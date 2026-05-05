Pháp luật

Người phụ nữ sau lo sợ đã kịp tỉnh táo thoát bẫy lừa

Vĩnh Gia

(NLĐO) - Với sự giúp đỡ của Công an cùng với sự cảnh giác kịp thời, một người phụ nữ ở Hà Tĩnh đã may mắn không sập bẫy của các đối tượng lừa đảo.

Ngày 5-5, tin từ Công an xã Gia Hanh, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa kịp thời ngăn chặn một vụ giả danh Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng - Ảnh 1.

Bà T. được cán bộ Công an xã Gia Hanh giải thích để tránh bị sập bẫy lừa đảo qua mạng (Ảnh Công an xã Gia Hanh)

Theo đó, vào sáng nay 5-5, bà T.T.T (64 tuổi, ngụ xã Gia Hanh) đến Công an xã trình báo việc nhận cuộc gọi từ số lạ, tự xưng là cán bộ Công an TP Hà Nội.

Qua điện thoại, đối tượng này cho bà T. biết hiện nay bà đang nợ khoản vay 680 triệu đồng tại ngân hàng và yêu cầu bà cung cấp thông tin cá nhân, gia đình để "phối hợp điều tra".

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, bà T. đã nhanh chóng đến trụ sở Công an xã để nhờ giúp đỡ.

Tại đây, cán bộ Công an xã Gia Hanh đã kịp thời giải thích về thủ đoạn giả danh cơ quan thực thi pháp luật để lừa đảo, giúp bà T. tránh được rủi ro mất mát tài sản lớn.

Sau khi được phân tích, giải thích, tuyên truyền, bà T. đã hiểu rõ sự việc và gửi lời cảm ơn đến lực lượng Công an xã Gia Hanh trong việc hỗ trợ người dân phòng chống các đối tượng lừa đảo trực tuyến.

Qua sự việc, Công an xã Gia Hanh khuyến cáo người dân thực hiện quy tắc "5 Không" trên mạng: Không cung cấp thông tin cá nhân; Không kết bạn với người lạ; Không truy cập đường dẫn lạ; Không chuyển tiền/đặt cọc; Không tin vào lợi nhuận phi thực tế.

Cơ quan Công an khẳng định không bao giờ làm việc qua điện thoại hay yêu cầu người dân cung cấp thông tin bảo mật tài khoản ngân hàng.

(NLĐO)- Có 3 tiền án, đang trốn truy nã, nhưng Trần Thế Huynh vẫn giả danh công an, "nổ" quen lãnh đạo tỉnh để lừa đảo chiếm đoạt 65 tỉ đồng của nhiều người

Màn ứng xử "nhanh như điện" của cô gái khiến kẻ giả danh công an đứng hình

Cô gái không những không bị mắc lừa mà còn bình tĩnh “dắt mũi” kẻ gian giả danh công an để lừa đảo

Kịp thời ngăn chặn lừa đảo chuyển 100 triệu đồng cho kẻ giả danh công an

(NLĐO) - Nhờ sự nhanh nhạy của nữ nhân viên ngân hàng, công an đã kịp thời ngăn chặn bà lão 76 tuổi chuyển tiền 100 triệu đồng cho kẻ giả danh công an.

