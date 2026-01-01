HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Nguồn nhân lực năm 2026 chịu tác động bởi những yếu tố nào?

Huỳnh Như

(NLĐO) - Lạm phát, AI và chính sách thuế mới đang định hình nguồn nhân lực năm 2026, khiến doanh nghiệp thận trọng và tuyển dụng chọn lọc

Công ty Cổ phần TopCV Việt Nam vừa công bố Báo cáo thị trường tuyển dụng 2025–2026, dựa trên phân tích phản hồi của hơn 3.000 đại diện tuyển dụng từ doanh nghiệp và người lao động trong quý III/2025.

Các yếu tố định hình chiến lược nhân sự

Báo cáo đã chỉ ra những yếu tố vĩ mô chủ chốt được dự báo sẽ tác động mạnh đến định hướng kinh doanh và chiến lược nhân sự của doanh nghiệp trong năm 2026. Đáng chú ý, lạm phát – nguy cơ khủng hoảng kinh tế cùng với làn sóng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục là những mối quan tâm hàng đầu. 

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các chính sách thuế quan mới trong Top 5 yếu tố ảnh hưởng cho thấy môi trường pháp lý đang có những thay đổi đáng kể, buộc doanh nghiệp phải tính toán lại chiến lược vận hành và nhân sự.

Nguồn nhân lực năm 2026 chịu tác động bởi những yếu tố nào? - Ảnh 2.

Các yếu tố vĩ mô chủ chốt được dự báo sẽ tác động mạnh đến chiến lược kinh doanh và nhân sự của doanh nghiệp năm 2026

Trong các ngành nghề, khối công nghệ thông tin (IT) ghi nhận mức độ ảnh hưởng rõ nét nhất từ làn sóng công nghệ và AI. Cụ thể, IT Outsourcing42,86% phản hồi cho rằng yếu tố này tác động mạnh, tiếp đến là IT Service (40,91%)IT Consulting (37,5%). AI được đánh giá đang làm thay đổi sâu sắc toàn bộ ngành IT, từ phương thức làm việc, mô hình vận hành cho đến các sản phẩm và dịch vụ được tạo ra.

Về yếu tố thuế quan, ngành thương mại điện tử dẫn đầu với 24,07% phản hồi cho rằng chính sách thuế mới có ảnh hưởng đáng kể. Điều này phản ánh mối lo ngại về các tác động trực tiếp đến chi phí, hoạt động kinh doanh và biên lợi nhuận, đặc biệt đối với những doanh nghiệp hoạt động xuyên biên giới.

Nguồn nhân lực năm 2026 chịu tác động bởi những yếu tố nào? - Ảnh 3.

Doanh nghiệp Việt Nam chủ động thích nghi trước những biến động của bối cảnh kinh tế mới

Trước bối cảnh nhiều biến động, hơn một nửa doanh nghiệp (52,2%) lựa chọn chiến lược “giữ nguyên quy mô và tối ưu hiệu suất”. Đây được xem là tín hiệu tích cực, cho thấy doanh nghiệp ưu tiên củng cố nội lực, nâng cao hiệu quả làm việc thay vì mở rộng ồ ạt. Xu hướng này cũng tương đồng với khảo sát cùng kỳ năm trước của TopCV, phản ánh một chiến lược mang tính dài hạn và thận trọng.

Bên cạnh đó, 38,8% doanh nghiệp vẫn có kế hoạch mở rộng quy mô, song tỉ lệ này thấp hơn đáng kể so với nhóm giữ nguyên quy mô – tối ưu hiệu suất. Chỉ 9% doanh nghiệp lựa chọn thu hẹp, cho thấy thị trường lao động nhìn chung vẫn duy trì được sự ổn định tương đối.

Tuyển dụng chọn lọc, ưu tiên vị trí then chốt

Theo TopCV, các doanh nghiệp Việt Nam đang dần thích nghi với bối cảnh kinh tế mới. Thay vì phụ thuộc vào tăng trưởng quy mô, nhiều đơn vị chuyển hướng sang tối ưu hóa quy trình, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh.

Từ thực tế này, TopCV dự báo định hướng tuyển dụng giai đoạn cuối năm 2025 – đầu năm 2026 sẽ mang tính chiến lược và thận trọng hơn. Doanh nghiệp không còn tuyển dụng đại trà mà tập trung vào chất lượng và tính chọn lọc. Ưu tiên hàng đầu là tiếp tục tuyển mới một số nhóm vị trí ưu tiên, đặc thù, tiếp đến là tuyển dụng phục vụ mở rộng kinh doanh, và đứng thứ ba là chỉ tuyển thay thế các vị trí ưu tiên đặc thù.

Nguồn nhân lực năm 2026 chịu tác động bởi những yếu tố nào? - Ảnh 4.

Nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trong năm 2026 theo ngành nghề

Xu hướng này cho thấy doanh nghiệp đang ưu tiên chất lượng nhân sự hơn số lượng, tập trung vào những vị trí then chốt nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Việc mở rộng đội ngũ vẫn diễn ra, nhưng với tốc độ chậm hơn và có sự cân nhắc kỹ lưỡng.

Xét trên toàn thị trường, các nhóm vị trí được dự báo có nhu cầu tuyển dụng cao trong thời gian tới gồm: Kinh doanh/Bán hàng (47,5%), IT – Phần mềm (8,64%), Marketing/Truyền thông/Quảng cáo (8,22%), Dịch vụ khách hàng (6,1%)Nghiên cứu – Phát triển sản phẩm (4,14%).

Lý do chính cho việc tuyển dụng các vị trí này là đẩy mạnh hoạt động kinh doanh và tăng trưởng thị trường (26,5%), tập trung đào tạo và phát triển đội ngũ (7,3%), cũng như đẩy mạnh phân tích thị trường, nhận diện cơ hội trung và dài hạn (3,2%). Điều này cho thấy doanh nghiệp đang chủ động củng cố nền tảng nhân sự để chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Riêng với ngành IT – Phần mềm, nhu cầu tuyển dụng tập trung vào các vị trí Lập trình viên Web (45%), Lập trình viên Back-end (37,4%)Kỹ sư AI (30%). Các doanh nghiệp IT tiếp tục ưu tiên phát triển sản phẩm, dịch vụ cốt lõi, đồng thời tăng cường đầu tư vào các công nghệ mới, đặc biệt là AI, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh thị trường đang thay đổi nhanh chóng.

Tin liên quan

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

TP HCM đang tập trung giải bài toán thiếu nhân lực chất lượng cao cho các ngành mũi nhọn và chuyển đổi xanh

Doanh nghiệp tiếp nhận nhân lực chất lượng

Job Link 2025 khép lại với tín hiệu tích cực khi nhiều doanh nghiệp tuyển được người ngay tại chỗ và tiếp cận nguồn ứng viên phù hợp

Kết nối hiệu quả nguồn nhân lực - nhà tuyển dụng

Báo Người Lao Động khẳng định vai trò tiên phong trong việc gắn kết doanh nghiệp - nhà trường - người lao động

nhân lực nguồn nhân lực năm 2026 thị trường tuyển dụng 2026 nhu cầu tuyển dụng doanh nghiệp xu hướng tuyển dụng 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo