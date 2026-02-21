HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Nguyễn Á xông pha như một người lính!

KIM NGÂN

Các tập sách ảnh trong năm 2025 của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á là những lát cắt tư liệu về một Việt Nam vững vàng đi tới.

Bốn cuốn sách, bốn góc nhìn nhưng hợp lại thành một bức tranh tư liệu về hành trình phát triển của TP HCM và đất nước, về sức mạnh đoàn kết, tinh thần đổi mới và niềm tin của xã hội Việt Nam trong giai đoạn chuyển mình.

Năm 2025, khi cả nước kỷ niệm những ngày lễ lớn quan trọng, hành trình sáng tác của Nguyễn Á cũng bước sang một dấu mốc đặc biệt. Trong cùng một năm, anh ra mắt liên tiếp 4 ấn phẩm sách ảnh: "Vươn lên thôn Làng Nủ" (tháng 3), "50 năm - Sức mạnh Việt Nam", "Thành phố hòa bình - Thành phố của chúng ta" (tháng 8) và "80 năm - Một Việt Nam vững tin" (tháng 12).

Nguyễn Á xông pha như một người lính! - Ảnh 1.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á và bìa 4 cuốn sách ảnh của anh.(Ảnh do nhân vật cung cấp)

"Vươn lên thôn Làng Nủ" không chỉ ghi lại một vùng đất từng chịu nhiều mất mát, mà còn là câu chuyện về sức sống, về sự đùm bọc sẻ chia của người dân Việt Nam. Nguyễn Á không đứng ngoài quan sát, anh là người kết nối những tấm lòng, đưa những con người Làng Nủ lần đầu đến TP HCM để cảm nhận nhịp sống đô thị, để thấy được sự bao dung và năng lượng tích cực của thành phố này.

TIN LIÊN QUAN

Ở "50 năm - Sức mạnh Việt Nam", ống kính Nguyễn Á theo sát những đại lễ của đất nước. Anh đã trải qua những ngày dài mang trên vai chiếc máy nặng hàng chục ký, di chuyển liên tục. 

Những bức ảnh được chọn lọc kỹ càng từng góc máy, từng khoảnh khắc ánh mắt của người lính, của người dân, của những thế hệ đi trước và lớp trẻ hôm nay.

Nguyễn Á xông pha như một người lính! - Ảnh 2.

"Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố của chúng ta" mang ý nghĩa đặc biệt khi được thực hiện bởi một người nghệ sĩ sinh ra, lớn lên và gắn bó trọn đời với thành phố. Qua từng khu phố, công trình, không gian sinh hoạt đời thường..., cuốn sách ảnh phác họa một TP HCM năng động, sáng tạo, không ngừng đổi mới, xứng đáng là trung tâm kinh tế, văn hóa lớn của cả nước trong giai đoạn phát triển mới.

Khép lại năm 2025 là "80 năm - Một Việt Nam vững tin". Hơn 200 bức ảnh ghi lại chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam, đồng thời khắc họa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong đời sống thường nhật, trong nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn và gìn giữ hòa bình quốc tế. Hình ảnh bà cụ gần 90 tuổi được chọn làm bìa sách mang tính biểu tượng cho một thế hệ đã đồng hành cùng đất nước suốt 8 thập kỷ lịch sử.

Nguyễn Á xông pha như một người lính! - Ảnh 3.

Trước sự đồng hành bền bỉ của Nguyễn Á trong nhiều sự kiện, hoạt động quan trọng của đất nước, nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP HCM, nhận xét: "Nguyễn Á chụp ảnh để lưu giữ nhịp đập của tâm hồn dân tộc, gợi cho người xem cảm nhận rằng sức mạnh Việt Nam không chỉ đến từ những đội hình hùng dũng hay những công trình lớn lao, mà trước hết đến từ nụ cười, ánh mắt, niềm tin của mỗi người dân".

Điểm nhất quán xuyên suốt hành trình sáng tác của Nguyễn Á là tinh thần lao động nghiêm túc và ý thức trách nhiệm xã hội của người cầm máy. Hơn ba thập kỷ rong ruổi mọi nẻo đường cùng chiếc máy ảnh là bạn đồng hành, anh không chỉ truyền cảm hứng về giá trị của cái đẹp mà còn là một nhân chứng lịch sử, ghi lại những khoảnh khắc, câu chuyện nhân văn trong cuộc sống.

Nguyễn Á xông pha như một người lính! - Ảnh 4.

Ở mỗi sách ảnh, anh đều tự đặt mục tiêu cố gắng tạo sự mới mẻ. Nguyễn Á không chỉ chụp ảnh, mà kể chuyện bằng ảnh. Các tập sách ảnh của anh đều nặng ký cả về hình thức và nội dung. Đặc biệt, Nguyễn Á tự bỏ tiền túi đầu tư làm các cuốn sách ảnh này.

TIN LIÊN QUAN

Dù tự nhận mình là người biết nắm bắt cơ hội, song Nguyễn Á cho biết những thành quả ấy không chỉ nằm ở nỗ lực cá nhân mà còn đến từ sự đồng hành, góp sức của rất nhiều con người mà anh đã may mắn gặp gỡ trong suốt những năm tháng làm nghề.

Tại các buổi ra mắt sách của anh, không khó để nhìn thấy sự hiện diện của nhiều gương mặt đã đi qua và chứng kiến những bước chuyển mình của đất nước. Họ đến một cách bình dị, không phô trương, qua những câu chuyện đời mình, tiếp tục lan tỏa những giá trị sống đẹp, ý chí bền bỉ và nguồn cảm hứng tích cực đến cộng đồng.

Nguyễn Á xông pha như một người lính! - Ảnh 5.

Thiếu tướng, PGS-TS-BS, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Hồng Sơn nhận xét: "Đối với tôi, Nguyễn Á chẳng khác gì một người lính, luôn xông pha, trách nhiệm, giàu nhiệt huyết và không ngừng tìm tòi những điều mới mẻ".

TIN LIÊN QUAN

Những đóng góp của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á đã được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng quan trọng: Giải thưởng Nhà nước về Văn học - Nghệ thuật năm 2022, tặng thưởng của Giải Mai Vàng 2022... và nhiều giải thưởng trong và ngoài nước. Ngày 13-12-2025, anh được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) trao bằng Tôn vinh Giá trị nội dung Kỷ lục nhằm ghi nhận những cống hiến đối với nghệ thuật nhiếp ảnh Việt Nam trong suốt hơn 30 năm qua và 3 ấn phẩm đặc biệt phát hành nhân dịp các kỳ Đại lễ A70, A50, A80 của đất nước.

Tuy nhiên với anh, giá trị lớn nhất vẫn là việc các tác phẩm được sử dụng như nguồn tư liệu, góp phần lưu giữ ký ức xã hội cho hôm nay và mai sau.

"Tôi luôn tự đặt áp lực cho mình phải có góc nhìn mới, cách tiếp cận mới. Nhiếp ảnh không chỉ là nghệ thuật, mà còn phải trả lời được câu hỏi mình đã làm gì cho xã hội".

NSNA Nguyễn Á


Tin liên quan

Dư âm sau triển lãm Nguyễn Á: Lưu giữ ký ức, thắp lên khát vọng tương lai

Dư âm sau triển lãm Nguyễn Á: Lưu giữ ký ức, thắp lên khát vọng tương lai

(NLĐO) – Những tình cảm của công chúng dành cho Nguyễn Á đã giúp anh thăng hoa và phát huy nhiều bộ sách mới đầy giá trị nhân văn

Hình ảnh diễu binh, diễu hành Đại lễ 30-4 vào sách ảnh của Nguyễn Á

(NLĐO) - Sách ảnh "50 năm sức mạnh Việt Nam" của nhiếp ảnh gia Nguyễn Á ghi lại công tác hậu cần tại lễ diễu binh, diễu hành dịp Đại lễ 30-4 vừa qua

NGUYỄN Á "cùng nhau trao yêu thương, hy vọng"

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Á vừa ra mắt quyển sách ảnh dày 200 trang với tên gọi "Vươn lên thôn Làng Nủ"

truyền cảm hứng kỷ lục Việt Nam trách nhiệm xã hội nhân chứng lịch sử câu chuyện nhân văn Nguyễn Á nghệ thuật nhiếp ảnh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo