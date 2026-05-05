Ngày 5-5, tin từ Công an xã Gia Hanh, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa kịp thời ngăn chặn một vụ giả danh Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà T. được cán bộ Công an xã Gia Hanh giải thích để tránh bị sập bẫy lừa đảo qua mạng (Ảnh Công an xã Gia Hanh)

Theo đó, vào sáng nay 5-5, bà T.T.T (64 tuổi, ngụ xã Gia Hanh) đến Công an xã trình báo việc nhận cuộc gọi từ số lạ, tự xưng là cán bộ Công an TP Hà Nội.

Qua điện thoại, đối tượng này cho bà T. biết hiện nay bà đang nợ khoản vay 680 triệu đồng tại ngân hàng và yêu cầu bà cung cấp thông tin cá nhân, gia đình để "phối hợp điều tra".

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, bà T. đã nhanh chóng đến trụ sở Công an xã để nhờ giúp đỡ.

Tại đây, cán bộ Công an xã Gia Hanh đã kịp thời giải thích về thủ đoạn giả danh cơ quan thực thi pháp luật để lừa đảo, giúp bà T. tránh được rủi ro mất mát tài sản lớn.

Sau khi được phân tích, giải thích, tuyên truyền, bà T. đã hiểu rõ sự việc và gửi lời cảm ơn đến lực lượng Công an xã Gia Hanh trong việc hỗ trợ người dân phòng chống các đối tượng lừa đảo trực tuyến.

Qua sự việc, Công an xã Gia Hanh khuyến cáo người dân thực hiện quy tắc "5 Không" trên mạng: Không cung cấp thông tin cá nhân; Không kết bạn với người lạ; Không truy cập đường dẫn lạ; Không chuyển tiền/đặt cọc; Không tin vào lợi nhuận phi thực tế.

Cơ quan Công an khẳng định không bao giờ làm việc qua điện thoại hay yêu cầu người dân cung cấp thông tin bảo mật tài khoản ngân hàng.