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Thời sự Chính trị

Người trẻ học tập Bác từ những điều nhỏ nhất

Thiện An

(NLĐO) - Danh hiệu "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" và "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" là một phần thưởng cao quý, nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao

Ngày 5-6, Đoàn UBND TPHCM tổ chức Lễ dâng hoa, báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh và chương trình tuyên dương 87 "Tập thể tiên tiến", 169 gương "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" và 18 gương "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" năm 2026.

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Đoàn UBND TPHCM tuyên dương 87 "Tập thể tiên tiến", 169 gương "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" và 18 gương "Nhà giáo trẻ tiêu biểu"năm 2026

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM, cho biết trong những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác và là kim chỉ nam cho mọi hành động của tuổi trẻ. 

Từ các phong trào hành động cách mạng, đã có hàng ngàn gương điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực từ học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất đến tình nguyện vì cộng đồng.

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Bà Nguyễn Thanh Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM, phát biểu tại chương trình

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM, bà Nguyễn Thanh Xuân biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc mà các cá nhân, tập thể được tuyên dương đã đạt được. 

Bà Nguyễn Thanh Xuân nhấn mạnh mỗi cá nhân, tập thể được tuyên dương là một câu chuyện đẹp, một bông hoa rực rỡ trong vườn hoa ngàn việc tốt dâng lên Bác kính yêu.

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Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM cho rằng danh hiệu "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" và "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" là một phần thưởng cao quý, nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao.

Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM đề nghị các đoàn viên tiếp tục học tập Bác từ những điều nhỏ nhất. Theo đó, học tập và làm theo Bác không phải là điều gì to tát, mà là sự tận tụy trong công việc hàng ngày, là lối sống trung thực, trách nhiệm, biết sẻ chia và yêu thương con người với phương châm "Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh". 

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Tuyên dương các cá nhân, tập thể tiêu biểu

Bà Nguyễn Thanh Xuân mong muốn mỗi đoàn viên không ngừng đổi mới, sáng tạo, tiên phong trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, làm chủ khoa học công nghệ, chủ động tự học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, xung kích đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

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