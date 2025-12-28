Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp từ trần, thọ 75 tuổi

Chiều 28-12, theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp; Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hồng Ngự và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin ông Trương Ngọc Hân (SN 1950; nguyên quán xã Bình Thạnh, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp cũ; nay là phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) đã từ trần vào tối 27-12.

Ông Trương Ngọc Hân, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đổng Tháp. Ảnh: Cổng TTĐT Đồng Tháp

Ông Trương Ngọc Hân từng trải qua các chức vụ quan trọng ở tỉnh Đồng Tháp (cũ), như: Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự; Giám đốc Sở Thương nghiệp Đồng Tháp; Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp; Bí thư Huyện ủy Tân Hồng; Bí thư Huyện ủy Hồng Ngự; Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Tháng 6-2001 đến tháng 3-2010, ông Trương Ngọc Hân là Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Từ tháng 4-2010 đến nay, ông Trương Ngọc Hân nghỉ hưu. Ông từng được tặng Huân Chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Ba, Huân Chương Lao động hạng Nhì…