Lao động

Gen Z coi nhảy việc là bước tiến, không phải rủi ro?

GIANG NAM

(NLĐO) - Gen Z coi nhảy việc là bước tiến để tìm môi trường phù hợp, thu nhập tốt và cơ hội phát triển, thay vì chạy theo sự ổn định như thế hệ trước

Không còn là hiện tượng cá biệt, việc người trẻ – đặc biệt là Gen Z – thường xuyên nhảy việc đang trở thành xu hướng rõ nét trong thị trường lao động Việt Nam. Từ góc nhìn của doanh nghiệp, đây vừa là dấu hiệu cho thấy lực lượng lao động mới năng động, cầu tiến; nhưng cũng đặt ra bài toán về sự ổn định, gắn bó và phát triển bền vững của nguồn nhân lực.

Gen Z thay đổi công việc nhanh hơn bao giờ hết

Khảo sát của RMIT Việt Nam (2025) cho thấy trung bình Gen Z chỉ gắn bó với một công việc khoảng 2,2 năm, thấp hơn đáng kể so với Millennials (3,2 năm) và Gen X (4,3 năm). Con số này phản ánh một sự thay đổi căn bản trong cách thế hệ trẻ tiếp cận nghề nghiệp: họ không coi "làm lâu" là thước đo thành công, mà tìm kiếm sự phù hợp, linh hoạt và cơ hội phát triển cá nhân.

Theo khảo sát mới đây của Anphabe, có đến 72% Gen Z đặt ưu tiên cao nhất cho "cân bằng công việc – cuộc sống", trong khi yếu tố "ổn định lâu dài" không còn nằm trong nhóm tiêu chí hàng đầu. Gen Z sẵn sàng rời bỏ công việc nếu cảm thấy môi trường gò bó hoặc thiếu cơ hội sáng tạo. Điều này buộc các doanh nghiệp phải nhìn nhận lại cách xây dựng văn hóa và chính sách nhân sự nếu muốn giữ chân nhân tài trẻ.

Gen Z coi nhảy việc là bước tiến, không phải rủi ro? - Ảnh 1.

Gen Z nhảy việc nhiều liệu có phải đó là làn sóng mới đang làm thay đổi thị trường lao động trẻ?

Không chỉ vì môi trường, báo cáo lương thưởng của Talentnet – Mercer cũng ghi nhận tỉ lệ thôi việc chủ động (voluntary turnover) ở các công ty Việt Nam đạt 9,6%, trong đó nhóm nhân viên trẻ chiếm tỉ trọng lớn nhất. Nhiều doanh nghiệp lớn tại Việt Nam cũng xác nhận tỉ lệ Gen Z nghỉ việc có thể vượt 20%, chủ yếu vì "không thấy lộ trình phát triển rõ ràng" hoặc "không phù hợp văn hóa".

Nhảy việc – nên chiến lược, không cảm tính

Việc thay đổi công việc thường xuyên có thể giúp người trẻ mở rộng kỹ năng và cơ hội thu nhập, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro mất định hướng nghề nghiệp. Theo bà Lương Tú Anh, Tổng giám đốc Công ty TNHH NodeX Asia, "Gen Z nên coi việc nhảy việc như một bước đi chiến lược, không phải phản ứng cảm xúc. Trước khi nghỉ, hãy xác định rõ mình muốn học được gì, đạt được gì ở công việc mới. Một lần chuyển việc đúng lúc có thể giúp bạn thăng hạng sự nghiệp, nhưng nhảy sai có thể khiến bạn mất vài năm để bắt đầu lại."

Với nhà tuyển dụng, hiểu được động cơ nhảy việc của Gen Z là chìa khóa để thích ứng. Doanh nghiệp cần xây dựng môi trường làm việc linh hoạt, trao quyền sáng tạo, minh bạch về lộ trình thăng tiến và đãi ngộ xứng đáng. Chỉ khi đó, nhảy việc mới trở thành sự lựa chọn có ý thức – góp phần tạo nên một thị trường lao động năng động, cạnh tranh và phát triển bền vững hơn.

Hỗ trợ tìm việc phù hợp, ổn định

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên số, Báo Người Lao Động tổ chức chương trình "Kết nối nguồn nhân lực với nhà tuyển dụng" - Job Link 2025. Dự kiến, chương trình sẽ cung ứng hơn 5.000 vị trí việc làm, thu hút khoảng 10.000 lượt người tham dự, với sự góp mặt của nhiều DN lớn, cơ sở đào tạo và tổ chức uy tín.

Job Link 2025 không chỉ là ngày hội việc làm mà còn là diễn đàn kết nối - hợp tác - phát triển, giúp DN tuyển đúng người, đúng việc, nhanh chóng và hiệu quả, đồng thời hỗ trợ người lao động tìm được công việc phù hợp, ổn định tương lai. Ngoài ra, nội dung quan trọng của chương trình này là những tọa đàm, talkshow chủ đề về chất lượng nguồn nhân lực, xu hướng thị trường lao động, đổi mới sáng tạo, chính sách an sinh cho người lao động...

Chương trình diễn ra từ 8h đến 18h, ngày 26-10, tại Cung Văn hóa Lao động TP HCM (55B Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, TP HCM)


nguồn nhân lực thị trường lao động thế hệ trẻ lao động trẻ Gen Z nhảy việc
