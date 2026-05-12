Người phụ nữ tử vong ở phòng ngủ với nhiều vết đâm, công an truy tìm chồng cũ

Hiện trường vụ án mạng nghiêm trọng

Ngày 12-5, lãnh đạo UBND xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một phụ nữ tử vong với nhiều dấu hiệu bất thường. Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 11-5, người dân bản Yên Hợp, xã Kim Phú cùng chính quyền địa phương phát hiện chị Cao Thị S. (SN 1995) tử vong tại nơi ở. Trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết thương.

Theo mô tả của người dân địa phương tại hiện trường, khu vực nơi xảy ra vụ việc có nhiều vết máu. Căn nhà nơi phát hiện nạn nhân được lực lượng chức năng phong tỏa để khám nghiệm.

Đáng chú ý, thời điểm vụ việc được phát hiện, ông Đinh Xuân T. (SN 1997) - chồng cũ của nạn nhân - không có mặt tại hiện trường. Theo người dân địa phương, 2 người vừa hoàn tất thủ tục ly hôn sau khi xảy ra mâu thuẫn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an cùng các đơn vị nghiệp vụ đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập các dấu vết liên quan phục vụ điều tra.

Cơ quan chức năng đang tập trung tìm kiếm ông T. để phục vụ điều tra, đồng thời làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc.