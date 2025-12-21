HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Nguyễn Đình Bắc tiếp tục "tỏa sáng" sau SEA Games 33

Tường Phước (Ảnh: Ngọc Linh)

(NLĐO) - Sau màn trình diễn xuất sắc giúp U22 Việt Nam đoạt HCV SEA Games 33, chân sút Nguyễn Đình Bắc khiến người hâm mộ nức lòng với hành động cao đẹp

Đúng như dự đoán, SEA Games 33 trở thành sân khấu trình diễn của Nguyễn Đình Bắc. Tài năng xứ Nghệ góp công lớn khi ghi 3 bàn thắng, 2 kiến tạo, giúp U22 Việt Namm đăng quang giải đấu.

Nguyễn Đình Bắc tiếp tục "tỏa sáng" sau SEA Games 33 - Ảnh 1.

Chân sút Nguyễn Đình Bắc

Trở về quê nhà sau hành trình thành công, Nguyễn Đình Bắc đã có hành động ý nghĩa khi chung tay xây dựng cầu dân sinh, hỗ trợ bà con tại Kỳ Sơn (cũ), Nghệ An. Trong hoạt động đầy ý nghĩa ngoài sân cỏ, Đình Bắc trao tặng chiếc áo đấu của mình cho chương trình thiện nguyện "Ấm lòng biên giới".

TIN LIÊN QUAN

Chiếc áo thi đấu tại SEA Games 33 của chân sút 21 tuổi có đầy đủ chữ ký các thành viên U22 Việt Nam, được đưa ra đấu giá và thu về số tiền 25 triệu đồng.

Toàn bộ khoản tiền này được ban tổ chức sử dụng cho các hoạt động thiện nguyện, góp phần hỗ trợ bà con vùng cao cải thiện điều kiện sinh hoạt.

Nguyễn Đình Bắc tiếp tục "tỏa sáng" sau SEA Games 33 - Ảnh 2.

Nguyễn Đình Bắc tiếp tục "tỏa sáng" sau SEA Games 33 - Ảnh 3.

Chia sẻ về hành động ý nghĩa này, Nguyễn Đình Bắc cho biết: "Món quà nhỏ này là tấm lòng của tôi muốn ủng hộ tinh thần cho bà con xã Keng Đu, (Kỳ Sơn cũ), tỉnh Nghệ An. Mong bà con sớm có chiếc cầu để đi lại thuận tiện hơn".

Việc Bắc trao tặng chiếc áo đấu gắn với trận chung kết lịch sử cho chương trình "Ấm lòng biên giới" không chỉ mang giá trị tinh thần đặc biệt, mà còn góp phần lan tỏa hình động cao đẹp của tài năng được đánh giá là "thủ lĩnh" tuyển Việt Nam trong tương lai gần.

Tin liên quan

AFC đánh giá cao đẳng cấp U23 Việt Nam

AFC đánh giá cao đẳng cấp U23 Việt Nam

(NLĐO) - Trước vòng chung kết U23 châu Á 2026 diễn ra tại Ả Rập Saudi đầu tháng 1, LĐBĐ châu Á (AFC) nhận định U23 Việt Nam là đội bóng có khả năng tạo bất ngờ.

Nhìn lại chiếc HCV SEA Games 33 của U22 Việt Nam: Dấu ấn từ những siêu dự bị

Xuyên suốt trong hành trình giành HCV SEA Games 33, có cả dấu ấn của các "siêu dự bị" - những người được chọn cho khoảnh khắc lịch sử

Nguyễn Đình Bắc nói gì về bước ngoặt giúp U22 Việt Nam đoạt tấm HCV?

(NLĐO) - Bàn rút ngắn tỉ số của Nguyễn Đình Bắc là tiền đề giúp U22 Việt Nam ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước chủ nhà Thái Lan, đoạt HCV SEA Games 33

U22 Việt Nam SEA Games 33 bóng đá nam SEA Games Nguyễn Đình Bắc HLV Kim Sang-sik
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo