Gen Z coi nhảy việc là bước tiến, không phải rủi ro?

Không còn là hiện tượng cá biệt, việc người trẻ – đặc biệt là Gen Z – thường xuyên nhảy việc đang trở thành xu hướng rõ nét trong thị trường lao động Việt Nam. Từ góc nhìn của doanh nghiệp, đây vừa là dấu hiệu cho thấy lực lượng lao động mới năng động, cầu tiến; nhưng cũng đặt ra bài toán về sự ổn định, gắn bó và phát triển bền vững của nguồn nhân lực.

Gen Z thay đổi công việc nhanh hơn bao giờ hết

Khảo sát của RMIT Việt Nam (2025) cho thấy trung bình Gen Z chỉ gắn bó với một công việc khoảng 2,2 năm, thấp hơn đáng kể so với Millennials (3,2 năm) và Gen X (4,3 năm). Con số này phản ánh một sự thay đổi căn bản trong cách thế hệ trẻ tiếp cận nghề nghiệp: họ không coi "làm lâu" là thước đo thành công, mà tìm kiếm sự phù hợp, linh hoạt và cơ hội phát triển cá nhân.

Theo khảo sát mới đây của Anphabe, có đến 72% Gen Z đặt ưu tiên cao nhất cho "cân bằng công việc – cuộc sống", trong khi yếu tố "ổn định lâu dài" không còn nằm trong nhóm tiêu chí hàng đầu. Gen Z sẵn sàng rời bỏ công việc nếu cảm thấy môi trường gò bó hoặc thiếu cơ hội sáng tạo. Điều này buộc các doanh nghiệp phải nhìn nhận lại cách xây dựng văn hóa và chính sách nhân sự nếu muốn giữ chân nhân tài trẻ.

Gen Z nhảy việc nhiều liệu có phải đó là làn sóng mới đang làm thay đổi thị trường lao động trẻ?

Không chỉ vì môi trường, báo cáo lương thưởng của Talentnet – Mercer cũng ghi nhận tỉ lệ thôi việc chủ động (voluntary turnover) ở các công ty Việt Nam đạt 9,6%, trong đó nhóm nhân viên trẻ chiếm tỉ trọng lớn nhất. Nhiều doanh nghiệp lớn tại Việt Nam cũng xác nhận tỉ lệ Gen Z nghỉ việc có thể vượt 20%, chủ yếu vì "không thấy lộ trình phát triển rõ ràng" hoặc "không phù hợp văn hóa".

Nhảy việc – nên chiến lược, không cảm tính

Việc thay đổi công việc thường xuyên có thể giúp người trẻ mở rộng kỹ năng và cơ hội thu nhập, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro mất định hướng nghề nghiệp. Theo bà Lương Tú Anh, Tổng giám đốc Công ty TNHH NodeX Asia, "Gen Z nên coi việc nhảy việc như một bước đi chiến lược, không phải phản ứng cảm xúc. Trước khi nghỉ, hãy xác định rõ mình muốn học được gì, đạt được gì ở công việc mới. Một lần chuyển việc đúng lúc có thể giúp bạn thăng hạng sự nghiệp, nhưng nhảy sai có thể khiến bạn mất vài năm để bắt đầu lại."

Với nhà tuyển dụng, hiểu được động cơ nhảy việc của Gen Z là chìa khóa để thích ứng. Doanh nghiệp cần xây dựng môi trường làm việc linh hoạt, trao quyền sáng tạo, minh bạch về lộ trình thăng tiến và đãi ngộ xứng đáng. Chỉ khi đó, nhảy việc mới trở thành sự lựa chọn có ý thức – góp phần tạo nên một thị trường lao động năng động, cạnh tranh và phát triển bền vững hơn.

