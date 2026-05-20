Thời sự Chính trị

TPHCM: Phường Gia Định biểu dương 120 điển hình học Bác

PHAN ANH

(NLĐO)- Học Bác từ những việc làm cụ thể, thiết thực, phường Gia Định đã tạo chuyển biến lớn trong phục vụ dân qua đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số

Sáng 20-5, Đảng ủy phường Gia Định, TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 01/2021 của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2026.

Ông Cao Hồng Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Gia Định, cho biết 5 năm thực hiện Kết luận 01 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh tại quận Bình Thạnh cũ và phường Gia Định được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, đạt nhiều kết quả rõ nét.

TPHCM: Phường Gia Định tôn vinh 120 điển hình học Bác - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PHAN ANH

Việc học tập và làm theo Bác đã đi vào thực tiễn. 100% cán bộ, đảng viên phường Gia Định được quán triệt chuyên đề; các chi bộ duy trì sinh hoạt gắn với nhiệm vụ chính trị. 

Cải cách hành chính và chuyển đổi số được đẩy mạnh với các mô hình như "Bình Thạnh trực tuyến", "Người dân hỏi - phường trả lời"... góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người dân...

TPHCM: Phường Gia Định tôn vinh 120 điển hình học Bác - Ảnh 2.

Bà Triệu Lệ Khánh, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Gia Định, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PHAN ANH

Phát biểu tại hội nghị, bà Triệu Lệ Khánh, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Gia Định, khẳng định kỷ niệm 136 năm Ngày sinh của Bác là dịp đặc biệt để ôn lại cuộc đời, sự nghiệp của Người. Từ đó, nhìn lại, tự soi và không ngừng nỗ lực phấn đấu học tập và làm theo Bác.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tham gia phát triển kinh tế xã hội, bà Triệu Lệ Khánh đề nghị các cơ quan, đơn vị, các chi, đảng bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc thực hiện đồng bộ các giải pháp, gắn với việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Gia Định…

Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng đảng trong sạch vững mạnh; tạo đột phá trên 3 nội dung: Học tập bác, làm theo Bác, nêu gương của cán bộ, đảng viên; đề cao tính tiên phong, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và kiên quyết khắc phục bệnh hình thức.

Tiếp tục xây dựng và phát huy không gian văn hóa Hồ Chí Minh rộng khắp tại từng chi, đảng bộ, từng cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo và từng khu dân cư.

TPHCM: Phường Gia Định tôn vinh 120 điển hình học Bác - Ảnh 3.
TPHCM: Phường Gia Định tôn vinh 120 điển hình học Bác - Ảnh 4.
TPHCM: Phường Gia Định tôn vinh 120 điển hình học Bác - Ảnh 5.

Phường Gia Định tuyên dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2026. Ảnh: PHAN ANH

Dịp này, Đảng ủy phường Gia Định tổ chức trao Danh hiệu thi đua, Bằng khen cho các cá nhân, tập thể được khen thưởng cấp thành phố; biểu dương, tôn vinh 17 tập thể, 103 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2026 cấp phường.

Một số hình ảnh trao khen thưởng cấp thành phố:

TPHCM: Phường Gia Định tôn vinh 120 điển hình học Bác - Ảnh 6.

Bà Châu Minh Hiền, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ TPHCM, chúc mừng 2 tập thể nhận Danh hiệu thi đua Tập thể lao động xuất sắc của UBND TPHCM. Ảnh: PHAN ANH

TPHCM: Phường Gia Định tôn vinh 120 điển hình học Bác - Ảnh 7.

Bà Triệu Lệ Khánh, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Gia Định được khen thưởng Chiến sĩ thi đua cấp thành phố. Ảnh: PHAN ANH

TPHCM: Phường Gia Định tôn vinh 120 điển hình học Bác - Ảnh 8.

Bà Triệu Lệ Khánh, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Gia Định, chúc mừng các đơn vị nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM. Ảnh: PHAN ANH

TPHCM: Phường Gia Định tôn vinh 120 điển hình học Bác - Ảnh 9.

Các cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM. Ảnh: PHAN ANH

TPHCM: Phường Gia Định tôn vinh 120 điển hình học Bác - Ảnh 10.

Lãnh đạo phường Gia Định chúc mừng 2 cá nhận nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển TPHCM. Ảnh. PHAN ANH

1 tập thể, 6 gương điển hình học Bác của Công đoàn TPHCM được tôn vinh

(NLĐO)- Việc học Bác phải bắt đầu từ những việc làm cụ thể, gắn với nhiệm vụ hằng ngày của từng cán bộ công đoàn, đoàn viên - lao động.

Thành ủy TPHCM biểu dương 358 điển hình học Bác

(NLĐO) - Những điển hình học Bác của TPHCM đã đưa học tập và làm theo Bác thấm sâu vào từng "hơi thở" cuộc sống thông qua những việc làm cụ thể, hiệu quả...

Nhiều phường ở TPHCM trao Huy hiệu Đảng, biểu dương điển hình học Bác dịp 19-5

(NLĐO)- Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều phường ở TPHCM trao Huy hiệu Đảng, biểu dương các điển hình học Bác

