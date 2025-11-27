Sở GD-ĐT TP HCM ngày 27-11 đã có công văn khẩn về việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn khi tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP HCM.

Theo Sở GD-ĐT, diễn biến phức tạp của thời tiết hiện nay trên địa bàn TP và các tỉnh, thành lân cận, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra triều cường dâng cao, lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất đá, gió mạnh, lốc xoáy, sóng biển cao, nước xoáy bất thường… có thể ảnh hưởng đến an toàn khi tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa cho học sinh và giáo viên.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong quá trình tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, Sở GD-ĐT đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung, cụ thể: Tiếp tục thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo có liên quan đến công tác đảm bảo an toàn cho học sinh khi tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

Học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân trong các hoạt động ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt

Đồng thời, rà soát toàn bộ kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa tại đơn vị đã và đang dự kiến triển khai trong giai đoạn thời tiết cực đoan; căn cứ dự báo thời tiết, tình hình mưa lũ tại địa phương dự kiến tổ chức để cân nhắc điều chỉnh thời gian, nội dung, địa điểm, hình thức tổ chức cho phù hợp, vừa đảm bảo an toàn cho học sinh, vừa tạo điều kiện duy trì các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa thiết thực, hiệu quả.

Đặc biệt, các trường cần lưu ý đối với các hoạt động ngoại khóa ngoài trời, các chương trình giáo dục ngoài giờ chính khóa tại khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, mưa kéo dài, dông lốc xoáy, khu vực triền núi, đèo dốc… trong thời gian có cảnh báo triều cường, mưa bão, lũ lụt, giông lốc, gió mạnh; nhất là các khu vực ở vùng ven sông, suối, hạ lưu các hồ chứa, vùng thấp trũng, vùng ven biển.

Các đơn vị chủ động có phương án đảm bảo an toàn cho học sinh khi nhận được thông tin, cảnh báo từ cơ quan chuyên môn về mưa lớn kéo dài, lốc xoáy, lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu trên tuyến đường hoặc tại địa điểm tổ chức; kịp thời tổ chức sơ tán học sinh, giáo viên đến nơi an toàn theo phương châm “an toàn là trên hết”. Cân nhắc điều chỉnh thời gian, rút ngắn chương trình hoặc chuyển sang hình thức tổ chức tại trường/địa điểm an toàn hơn khi điều kiện thời tiết không thuận lợi. Không khuyến khích khởi hành các chuyến đi vào ban đêm; trường hợp đặc biệt phải có phương án đảm bảo an toàn, phân công lực lượng quản lý, giám sát chặt chẽ.

Phân công lãnh đạo đơn vị thường xuyên theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thời tiết nguy hiểm và diễn biến mưa lớn, gió mạnh, sóng lớn trên biển; thông tin kịp thời cho học sinh, giáo viên, nhân viên; chủ động phương án xử lý các tình huống có thể xảy ra tại cơ quan, đơn vị; nhất là các trường ở vùng ven sông, suối, hạ lưu các hồ chứa, vùng thấp trũng, vùng ven biển. Nhà trường có hình thức thông tin phù hợp để nhắc nhở học sinh nâng cao cảnh giác, không đến những nơi có vùng nước sâu, dễ gây sạt lở; không tụ tập bạn bè đi xem nước lũ, lụt ở sông, suối, hồ, ven biển nơi có vùng nước nguy hiểm nhằm phòng tránh các tai nạn đáng tiếc.

Không để áp lực về tiến độ, chi phí ảnh hưởng đến an toàn cho giáo viên, học sinh Chủ động xây dựng phương án thay thế (thay đổi lịch, thay đổi địa điểm, thay đổi hình thức tổ chức…) nếu tình hình thời tiết diễn biến bất thường, có nguy cơ mất an toàn. Thủ trưởng đơn vị xem xét, quyết định việc điều chỉnh, rút ngắn chương trình hoặc tạm hoãn hoạt động trên cơ sở đảm bảo an toàn cho học sinh, đồng thời hạn chế tối đa việc xáo trộn, gián đoạn không cần thiết đối với kế hoạch giáo dục của nhà trường; không để áp lực về tiến độ, chi phí làm ảnh hưởng đến quyết định chuyên môn liên quan đến an toàn.



