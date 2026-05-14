HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Người phụ nữ tử vong giữa cánh đồng trong cơn mưa

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Trong lúc làm ruộng để chuẩn bị xuống giống vụ hè - thu, một người phụ nữ ở tỉnh Quảng Trị không may bị sét đánh tử vong tại chỗ giữa cơn mưa giông.

Ngày 14-5, UBND xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ sét đánh khiến một người tử vong.

Nạn nhân là bà Hà Thị H. (44 tuổi, trú thôn Vĩnh Tuy 3, xã Quảng Ninh).

Người phụ nữ tử vong do sét đánh giữa cánh đồng trong cơn mưa - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 chiều 13-5, bà H. ra đồng làm ruộng để chuẩn bị sản xuất vụ lúa hè thu. Trong lúc đang làm việc giữa cánh đồng thì bất ngờ gặp mưa giông kèm sấm sét.

Bà H. không may bị sét đánh trúng, tử vong tại chỗ. Khi phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng đến kiểm tra nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.

Sau đó, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Chính quyền xã Quảng Ninh cũng đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình lo tang lễ cho nạn nhân xấu số, đồng thời báo cáo vụ việc đến Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị.

Theo các chuyên gia khí tượng, Việt Nam nằm trong khu vực có hoạt động giông sét mạnh của châu Á. Trung bình mỗi năm có khoảng 100 ngày giông và hàng triệu cú sét xảy ra trên cả nước.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết, hạn chế làm việc ngoài đồng, ở khu vực trống trải khi xuất hiện mưa giông để tránh nguy cơ bị sét đánh. Đặc biệt trong mùa mưa bão, việc chủ động tìm nơi trú ẩn an toàn có thể giảm đáng kể rủi ro về tính mạng và sức khỏe.

Tin liên quan

Loại động vật quý hiếm bất ngờ đi lạc vào nhà dân ở Quảng Trị

Loại động vật quý hiếm bất ngờ đi lạc vào nhà dân ở Quảng Trị

(NLĐO) - Thấy con cu li nhỏ quý hiếm đi lạc vào vườn nhà, người dân ở Quảng Trị đã chủ động trình báo cơ quan chức năng để cứu hộ, bảo vệ theo quy định

Hàng trăm cò nhạn quý hiếm bất ngờ phủ kín cánh đồng ở Quảng Trị

(NLĐO) - Đàn cò nhạn quý hiếm có tên trong Sách Đỏ Việt Nam thường xuất hiện vào sáng sớm và chiều muộn tại các cánh đồng ở xã Nam Gianh, tỉnh Quảng Trị

Quảng Trị: Bí thư xã được bổ nhiệm làm giám đốc trung tâm cấp tỉnh

(NLĐO) - Quảng Trị thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; ông Đỗ Văn Bình, Bí thư Đảng uỷ xã Cam Lộ, được bổ nhiệm giữ chức giám đốc.

Quảng Trị người tử vong sét đánh mưa giông sét đánh trúng xã Quảng Ninh đi làm đồng bị sét đánh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo