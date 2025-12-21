Nguyễn Đình Bắc tiếp tục "tỏa sáng" sau SEA Games 33

Đúng như dự đoán, SEA Games 33 trở thành sân khấu trình diễn của Nguyễn Đình Bắc. Tài năng xứ Nghệ góp công lớn khi ghi 3 bàn thắng, 2 kiến tạo, giúp U22 Việt Namm đăng quang giải đấu.

Chân sút Nguyễn Đình Bắc

Trở về quê nhà sau hành trình thành công, Nguyễn Đình Bắc đã có hành động ý nghĩa khi chung tay xây dựng cầu dân sinh, hỗ trợ bà con tại Kỳ Sơn (cũ), Nghệ An. Trong hoạt động đầy ý nghĩa ngoài sân cỏ, Đình Bắc trao tặng chiếc áo đấu của mình cho chương trình thiện nguyện "Ấm lòng biên giới".

Chiếc áo thi đấu tại SEA Games 33 của chân sút 21 tuổi có đầy đủ chữ ký các thành viên U22 Việt Nam, được đưa ra đấu giá và thu về số tiền 25 triệu đồng.

Toàn bộ khoản tiền này được ban tổ chức sử dụng cho các hoạt động thiện nguyện, góp phần hỗ trợ bà con vùng cao cải thiện điều kiện sinh hoạt.

Chia sẻ về hành động ý nghĩa này, Nguyễn Đình Bắc cho biết: "Món quà nhỏ này là tấm lòng của tôi muốn ủng hộ tinh thần cho bà con xã Keng Đu, (Kỳ Sơn cũ), tỉnh Nghệ An. Mong bà con sớm có chiếc cầu để đi lại thuận tiện hơn".

Việc Bắc trao tặng chiếc áo đấu gắn với trận chung kết lịch sử cho chương trình "Ấm lòng biên giới" không chỉ mang giá trị tinh thần đặc biệt, mà còn góp phần lan tỏa hình động cao đẹp của tài năng được đánh giá là "thủ lĩnh" tuyển Việt Nam trong tương lai gần.