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Thời sự Chính trị

Tuyên dương gần 200 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học Bác

Huyền Trân

(NLĐO) - Năm 2026, Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú đã khen thưởng 66 tập thể và 117 cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sáng 5-6, Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú (TPHCM) tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Đình Linh - Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Tại hội nghị, các đại biểu đã xem video clip báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW trên địa bàn phường. Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại phường Tăng Nhơn Phú được triển khai đồng bộ, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và khu phố. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả được xây dựng và nhân rộng, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

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Đại biểu tham dự xem video, clip báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW trên địa bàn phường.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu tham dự đã được giao lưu với những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Những câu chuyện, mô hình, cách làm được chia sẻ đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy với công việc và ý thức phục vụ nhân dân, qua đó lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cộng đồng.

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Giao lưu với những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tăng Nhơn Phú ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cùng nhân dân trên địa bàn phường đạt được sau một năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW.

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Ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tăng Nhơn Phú phát biểu tại hội nghị.

Theo ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã từng bước đi vào chiều sâu, gắn với các nhiệm vụ chính trị, cải cách hành chính, chuyển đổi số, chỉnh trang đô thị, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Đặc biệt, 66 Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn phường đã trở thành điểm sáng, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Bác trong đời sống xã hội.

Trong thời gian tới, Bí thư Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú đề nghị toàn Đảng bộ tiếp tục chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động cụ thể. Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu; gắn việc học tập và làm theo Bác với các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, nhất là xây dựng chính quyền số, khu phố số, nâng cao hiệu quả các công trình, mô hình phục vụ nhân dân.

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Ông Lê Minh Tuấn - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Xây dựng đảng Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú tiếp thu ý kiến chỉ đạo và thông qua phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 để triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW.

Đồng thời, phường sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền, phát huy hiệu quả các Không gian văn hóa Hồ Chí Minh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến, góp phần xây dựng phường ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình và phát triển bền vững.

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Ông Nguyễn Đình Linh cùng lãnh đạo phường Tăng Nhơn Phú trao tặng giấy khen tuyên dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.

Dịp này, Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú đã tuyên dương, khen thưởng 66 tập thể và 117 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.

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tuyên dương học Bác chỉ thị 05 TPHCM phường Tăng Nhơn Phú
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