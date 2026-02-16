HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Người phụ nữ ở Cần Thơ đưa sản phẩm từ cây tre "xuất ngoại"

Bài-ảnh: LÊ KHÁNH

(NLĐO) - Bà Trương Thị Bạch Thủy ở TP Cần Thơ không chỉ vực dậy một làng nghề đang dần mai một, mà còn đưa những sản phẩm của đồng bào Khmer "xuất ngoại"

Sinh ra và lớn lên tại xã Thuận Hòa (TP Cần Thơ), bà Trương Thị Bạch Thủy (42 tuổi) dường như đã gắn cuộc đời với những thân tre. 13 tuổi, cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới, cô bé Thủy đã sớm làm quen với nghề đan lát truyền thống của gia đình. Những chiếc rổ tre được đan tỉ mỉ sau giờ học không chỉ giúp Thủy có tiền đóng học phí mà còn nhen nhóm một tình yêu mãnh liệt với hồn cốt quê hương.

Đưa cây tre thành sản phẩm xuất khẩu

Năm 17 tuổi, trong khi bạn bè cùng trang lứa còn mải mê với những dự định khác, Thủy đã mạnh dạn mở cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ.

Thế nhưng, trăn trở lớn nhất của bà là khi chứng kiến làng nghề truyền thống quê nội dần chìm vào quên lãng trước sự lấn át của các sản phẩm nhựa và kim loại hiện đại. Quyết tâm không để nghề xưa thất truyền, năm 2023, bà thành lập Hợp tác xã (HTX) Mây tre đan Thủy Tuyết, chính thức bắt đầu hành trình "hồi sinh" vùng nguyên liệu tre trúc.

Người Phụ nữ Cần Thơ khởi nghiệp với sản phẩm từ cây tre xuất khẩu - Ảnh 1.

Bà Thủy đã "hồi sinh" cây tre thành các sản phẩm thủ công mỹ nghệ và xuất khẩu sang nhiều thị trường

Với bà Thủy, cây tre không chỉ để làm rổ, rá. Bà gọi tre là "thép vàng" bởi độ bền chắc và tính linh hoạt hiếm có. Tại khu trưng bày rộng lớn được đầu tư hơn 1 tỉ đồng của HTX, khách tham quan không khỏi ngỡ ngàng trước một thế giới tre trúc đầy sáng tạo.

Từ những món đồ nhỏ như ngón tay đến những bộ bàn ghế tinh xảo, hay thậm chí là những căn nhà bằng tre vững chãi – tất cả đều toát lên vẻ đẹp mộc mạc nhưng không kém phần sang trọng. Sản phẩm được chế tác từ bàn tay khéo léo của người dân địa phương (đa phần là bà con dân tộc Khmer), được HTX mua và bao tiêu.

Không dừng lại ở những sản phẩm gia dụng thông thường, HTX Mây tre đan Thủy Tuyết hiện sở hữu danh mục hơn 700 mẫu mã khác nhau, từ đồ trang trí cao cấp đến quà tặng du lịch.

Những sản phẩm này đã vượt qua lũy tre làng, có mặt trong các khách sạn, nhà hàng sang trọng và xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Mỹ, Thụy Sĩ, Thái Lan, Campuchia.

Người Phụ nữ Cần Thơ khởi nghiệp với sản phẩm từ cây tre xuất khẩu - Ảnh 2.

Người Phụ nữ Cần Thơ khởi nghiệp với sản phẩm từ cây tre xuất khẩu - Ảnh 3.

Người Phụ nữ Cần Thơ khởi nghiệp với sản phẩm từ cây tre xuất khẩu - Ảnh 4.

Sản phẩm từ tre toát lên vẻ đẹp mộc mạc nhưng không kém phần sang trọng

Đặc biệt, bà Thủy còn cùng chồng tiên phong trong việc đưa tre vào kiến trúc xây dựng. Những căn nhà homestay, những công trình kiến trúc "xanh" sử dụng tre làm cột trụ, móng nhà không chỉ đảm bảo độ bền mà còn truyền tải thông điệp về lối sống bền vững, gần gũi với thiên nhiên.

"Điểm tựa" cho đồng bào Khmer

Thành công của HTX Thủy Tuyết không chỉ đo bằng những đơn hàng xuất khẩu, mà còn bằng nụ cười của hơn 70 hộ đồng bào Khmer tại địa phương. Hiện nay, HTX đang tạo việc làm cho hơn 200 lao động với thu nhập ổn định từ 6 - 17 triệu đồng/tháng.

Người phụ nữ ở Cần Thơ đưa sản phẩm từ cây tre xuất ngoại - Ảnh 1.

Người phụ nữ ở Cần Thơ đưa sản phẩm từ cây tre xuất ngoại - Ảnh 2.

Các sản phẩm từ tre rất đa dạng mẫu mã

Bà Thủy không chỉ là một chủ doanh nghiệp mà còn là một người chị, người thầy của bà con. Bà sẵn sàng cho xã viên ứng tiền trước không tính lãi, hỗ trợ đào tạo nghề miễn phí và trợ cấp 4 triệu đồng/tháng cho các bạn trẻ theo học nghề.

Người Phụ nữ Cần Thơ khởi nghiệp với sản phẩm từ cây tre xuất khẩu - Ảnh 5.

Người phụ nữ ở Cần Thơ đưa sản phẩm từ cây tre xuất ngoại - Ảnh 3.

Bà Thủy đầu tư tiền tỉ để làm khu trưng bày cho khách tham quan tại hợp tác xã

Bà Trần Thị Phiên, một xã viên tại đây, chia sẻ: "Trước đây làm thủ công rất cực, sản phẩm lại khó bán. Từ khi có HTX bao tiêu và hướng dẫn mẫu mã mới, thu nhập của tôi ổn định hơn hẳn, mỗi ngày kiếm được hơn 200.000 đồng".

Với những đóng góp như trên, bà Thủy nhiều lần được vinh danh tại các giải thưởng, cuộc thi lớn. Trong đó là giải nhất cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa" năm 2023 do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức; Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam chứng nhận bà là nghệ nhân quốc gia với ngành nghề mây tre đan…

