừa bệnh tiến triển tới một giai đoạn khó có thể can thiệp cũng như phẫu thuật. Ngoài ra, việc lựa chọn các bệnh viện có đầy đủ trang thiết bị cũng như bác sĩ có chuyên môn về bệnh dị dạng mạch máu để điều trị cũng là một điều cần thiết để có thể được chẩn đoán và điều trị bệnh một cách dứt điểm.